మచిలీపట్నం-రేపల్లె రైల్వే లైన్ నిర్మాణానికి డీపీఆర్: మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్
మరో నాలుగు కొత్తలైన్లవి కూడా - రైల్వే శాఖ మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్ వెల్లడి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 4, 2025 at 9:52 AM IST
Railway Minister Ashwini Vaishnav Said Machilipatnam Repalle DPR Prepared : మచిలీపట్నం-రేపల్లె మధ్య 45.30 కిలోమీటర్ల కొత్త లైన్ నిర్మాణానికి అవసరమైన డీపీఆర్ తయారీకోసం క్షేత్రస్థాయి సర్వే మొదలుపెట్టినట్లు రైల్వే శాఖ మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్ వెల్లడించారు. ‘‘దివిసీమ, అవనిగడ్డ ప్రజల దీర్ఘకాల డిమాండ్ అయిన ఈ లైన్ నిర్మాణం ఎప్పటిలోగా పూర్తిచేస్తారు. 2026-27 బడ్జెట్లో ఈ ప్రాజెక్టును పెడుతున్నారా? లేదా?’’ అని బుధవారం లోక్సభ ప్రశ్నోత్తరాల సమయంలో మచిలీపట్నం ఎంపీ వల్లభనేని బాలశౌరి ప్రశ్నించారు. దీనికి సమాధానంగా రైల్వే మంత్రి పై విషయాన్ని వెల్లడించారు.
దీనికి సమాధానంగా ఆయన మాట్లాడుతూ రేపల్లె- మచిలీపట్నం రైల్వేలైన్ చాలా ముఖ్యమైందన్నారు. ఈ ప్రాజెక్టుకు చాలా ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నట్లు తెలిపారు. ప్రస్తుతం దీనికోసం డీపీఆర్ తయారవుతోందని స్పష్టం చేశారు. దీనికితోడు మచిలీపట్నం-నర్సాపురం మధ్య 74 కిలోమీటర్లు, రేపల్లె-బాపట్ల మధ్య 46 కిలోమీటర్ల కొత్తలైన్లు, గూడూరు-విజయవాడ మధ్య 293 కిలోమీటర్ల నాలుగో లైన్, 49 కిలోమీటర్ల పొడవైన విజయవాడ బైపాస్ లైన్(ఇందుపల్లి-దుగ్గిరాల)లకు డీపీఆర్ల తయారీకి అవసరమైన సర్వే చేపట్టడానికి అనుమతులు మంజూరు చేశామని కేంద్ర మంత్రి తెలిపారు.
ఒక్క ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికే రూ.9,417 కోట్ల రైల్వే బడ్జెట్ : విజయవాడ-తెనాలి మధ్య మూడో లైన్ నిర్మాణం జరుగుతోందని తెలిపారు. గుడివాడ-దుగ్గిరాల మధ్య లైన్ నిర్మాణంపై ప్రస్తుతం సర్వే జరుగుతోందని రైల్వే శాఖ మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్ వివరించారు. గుడివాడ-భీమవరం-నర్సాపురం డబ్లింగ్ పనులు ఇప్పటికే పూర్తయ్యాయన్నారు. 2014కు ముందు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రైల్వే బడ్జెట్ రూ.886 కోట్లు ఉంటే ఇప్పుడు ఒక్క ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికే రూ.9,417 కోట్ల బడ్జెట్ ఇచ్చినట్లు మంత్రి పేర్కొన్నారు. 2009-14 మధ్యకాలంలో 363 కిలోమీటర్ల ట్రాక్లు కొత్తగా అందుబాటులోకి వస్తే 2014-25 మధ్యకాలంలో 1,582 కిలోమీటర్ల ట్రాక్లు ప్రారంభమయ్యాయన్నారు.
12 కొత్తలైన్లు : ఏప్రిల్ 1 నాటి లెక్కల ప్రకారం రాష్ట్రంలో 12 కొత్తలైన్లు, 27 డబ్లింగ్ పనులు జరుగుతున్నాయని స్పష్టం చేశారు. 4,498 కిలోమీటర్ల పొడవైన ఈ పనులకోసం ప్రభుత్వం రూ.70,231 కోట్లు ఖర్చుపెడుతోందన్నారు. గత నాలుగేళ్లలో ఆంధ్రప్రదేశ్ పరిధిలో (పూర్తిగా, పాక్షికంగా) 15 కొత్తలైన్లు, 49 డబ్లింగ్ పనుల కోసం 64 సర్వేలు చేపట్టినట్లు ఆయన తెలిపారు. వీటి మొత్తం పొడవు 6,967 కిలోమీటర్ల అని రైల్వే శాఖ మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్ వివరించారు.
అందరినీ ఆకట్టుకునేలా - మంగళగిరి రైల్వేస్టేషన్ ఆధునికీకరణ
ఏపీ రాజధాని అమరావతికి ముఖ ద్వారంగా ఉన్న మంగళగిరి రైల్వేస్టేషన్ నూతన హంగులను సంతరించుకుంటోంది. రాష్ట్రం నలుమూలల నుంచి రాజధానికి వచ్చే ప్రయాణికులందరికీ ఇక్కడి సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు కళ్లకు కట్టినట్టుగా చూపించేందుకు చిత్రాలు, బొమ్మలతో ప్రత్యేకంగా తీర్చిదిద్దడం విశేషం. స్వాగత ద్వారం నుంచి లోపలి వెళ్లే మార్గంతోపాటు ఆవరణ పచ్చదనంతో కళకళలాడుతోంది. విశాలమైన పార్కింగ్ సౌకర్యం కల్పించారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన ‘అమృత్ భారత్’ పథకంలో భాగంగా రూ.12.06 కోట్ల వ్యయంతో చేస్తున్నటువంటి పనులన్నీ తుది దశకు చేరుకున్నాయి. వృద్ధులు, దివ్యాంగులకు లిఫ్ట్ సౌకర్యం, ఇతర అధునాతన సౌకర్యాలను సైతం కల్పించారు. అన్ని విభాగాలను పూర్తిస్థాయిలో ఆధునికీకరించారు.