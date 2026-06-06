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రైల్లో లగేజీ మర్చిపోయారా? - కంగారుపడకుండా ఇలా చేస్తే ఈజీగా తిరిగి పొందొచ్చు

రైలు దిగేటప్పుడు మీ వస్తువులు మర్చిపోతే తిరిగి పొందే అవకాశం - రైల్​ మదద్ యాప్​ ద్వారా ప్రయాణికుల ఫిర్యాదుల నమోదు - ట్రైన్​​ నుంచి మీ వస్తువులు కింద పడిపోతే ఇలా చేయండి

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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 6, 2026 at 2:27 PM IST

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Railway Madad App for Passengers : దూర ప్రయాణం అనగానే మనలో చాలా మంది ట్రైన్ జర్నీని ఎంచుకుంటుంటారు. తక్కువ ఖర్చుతో సౌకర్యవంతంగా ప్రయాణించవచ్చనే ఆలోచనతో రైలు ప్రయాణానికి మొగ్గు చూపుతుంటారు. విహార యాత్రలు, తీర్థ యాత్రలంటే నాలుగైదు బ్యాగులు కచ్చితంగా ఉండాల్సిందే! ఎక్కువ లగేజీ ఉండటంతో హడావుడిలో, నిద్రమత్తులో రైలు ఎక్కేటప్పుడు లేదా దిగేటప్పుడు ఏదో ఒకటి మరిచిపోతుంటారు. తీరా ఈ విషయం తెలుసుకునే సరికి రైలు వెళ్లిపోతుంది. ఫోన్​, పర్స్​, ఇంకా విలువైన వస్తువులున్న బ్యాగు పోతే మాత్రం కాళ్లు, చేతులు ఆడవు. ఇలాంటి సందర్భాల్లో వెంటనే ఫిర్యాదు చేస్తే మీ వస్తువులన్నీ తిరిగి పొందవచ్చని రైల్వే శాఖ చెబుతోంది.

బ్యాగు పోయిందా? : బ్యాగు పోయిందని గుర్తించిన వెంటనే 139కి కాల్​ చేసి పీఎమ్​ఆర్​ నంబర్, కోచ్​/ బెర్త్​ నంబరు, రైలు నంబరు, బ్యాగు వివరాలు చెప్పాలి. దీంతో ఆ రైలులో ఉన్న సిబ్బందిని అప్రమత్తం చేస్తారు.

రైల్ ​మదద్​ యాప్​ ద్వారా : ఇండియన్ రైల్వే రూపొందించిన రైల్ ​మదద్​ యాప్​ ద్వారా ప్రయాణికులు తమ ఫిర్యాదులను వేగంగా నమోదు చేయొచ్చు. సమస్య పరిష్కారమయ్యే వరకు దానిని కూడా ట్రాక్​ చేయొచ్చు. ముందుగా ప్లేస్టోర్​ నుంచి ఈ యాప్​ డౌన్​లోడ్​ చేసుకోవాలి. తర్వాత రిజిస్ట్రేషన్​ చేసుకొని, లాగిన్​ అవ్వాలి. గ్రీవెన్స్​ కాలమ్​లో పీఎన్​ఆర్​ నంబర్​, కోచ్​/ సీటు నంబరు, పోగొట్టుకున్న బ్యాగు వివరాలు, ఘటన తేదీతో పాటు ఫొటో ఉంటే అప్​లోడ్​ చేయాలి. వెంటనే గ్రీవెన్స్​ ఐడీ వస్తుంది. దీని ద్వారా మీ ఫిర్యాదు స్థితి ట్రాక్​ చేయొచ్చు.

ట్రైన్​లో వస్తువులు కింద పడిపోతే ఇలా చేయండి : రైల్లో ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు పొరపాటుగా వస్తువులు కిందపడితే చాలా మంది ఎమర్జెన్సీ చైన్​ లాగేస్తుంటారు. కానీ అది జరిమానా లేదా జైలు శిక్షకు దారితీస్తుంది. చైన్​ లాగడానికి బదులు వస్తువులు పడిన ప్రదేశంలోని పసుపు, ఆకుపచ్చ రంగులో ఉండే పోల్​ నంబరు గుర్తు పెట్టుకొని తర్వాత టికెట్​ కలెక్టర్​ను సంప్రదించి వివరాలు చెప్పాలి. వారు ఆర్పీఎఫ్​ సిబ్బందిని అప్రమత్తం చేసి పోల్​ నంబరు ఆధారంగా సదరు వస్తువులను వెతికి తీసుకొచ్చేలా చేస్తారు. రైల్వే స్టేషన్​లోని లాస్ట్​ అండ్​ ఫౌండ్​ విభాగం ద్వారా కూడా వస్తువులను తిరిగి పొందవచ్చు. ప్రయాణానికి ముందు బ్యాగులకు పేరు, ఫోన్​ నంబరు, చిరునామాలతో లగేజీ ట్యాగ్​ పెడితే ఇలాంటి సమయాల్లో ఉపయోగపడుతుంది. విలువైన వస్తువులను హ్యాండ్​ బ్యాగులోనే పెట్టుకోవాలి.

ఇలా చేస్తే ప్రాబ్లమ్​ సాల్వ్​! :

  • మీరు రైల్​మదద్​ యాప్​ ద్వారా కంప్లైంట్​ చేసినా టికెట్​ ఇష్యూను ఈజీగా క్లియర్​ చేసుకోవచ్చని రైల్వే అధికారులు చెబుతున్నారు.
  • ముందుగా మీ మొబైల్​లో రైల్​మదద్​ వెబ్​సైట్​ https://railmadad.indianrailways.gov.in ను ఓపెన్​ చేయాలి.
  • అనంతరం మీ ఫోన్​ నంబర్​ ఎంటర్​ చేసి గెట్​ ఓటీపీపై క్లిక్​ చేయాలి. ఆ తర్వాత ఓటీపీ నమోదు చేయాలి.
  • నెక్ట్స్​ మీ పీఎన్​ఆర్​ నంబర్​ ఎంటర్​ చేయాలి. తర్వాత టైప్​ ఆప్షన్​పై క్లిక్​ చేసి మీ కంప్లైంట్​ను సెలక్ట్​ చేసుకోవాలి.
  • ఆపై ఇన్సిడెంట్​ డేట్​ సెలెక్ట్​ చేసి కంప్లైయింట్​ను వివరంగా రాసి ప్రొసీడ్​ ఆప్షన్​పై క్లిక్​ చేస్తే చాలు.
  • మీరు చేసిన కంప్లైయింట్​ వెంటనే రైల్వే శాఖకు అందుతుంది. వారు తగిన చర్యలు తీసుకుని మీ సీటును మీకు ఇప్పిస్తారు.
  • అంతేకాదు మీ కంప్లైంట్​ స్టేటస్​ను ఆన్​లైన్​లో చూసుకునే వెసులుబాటూ ఉంటుంది.

ఆర్పీఎఫ్​ హెల్ప్​లైన్​ : ట్రైన్​లో మీకు ఎదురయ్యే ఏదైనా సమస్యను పరిష్కరించడానికి మీరు ఆర్​పీఎఫ్​ హెల్ప్​లైన్​ సహాయం కూడా తీసుకోవచ్చు. సీటు లేదా శాంతి భద్రతల సమస్యకు సంబంధించి రైల్వే ప్రొటెక్షన్​ ఫోర్స్​ను సంప్రదించవచ్చు. 182 నంబర్​కు కాల్​ చేసి ఫిర్యాదు చేసినా మీ సమస్యకు పరిష్కారం పొందవచ్చని రైల్వే అధికారులు చెబుతున్నారు.

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