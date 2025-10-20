ETV Bharat / state

డిజిటల్‌ బోర్డులు లేని రైల్వే కంట్రోల్‌ కార్యాలయం - ప్రమాదాలను పసిగట్టేదెలా?

కొత్త కంట్రోల్‌ కార్యాలయంలో డిస్‌ప్లే డిజిటల్‌ బోర్డుల ఏర్పాటులో జాప్యం - ఈ బోర్డులను కొనుగోలు చేసేందుకు రూ.10 కోట్లు కేటాయించాలని నివేదించిన డివిజన్‌ అధికారులు

Railway control office without digital boards in guntakal
Railway control office without digital boards in guntakal (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 20, 2025 at 1:45 PM IST

Railway control office without digital boards in guntakal: గుంతకల్లు రైల్వే డివిజన్‌లో రూ.70 కోట్ల వ్యయంతో నిర్మించిన రైల్వే కంట్రోల్‌ కార్యాలయం పెద్దగా ఉపయోగకరంగా లేదు. దేశంలోని పలు రైల్వే స్టేషన్ల సమీపంలో ఎదురెదురుగా వచ్చే రైళ్లు, స్టేషన్లలో ఆగి ఉన్న రైళ్లను ఇతర రైళ్లు ఢీకొన్న ఘటనలు గతంలో చోటు చేసుకున్నాయి.

ఇలాంటి ఘటనలు గుంతకల్లు రైల్వే డివిజన్‌లో జరుగకూడదన్న ఉద్దేశంతోనే రైల్వే అధునాతన కంట్రోల్‌ కార్యాలయాన్ని సంవత్సరం కిందట నిర్మించారు. డివిజన్‌లో ప్రయాణించే రైళ్లు, గూడ్సులను ఈ కంట్రోల్‌ కార్యాలయం నుంచే పర్యవేక్షిస్తారు. ఇలాంటి అధునాతన కార్యాలయాన్ని తొలుత అహ్మదాబాదులో, ఆ తరువాత గుంతకల్లులో నిర్మించారు. ఇప్పుడు పాత కంట్రోల్‌ కార్యాలయాన్ని ఇందులోకి మార్చారు. ఇందులోనే సిబ్బంది విధులు నిర్వహిస్తున్నారు.

రైల్వేస్టేషన్లలో, వెలుపల రైళ్లు ఉన్న సమయంలో అవి కంట్రోల్‌ కార్యాలయంలోని డిస్‌ప్లే డిజిటల్‌ బోర్డులో కనిపించే విధంగా చేయాలని పెద్ద ఎత్తున అధికారులు నిధులు వ్యయం చేసి భవనాలు నిర్మించారు. స్టేషన్లలోని సీసీ కెమెరాలను కంట్రోల్‌ కార్యాలయంలో డిస్‌ప్లే డిజిటల్‌ బోర్డులకు అనుసంధానం చేయాల్సి ఉంది. ఈ బోర్డులను కొనుగోలు చేసేందుకు రూ.10 కోట్లు కేటాయించాలని డివిజన్‌ అధికారులు నివేదించారు. అయితే వాటిని కార్యాలయాలకు ఇంత వరకు సమకూర్చలేదు.

పనులు పూర్తయ్యాక ఏర్పాటు చేస్తాం:

'రైల్వేస్టేషన్లలో మంచి కెమెరాలను ఏర్పాటు చేసి, వాటికి ప్రత్యేక కేబుళ్ల ద్వారా అనుసంధానం చేయాల్సి ఉంది. వీటికి సంబంధించిన పనులన్నీ పూర్తయ్యాక కంట్రోల్‌ కార్యాలయంలో డిస్‌ప్లే బోర్డులు ఏర్పాటు చేసేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. వీటి ఏర్పాటు అంశాన్ని ఉన్నత అధికారులు పరిశీలిస్తున్నారు.' - చంద్రశేఖర్, సీనియర్‌ డీఎస్టీఈ

అంతుచిక్కని రైలు ప్రమాదాలు- మానవ తప్పిదమా?- లేకుంటే టెక్నాలజీ లోపమా?

గతంలో రైళ్ల రాకపోకలను నియంత్రించేందుకు కంట్రోల్ కార్యాలయాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. గుంతకల్లు డివిజన్​ గుండా వెళ్లే రైళ్లను లోకోపైలెట్లు వాటిని ఎక్కడ నిలపాలి అనేది కంట్రోల్ కార్యాలయంలో పనిచేసే కంట్రోలర్లు సూచించే విధంగా రూపొందించారు. ఈ కార్యాలయానికి 70 ఏళ్ల ప్రాధ్యాన్యత ఉన్నా ఇరుకైన గదుల్లోనే నెట్టుకు వచ్చారు. గతంలోనే రూ.37 కోట్లతో ఆధునిక వసతులతో కంట్రోల్‌ కార్యాలయాన్ని నిర్మించారు. అయితే కొన్ని కీలకమైన సేవలను అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చేందుకు మాత్రం తీవ్ర జాప్యం జరిగిందనే ఆరోపణలు వచ్చాయి.

అప్పట్లోనే తెరల విషయంలో జాప్యం: రైల్వే స్టేషన్లలో ఖాళీగా ఉండే ప్లాట్‌ఫారాలు, రైళ్లు ఆగి ఉండడం నేరుగా కంట్రోల్‌ కార్యాలయంలో పనిచేసే సిబ్బంది చూసే విధంగా కార్యాలయంలో ఎలక్ట్రానిక్‌ స్క్రీన్స్ (తెర) ఏర్పాటు చేయాల్సి ఉంది. అయితే వాటికి సంబంధించిన పనులు ఇప్పటికీ పూర్తవ్వలేదు. ఆ తెరల ఖరీదు రూ. 10 కోట్లు ఉంటుందని గతంలోనే అంచనా వేశారు. అలహాబాదు కంట్రోల్‌ కార్యాలయంలో ప్రత్యేక తెరను ఏర్పాటు చేసి ఉత్తమ సేవలతో ముందుకు వెళ్తుండగా, ఇక్కడ మాత్రం పట్టనటు వ్యవహరిస్తున్నారన్న ఆరోపణలు లేకపోలేదు.

రైల్వే ప్రయాణికులకు గుడ్​న్యూస్​ - మళ్లీ ఆ స్టేషన్లలో స్టాపింగ్​లకు లైన్​ క్లియర్

