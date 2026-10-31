గూడూరు-దుగరాజపట్నం: కొత్త రైల్వే లైన్ నిర్మాణానికి రైల్వేశాఖ క్లియరెన్స్
Gudur-Dugarajapatnam New Railway Line: గూడూరు నుంచి దుగరాజపట్నం వరకు కొత్త రైల్వే లైన్ నిర్మాణానికి 41.5 కి.మీ. మేర లైన్కు ఫైనల్ లొకేషన్ సర్వేతోపాటు, సమగ్ర ప్రాజెక్ట్ నివేదిక రూపొందించాలని రైల్వేశాఖ ఆదేశించింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 31, 2026 at 11:57 AM IST
కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా రోడ్డు, రైల్వే, పోర్టులు, విమానయాన సేవలను అభివృద్ది చేసింది. ఈ క్రమంలోనే నెల్లూరు జిల్లాలోని గూడూరు నుంచి దుగరాజపట్నం వరకు కొత్త రైల్వే లైన్ నిర్మాణానికి ప్రణాళిక వేసింది. ఈ నేపథ్యంలో రైల్వేశాఖ క్లియరెన్స్ కూడా పొందింది. 41.5 కి.మీ. మేర లైన్కు ఫైనల్ లొకేషన్ సర్వేతోపాటు, సమగ్ర ప్రాజెక్ట్ నివేదిక (డీపీఆర్) రూపొందించాలని రైల్వేశాఖ ఆదేశించింది. దీంతో రైల్వే అధికారులు ఎఫ్ఎల్ఎస్, డీపీఆర్కు టెండర్లు ఆహ్వానించి, 9 నెలల్లో ఈ ప్రక్రియ పూర్తి చేసేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు. ఈ కొత్త లైన్ నిర్మాణానికి దాదాపు రూ.వెయ్యి కోట్లు వ్యయమవుతుందని ప్రాథమికంగా అంచనా వేస్తున్నారు.
కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాకే అభివృద్ధి: దుగరాజపట్నం పోర్టు నిర్మాణ ప్రాజెక్ట్ రాష్ట్ర విభజన చట్టంలో ఉంది. దీంతో చెన్నై-హౌరా ప్రధాన రైల్వే లైన్ నుంచి కనెక్టివిటీ ఇచ్చేలా పదేళ్ల కిందట గూడూరు నుంచి దుగరాజపట్నానికి కొత్త లైన్ నిర్మాణానికి రైల్వేశాఖ సమ్మతించింది. అప్పట్లో దుగరాజపట్నం పోర్టు ప్రతిపాదన పురోగతిలో లేకపోవడంతో రైల్వే లైన్ నిర్మాణం ప్రతిపాదన సైతం పక్కకుపోయింది. కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక దుగరాజపట్నంలో రూ.15 వేల కోట్ల పెట్టుబడితో నేషనల్ షిప్ బిల్డింగ్, మరమ్మతుల యూనిట్లతో పాటు, పోర్ట్ క్లస్టర్ను అభివృద్ధి చేసేందుకు మజ్గావ్ డాక్ షిప్బిల్డర్స్ లిమిటెడ్ ముందుకొచ్చింది.
డబుల్ లైన్ కోసం భూసేకరణ: ఈ ప్రాజెక్ట్ కోసం విశాఖ పోర్ట్ అథారిటీ, ఏపీ మారిటైం బోర్డుల సమాన భాగస్వామ్యంతో ‘నేషనల్ షిప్బిల్డింగ్, హెవీ ఇండస్ట్రీస్ పార్క్-ఏపీ’ పేరిట ఎస్పీవీని సైతం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసింది. దీంతో పోర్టుకు రైల్వే కనెక్టివిటీ కల్పించాలని సీఎం చంద్రబాబు ఇటీవల రైల్వే మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్కు లేఖరాశారు. దీనిపై స్పందించిన రైల్వేశాఖ ఈ కొత్త రైల్వే లైన్ కోసం ఎఫ్ఎల్ఎస్, డీపీఆర్ సిద్ధం చేయాలని ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఈ ప్రాజెక్ట్లో డబుల్ లైన్ కోసం భూసేకరణ చేయనున్నారు. తొలుత సింగిల్ లైన్ నిర్మిస్తారు. భవిష్యత్లో డబుల్ లైన్గా విస్తరిస్తారు.