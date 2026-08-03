సిరిసిల్ల టు వేములవాడ రైల్వే లైన్ - మారిన ప్రతిపాదనలు
కీలకంగా మనోహరాబాద్-కొత్తపల్లి రైలు మార్గం - డిసెంబర్ నాటికి సిరిసిల్లకు రైలు ప్రయాణం ప్రారంభిస్తామన్న కేంద్రమంత్రి - మానేరుపై వంతెన నిర్మాణ ప్రతిపాదన మార్చిన కాంగ్రెస్ సర్కారు
Published : August 3, 2026 at 12:03 PM IST
Railway Bridge On Manair River : ఉమ్మడి కరీంనగర్, మెదక్ జిల్లాలను కలపడంలో మనోహరాబాద్-కొత్తపల్లి రైలు మార్గం అత్యంత కీలకమైంది. గత నెల 26వ తేదీన ఈ మార్గంలో కొమురవెల్లి పుణ్యక్షేత్రం రైల్వే స్టేషన్ను కేంద్ర బొగ్గు, గనుల శాఖ మంత్రి కిషన్ రెడ్డి ప్రారంభించారు. ఆ సమావేశంలో ఈ ఏడాది డిసెంబర్ నాటికి సిరిసిల్లకు కూడా రైలు ప్రయాణం ప్రారంభం అవుతుందని తెలిపారు. అనంతరం ఇక్కడి నుంచి వేములవాడకు రైల్వే లైను నిర్మించడానికి మానేరుపై బ్రిడ్జ్ నిర్మాణం కీలకంగా మారింది.
త్వరగా నిధులు విడుదల చేయండి : గత బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ హయాంలో మానేరు నదిపై రైల్ కమ్ రోడ్డు బ్రిడ్జ్ నిర్మాణానికి ప్రతిపాదన చేశారు. ఈ విషయమై గత మంగళవారం బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్, ఎమ్మెల్యే కేటీఆర్ కేంద్ర రైల్వే శాఖ మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్ను కలిసి త్వరగా నిధులు విడుదల చేయాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. కానీ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం తక్కువ పొడవుతో కేవలం రైలు వంతెన నిర్మించేందుకు మాత్రమే మొగ్గు చూపినట్లు సమాచారం తెలిసింది. ఈ మేరకు కొత్త ప్రతిపాదనలు తయారు చేసినట్లు తెలుస్తోంది.
2.4 కిలో మీటర్ల మేర నిర్మాణానికి : సిద్దిపేట నుంచి సిరిసిల్ల మార్గంలో రైల్వే ట్రాక్ పనులు వడివడిగా జరుగుతున్నాయి. కరీంనగర్ జిల్లాలో తంగళ్లపల్లి మండలం బస్వాపూర్, గోపాల్రావుపల్లి వద్ద రైల్వేస్టేషన్ నిర్మాణాన్ని వేగంగా చేపడుతున్నారు. గోపాల్రావుపల్లి పక్కనే మిడ్ మానేరు రిజర్వాయర్ బ్యాక్వాటర్ ఉంటుంది. మార్చి, ఏప్రిల్ వరకు నీళ్లు గరిష్ఠ సామర్థ్యంతో నిండి ఉంటాయి. నీటి నిల్వ సామర్థ్యాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని అప్పటి ప్రభుత్వం 2.4 కిలోమీటర్ల పొడవుతో వంతెన కమ్ రోడ్డు నిర్మాణానికి ప్రతిపాదనలు చేసింది. ఒకవైపు గోపాల్రావుపల్లి, మరోవైపు అనుపురం శివారు వరకు ఇది ఉంటుంది. అయితే 2023లో జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల తర్వాత తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చింది.
కొలిక్కివచ్చేనా? : ఈ మార్గంలో నిర్మించనున్న రైల్ కమ్ రోడ్డు వంతెన నిర్మాణం ప్రస్తుతానికైతే సందిగ్ధంలో పడింది. మానేరు నదిపై 2.4 కిలో మీటర్ల పొడవుతో భారీ వంతెన నిర్మాణం చేయాలంటే దాదాపుగా రూ.332 కోట్లు ఖర్చవుతుంది. అందులోనూ దీనిని తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే సొంత నిధులతో నిర్మించి అప్పగించాలి. అంతేకాదు కోరుట్ల, వేములవాడ, సిరిసిల్ల, సిద్దిపేట, జనగామ నేషనల్ హైవే పనులు కూడా కొలిక్కి రావాల్సి ఉంది. దాని కోసం సర్వే, భూ సేకరణ అలైన్మెంటు తదితర పనులు జరగాలి. ఇక్కడ బ్రిడ్జ్ నిర్మాణం ముఖ్యంగా నేషనల్ హైవే పనులతో ముడిపడి ఉంది.
కేటాయింపులపై పునరాలోచన : అప్పటి ప్రభుత్వ హయాంలో ఈ రైల్వే లైను నిర్మాణానికి టెండర్లు పిలిచేందుకు కూడా సిద్ధమయ్యారు. 18 నుంచి 20 నెలల్లో వంతెన పూర్తి చేసేందుకు ప్రణాళికలు కూడా రూపొందించారు. ఇంతలోనే ప్రభుత్వం మారడంతో ఈ ప్రాజెక్టుపై బడ్జెట్ కేటాయింపులపై ప్రభుత్వ పెద్దలు పునరాలోచనలో పడ్డారు. తక్కువ పొడవు రోడ్డుతో పాటు కాకుండా రైలు వంతెన నిర్మాణానికి ప్రస్తుత కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేసినట్లు సమాచారం. అంతేకాదు భూసేకరణ కోసం సిరిసిల్ల, కరీంనగర్ కలెక్టర్ల వద్ద రూ.40 కోట్ల నిధులను కూడా జమ చేసింది.
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