పురోగతిలో రూ.33,630 కోట్లకు పైగా విలువైన రైల్వే ప్రాజెక్టులు
తిరుపతి-సాయినగర్ శిర్డీ ఎక్స్ప్రెస్ రైలు ప్రారంభం - విజయవాడ, విశాఖపట్నం, తిరుపతిలు ఐకానిక్ రైల్వేస్టేషన్లుగా అభివృద్ధి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 10, 2025 at 1:38 PM IST
Railway Development Works in Tirupati : ప్రముఖ ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రం తిరుపతి జిల్లాకు సంబంధించి దక్షిణ మధ్య రైల్వే, దక్షిణాది రైల్వే సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో రూ.6,700 కోట్లతో అభివృద్ధి పనులు జరుగుతుండడం రాష్ట్రానికి గర్వకారణమని రాష్ట్ర రోడ్లు, భవనాలు, మౌలిక సదుపాయాలు, పెట్టుబడుల శాఖ మంత్రి బి.సి. జనార్దన్రెడ్డి అన్నారు. తిరుపతిలో మంగళవారం జరిగిన తిరుపతి-సాయినగర్ శిర్డీ నూతన ఎక్స్ప్రెస్ రైలు ప్రారంభోత్సవంలో ఆయన ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు. కేంద్ర రైల్వే, జలశక్తి శాఖల సహాయమంత్రి వి. సోమన్న, రాజ్యసభ సభ్యుడు రఘునాథ్రెడ్డి, తిరుపతి ఎంపీ గురుమూర్తి వర్చువల్ విధానంలో జెండా ఊపి ప్రారంభించారు.
ఐకానిక్ రైల్వేస్టేషన్లుగా అభివృద్ధి : ఈ సందర్భంగా జనార్దన్రెడ్డి మాట్లాడుతూ ఆధ్యాత్మిక పుణ్యక్షేత్రాలైన తిరుపతి, శిర్డీలను కలిపే ఈ రైలు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలకు ఎంతో ఉపయోగపడుతుందని చెప్పారు. రాష్ట్రంలో రూ.33,630 కోట్లకు పైగా విలువైన రైల్వే ప్రాజెక్టులు పురోగతిలో ఉన్నాయని, నూతనంగా 1,564 కి.మీ. పొడవైన అభివృద్ధి పనులు జరుగుతున్నాయని వివరించారు. విజయవాడ, విశాఖపట్నం, తిరుపతిలను ఐకానిక్ రైల్వేస్టేషన్లుగా అభివృద్ధి చేయడంతోపాటు నూతనంగా అమరావతి రైల్వేస్టేషన్ పనులను ప్రభుత్వం వినూత్నంగా చేపడుతోందన్నారు.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 373 చోట్ల రైల్ ఓవర్, అండర్ బ్రిడ్జిల నిర్మాణానికి ప్రతిపాదనలు పంపామని, గోదావరి పుష్కరాలకు ముందే రాజమహేంద్రవరం రైల్వేస్టేషన్ను రూ.271 కోట్లతో ఆధునికీకరించేందుకు ప్రభుత్వం కృతినిశ్చయంతో ఉందన్నారు. దక్షిణ మధ్య రైల్వే జీఎం సంజయ్ కుమార్ శ్రీవాస్తవ, ఎమ్మెల్యే ఆరణి శ్రీనివాసులు, టీటీడీ పాలకమండలి సభ్యుడు భానుప్రకాష్రెడ్డి, ఎమ్మెల్సీ బల్లి కల్యాణ్ చక్రవర్తి తదితరులు పాల్గొన్నారు.
అభివృద్ధి దిశగా అడుగులు : రాష్ట్రంలోని బాలాజీ రైల్వే డివిజన్ దశాబ్దాలుగా పెండింగ్లో ఉంది. ప్రజల అవసరాల దృష్ట్యా దీనిని తిరుపతి కేంద్రంగా ఏర్పాటు చేయాలని నాయకులు డిమాండ చేస్తున్నారు. తాజాగా టీడీపీ ప్రజాప్రతినిధుల నేతృత్వంలో బాలాజీ రైల్వే డివిజన్ సాధన సమితి సభ్యులు రైల్వే మంత్రి అశ్వినీవైష్ణవ్ను కలిసి తిరుపతి కేంద్రంగా ఏర్పాటు చేయాలని కోరారు. పౌరవిమానయానశాఖ మంత్రి రామ్మోహన్నాయుడు, టీడీపీ పార్లమెంటరీ పార్టీ నాయకుడు లావు శ్రీకృష్ణదేవరాయలు, ఎంపీలు దగ్గుమళ్ల ప్రసాదరావుల నేతృత్వంలో డివిజన్ సాధన సమితి సభ్యులు గురువారం పార్లమెంటు భవన్లో రైల్వేమంత్రిని కలిసి వినతిపత్రం సమర్పించిన విషయం విధితమే.
ప్రతి ఏటా రూ.250 కోట్ల ఆదాయం : దేశంలోనే అత్యంత రద్దీ పుణ్యక్షేత్రాలలో తిరుపతి ఒకటి. ప్రతి ఏటా రూ.250 కోట్ల ఆదాయాన్ని ఆర్జిస్తోంది. దక్షిణ కోస్తా రైల్వేజోన్లో అత్యధిక ఆదాయం ఆర్జిస్తున్న మూడో స్టేషన్గా ఈ ప్రాంతం నిలిచింది. కానీ ప్రస్తుతం ఉన్న జ్యూరిస్డిక్షనల్ ఎలైన్మెంట్ ఇక్కడ ప్రధాన సమస్యగా మారింది. దీని కారణంగా ఈ ప్రాంత రైల్వే అవసరాలు తీర్చడంలో చాలా చిక్కులు ఎదురవుతున్నాయి. రైల్వే డివిజన్ను ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం వల్ల సమస్యలు తగ్గుముఖం పడతాయని అనుకుంటున్నారు.
తిరుపతి కేంద్రంగా రైల్వే డివిజన్ ఏర్పాటు చేయండి - రైల్వేమంత్రికి వినతి