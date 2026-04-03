లైంగిక ఆరోపణలు చేసిన మహిళపై దాడి - ఎమ్మెల్యే శ్రీధర్ సమక్షంలోనే ఘటన
అరవ శ్రీధర్పై లైంగిక ఆరోపణలు చేసిన మహిళపై దాడి - పోలీసుల చేతిలోని లాఠీ లాక్కొని కొట్టడంతోపాటు తరుముతూ అరాచకం - లాఠీలతో కొట్టడంతో పాటు వెంటపడి తరిమిన జనసేన నాయకులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 3, 2026 at 3:53 PM IST
Janasena Attack on Victim Harsha Veena : అన్నమయ్య జిల్లా రైల్వే కోడూరులో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. రైల్వేకోడూరు ఎమ్మెల్యే అరవ శ్రీధర్పై లైంగిక ఆరోపణలు చేసిన మహిళపై జనసేన నాయకులు దాడి చేశారు. పోలీసులు చేతిలోని లాఠీ లాక్కొని కొట్టడంతో పాటు వెంటపడి తరుముతూ అరాచకం సృష్టించారు. ఈ ఘటన గురువారం రాత్రి రైల్వేకోడూరులో కలకలం రేపింది.
పోలీసుల కథనం మేరకు: అమరావతి రాజధాని చట్టబద్ధత బిల్లుకు పార్లమెంట్లో ఆమోదం తెలిపిన సందర్భంలో సంబరాల కోసం ఎమ్మెల్యే అరవ శ్రీధర్, జనసేన రాష్ట్ర కార్యదర్శి తాతంశెట్టి నాగేంద్ర, మరికొంతమంది పట్టణంలోని ప్రధాన రహదారిపైకి వచ్చారు. అదే సందర్భంగా ఎమ్మెల్యేపై ఆరోపణలు చేసిన ఓ ఉద్యోగిని, ఆమె న్యాయవాది ఆజాద్ సాయికృష్ణ సోదరుడు గోపితో కలిసి టోల్గేట్ వద్ద ఉన్న పూల దుకాణాల వద్దకు వచ్చారు.
ఇంతలోనే ఎమ్మెల్యే కారు, కార్యకర్తలు అటుగా వచ్చారు. ఆమెను అక్కడ చూసిన జనసేన నాయకులు తీవ్ర ఆగ్రహంతో వెంట పడ్డారు. స్థానికులు చూస్తుండగా, పోలీసులు అడ్డుకుంటున్నా లెక్క చేయకుండా దాడి చేశారు. గోపిని కొడుతూ ఊరు వదిలి వెళ్లిపోవాలంటూ రోడ్డు పైన వెంటపడి మరీ పరిగెత్తించారు. ఎందుకు దాడి చేస్తున్నారంటూ ఆమె ప్రశ్నిస్తున్నా, సమాధానం చెప్పకుండా తాతంశెట్టి నాగేంద్ర పోలీసులు చేతిలోని లాఠీ తీసుకుని ఆమెపై దాడి చేశారు. ఈ ఘటనను చిత్రీకరిస్తున్న ఓ విలేకరిని సైతం కొట్టి వీడియో ఫుటేజ్ను డిలీట్ చేశారు. ఈ ఘటన జరుతున్నంతుసేపు కూడా ఎమ్మెల్యే అరవ శ్రీధర్ అక్కడే ఉన్నారు.
బాధితురాలి వినతి: జనసేన ఎమ్మెల్యే అరవ శ్రీధర్పై తగిన చర్యలు చేపట్టి, ప్రభుత్వ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనకుండా కట్టడి చేయాలని ఆయన పై లైంగిక ఆరోపణలు చేసిన ఉద్యోగిని కోరారు. మండల పరిధిలోని రాఘవరాజపురం వద్ద ఉన్న టీడీపీ కార్యాలయంలో కూడా ఛైర్మన్ ముక్కా రూపానందరెడ్డి గురువారం ప్రజాదర్బార్ నిర్వహించారు.
"టోల్గేట్ దగ్గర పూల దుకాణం వద్ద ఆగిన 10 నిమిషాలకు ఎమ్మెల్యే అరవ శ్రీధర్, తాతంశెట్టి నాగేంద్ర ఓ కార్యక్రమానికి వచ్చారు. నాతో పాటు వచ్చిన అబ్బాయిని వెంటాబడి మరి కొట్టారు. అసలు ఆ అబ్బాయిని ఎందుకు కొడుతున్నారని నేను అక్కడే రోడ్డుపై కూర్చొన్నాను. పోలీసుల చేతిలో లాఠీ తీసుకుని నా తలపై కొట్టారు." - హర్షవీణ, బాధితురాలు
ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చిన ఉద్యోగిని ఎమ్మెల్యేపై చర్యలు తీసుకోవాలంటూ రూపానందరెడ్డికి వినతి పత్రం అందజేశారు. జనసేన అధినేత పవన్ కల్యాణ్ క్లీన్ చిట్ ఇచ్చిన తర్వాతే తాను ప్రజల మధ్యకు వస్తానని చెప్పిన ఎమ్మెల్యే, ఇప్పుడు అన్ని కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటున్నారని, ఇది అధినేతను అవమానించినట్లే అని పేర్కొన్నారు. త్రిసభ్య కమిటీ, పార్టీ ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోనప్పుడు ఎమ్మెల్యే అధికారిక కార్యక్రమాల్లో ఎలా పాల్గొంటున్నారని బాధితురాలు ప్రశ్నించింది. ఈ విషయం పై ప్రభుత్వ పెద్దలతో చర్చించి చర్యలు చేపడతామంటూ రూపానందరెడ్డి చెప్పారు.
కేసు నమోదు: రైల్వేకోడూరు జనసేన నాయకుడు తాతంశెట్టి నాగేంద్రపై ఎస్సీ, ఎస్టీ కేసు నమోదైెంది. స్థానిక ఎమ్మెల్యే అరవ శ్రీధర్ బాధితురాలు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు ఈ కేసు నమోదైనట్లు సమాచారం. శ్రీధర్ బాధితురాలిపై నిన్న జనసేన రాష్ట్ర కార్యదర్శి నాగేంద్ర లాఠీతో దాడి చేశారు. పోలీసులు చూస్తుండగానే నడిరోడ్డుపై అమానుషంగా కర్రలతో మహిళపై దాడి చేశారు. దాంతో న్యాయవాదితో కలిసి రైల్వేకోడూరు పోలీసులకు బాధితురాలు ఫిర్యాదు చేసింది. అయితే నాగేంద్రతోపాటు మరికొందరిపై ఎస్సీ, ఎస్టీ కేసులను పోలీసులు నమోదు చేశారు.
