జల్సాలకు అలవాటు పడి - రైళ్లలో రైల్వే ఇంజినీర్ చోరీలు
కర్నూలులో రైళ్లలో చోరీలకు పాల్పడుతున్న రైల్వే జూనియర్ ఇంజినీర్ అరెస్ట్ - రాత్రి వేళల్లో రైలులో ప్రయాణిస్తూ రెండేళ్లుగా బ్యాగుల చోరీ - నిందితుడి నుంచి బంగారం, ల్యాప్టాప్లు, సెల్ఫోన్లు స్వాధీనం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 21, 2026 at 1:52 PM IST
Railway Junior Engineer Arrested for Committing Thefts on Trains: అతనో రైల్వే ఇంజినీర్. రాత్రైతే అతనిలో దాక్కున్న ఓ దొంగ మేల్కొంటాడు. చీకటి పడగానే తాను పనిచేసే రైల్వేస్టేషన్ మీదుగా వెళ్లే ఓ రైలు ఎక్కుతాడు. బోగీలన్నీ తచ్చాడుతూ గాఢనిద్రలో ఉన్న ప్రయాణికులను ఓ కంట కనిపెడతాడు. ఎక్కువ సామగ్రితో ఉన్న బ్యాగులను చోరీ చేసి తర్వాతి స్టేషన్లో దిగిపోతాడు. వాటిలోని నగలు, సెల్ఫోన్లు, విలువైన వస్తువులు అమ్ముకొని సొమ్ము చేసుకోవడం అలవాటుగా మార్చుకున్నాడు. గత రెండేళ్లుగా ఇలా ఏడు దొంగతనాలు చేసిన అతడు ఎట్టకేలకు పోలీసులకు చిక్కాడు.
ఉన్నతమైన ప్రభుత్వ ఉద్యోగం, చేతినిండా జీతం ఉన్నా జల్సాలకు అలవాటుపడి దొంగగా మారిన ఓ రైల్వే జూనియర్ ఇంజినీర్ కథ ఇది. అనంతపురం జిల్లా యాడికి మండలానికి చెందిన పి.బాలరాజు 2013లో రైల్వేశాఖలో సాధారణ ఉద్యోగిగా ప్రస్థానం ప్రారంభించాడు. 2023లో అదే శాఖలో జూనియర్ ఇంజినీర్గా ఉన్నత ఉద్యోగం సాధించాడు. 2024 నుంచి కర్నూలు జిల్లా ఆదోని రైల్వేస్టేషన్లో జేఈగా విధులు నిర్వహిస్తున్నాడు. అయితే, విలాసవంతమైన జీవితానికి, జల్సాలకు అలవాటుపడిన బాలరాజు అక్రమ సంపాదన కోసం రైళ్లలో దొంగతనాలకు తెరలేపాడు. గత నెల 14వ తేదీన ఓ రైలులో ప్రయాణిస్తున్న కర్ణాటకకు చెందిన ఆర్మీ ఉద్యోగి విలువైన బ్యాగును ఇతడు చాకచక్యంగా దొంగిలించాడు.
చోరీకి పాల్పడినట్లు స్పష్టమైన ఆధారాలు: బాధితుడి ఫిర్యాదుతో రంగంలోకి దిగిన నంద్యాల రైల్వే పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. రైల్వేస్టేషన్లలోని సీసీటీవీ ఫుటేజీలను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించిన పోలీసులకు రైల్వే జేఈ బాలరాజే ఈ చోరీకి పాల్పడినట్లు స్పష్టమైన ఆధారాలు లభించాయి. దీంతో నిఘా పెట్టిన పోలీసులు నిందితుడిని కర్నూలులో అరెస్ట్ చేశారు. అతని వద్ద నుంచి చోరీకి గురైన బంగారు ఆభరణాలు, ల్యాప్టాప్లు, సెల్ఫోన్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. గౌరవప్రదమైన ఉద్యోగంలో ఉంటూ దొంగతనాలకు పాల్పడి కటకటాలపాలైన ఈ ఇంజినీర్ వ్యవహారం రైల్వే శాఖలో తీవ్ర కలకలం రేపింది.
"14వ తేదీ మార్చి 2026న ఒక బ్యాగు దొంగతనం నంద్యాల పోలీసు స్టేషన్ పరిధిలో జరిగింది. సీసీ ఫుటేజ్ని పరిశీలించి ఆదోనిలో ట్రాక్షన్ డిపార్ట్మెంట్లో రైల్వే జూనియర్ ఇంజనీర్గా పని చేస్తున్నటువంటి పి బాలాజి అనే వ్యక్తి ఆ కేసులో పాల్గొన్నట్లుగా ఆర్పీఎఫ్, జీఆర్పీ విచారణలో తేలింది. బాలాజీ రైళ్లలో తిరుగుతూ ఈ నేరాలు చేసినట్లుగా తెలుస్తుంది. నంద్యాలకు సంబంధించి 4 కేసులు, కర్నూలు సంబంధించి 3 కేసుల్లో ఇతని వద్ద నుంచి 198.5 గ్రాముల బంగారు ఆభరణాలని, రూ.20,000 నగదుని, 6 ల్యాప్టాప్లు ఒక ట్యాబ్, 15 ఫోన్లను స్వాధీనం చేసుకోవడం జరిగింది." -శ్రీనివాసచారి, రైల్వే డీఎస్పీ
