ఇచ్ఛాపురం-నెల్లూరు రైల్వేలైన్ 4 వరుసలకు పెంపు! - జోరందుకోనున్న సరకు రవాణా
బుల్లెట్ రైళ్ల కారిడార్లతో ఆంధ్రప్రదేశ్కు అధిక ప్రయోజనం - 774 రైల్వే క్రాసింగ్స్ తొలగించేలా వంతెనల నిర్మాణాలకు చర్యలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 10, 2026 at 3:39 PM IST
Railway Line Expansion To Increase Transport in Andhra Pradesh: ఏ రాష్ట్రమైనా అభివృద్ధి పథంలో నడవాలంటే అంతర్గత, బహ్య రవాణా వ్యవస్థ పటిష్ఠంగా ఉండాలి. అలా ఉన్నప్పుడే సరుకు రవాణా, ఎగుమతులు, దిగుమతుల్లో మంచి ఫలాలందుతాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రవాణా సేవలు మెరుగుపరిచేందుకు చర్యలు చేపట్టింది. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత రోడ్లు రవాణా సేవల్ని పునరుద్ధరించింది. సరకు రవాణా వేగంగా చేసేందుకు ఇచ్ఛాపురం నుంచి నెల్లూరు వరకు ఉన్న రైల్వే లైన్లు 4 వరుసలకు పెంచితే మంచి అవకాశాలుండనున్నాయని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు తెలిపారు. ఈ అంశం గురించి మంత్రులు, కార్యదర్శుల సదస్సులో ఆయన మాట్లాడారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇప్పటివరుకు మొత్తం 774 రైల్వే లెవెల్ క్రాసింగ్స్ ఉన్నాయి. వాటిని తొలగించడం కోసం ఆర్వోబీలు, ఆర్యూబీలు నిర్మించనున్నట్లు సంబందిత అధికారులు తెలుపుతున్నారు. వీటి నిర్మాణాలకు రైల్వే, జాతీయ రహదారుల ప్రాజెక్టులకు నిధుల కొరత ఉండదని, అవసరమైన భూసేకరణపై కలెక్టర్లు ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలని సీఎం అధికారులకు సూచించారు. నిర్ణీత గడువు పూర్తయ్యో లోపు నిర్మాణాలు చేపట్టడానికి కావాల్సిన భూములు సేకరించేలా చూడాలని పేర్కొన్నారు. కలెక్టర్లు ఇది తమకు సంబంధం లేని విషయమని, లాజిస్టిక్ వ్యవహారం మాకెందుకు అని నిర్లక్ష్యం చేయకూడదని సీఎం హెచ్చరించారు.
14 శాతం రవాణా ఖర్చే: ఏ ఉత్పత్తికైనా ఎగుమతులకు అయినా రవాణా ఖర్చు ఎంతో ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తుంది. ఈ క్రమంలో చూసినట్లైతే ప్రస్తుతం ఉత్పత్తులకు సగటున 14 శాతం రవాణా ఖర్చు అవుతున్నట్లు అధికారిక గణాంకాలు తెలుపుతున్నాయి. దీన్ని 7నుంచి 8 శాతానికి తగ్గించడం లక్ష్యంగా పని చేస్తున్నట్లు అధికారులు తెలుపుతున్నారు.
ఈ క్రమంలో కొత్త రైల్వే ప్రాజెక్టులపై దృష్టి సారించిన కేెంద్రప్రభుత్వం హైదరాబాద్- చెన్నై హైస్పీడ్ కారిడార్ ఏర్పాటు లక్ష్యంగా పనులు చేపట్టింది. చెన్నై - రేణిగుంట వరకు ఒకటి రెండు మినహా లెవల్ క్రాసింగ్ల వద్ద ఇప్పటికే నిర్మాణాలు పూర్తి చేశారు. త్వరలో బుల్లెట్ రైళ్లు నడిపే ఆలోచన ఉన్న నేపథ్యంలో రైల్వే లైన్ల సంఖ్య పెంచాలని సంబంధిత అధికారులు చూస్తున్నారు.
బుల్లెట్ రైళ్ల కారిడార్లు: ఆంధ్రప్రదేశ్ మీదుగా బుల్లెట్ రైళ్ల కారిడార్లు ఏర్పాటైతే రాష్ట్రానికి ఎంతో ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.
ఏపీ మీదుగా ప్రయాణించే బుల్లెట్ రైళ్లు ఇవే
హైదరాబాద్ - అమరావతి - చెన్నై
హైదరాబాద్ -బెంగళూరు,
చెన్నై- బెంగళూరు
లాజిస్టిక్స్ తప్పనిసరి: జలమార్గాలు అత్యుత్తమమైనవి. తర్వాత రైలు, ఆపై రోడ్లు భవిష్యత్తులో రాష్ట్రానికి ఎయిర్వేస్ వస్తాయని సీఎం అన్నారు. ఏటా దాదాపు 400 లక్షల టన్నుల ఉద్యాన పంటలు ఉత్పత్తి చేస్తుండగా, నాలుగైదేళ్లలో ఇది 1,000 లక్షల టన్నులకు వెళ్తుందని సీఎం తెలిపారు. దీన్నంతటినీ అంతర్జాతీయ మార్కెట్కు చేర్చేలా లాజిస్టిక్స్ సదుపాయం ఉండాలని ఆయన వివరించారు. అనంతపురం జిల్లా నుంచి రైళ్లలో అరటి రవాణా చేస్తున్నారు. ఇలా అన్ని పంటలపై దృష్టి పెట్టాలన్నారు. సీ ప్లేన్స్లో మన రాష్ట్రం దేశంలోనే ఆదర్శం కానుందని చంద్రబాబు కోరారు.
హైస్పీడ్ కారిడార్ లక్ష్యంగా బుల్లెట్ రైళ్లు- పెరుగుతున్న రైల్వే లైన్లు
11 మార్గాల్లో కొత్త రైల్వే లైన్లు - బుల్లెట్ రైళ్లు నడిపేలా హైస్పీడ్ కారిడార్లు