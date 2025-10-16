గెజిట్ విడుదల ఆలస్యం - ప్రారంభం కాని రైల్వే జోన్ కార్యకలాపాలు
‘దక్షిణ కోస్తా’ కార్యకలాపాలు మరింత ఆలస్యం - పీఎం దృష్టికి తీసుకెళ్లాలని కోరుతున్న ప్రజలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 16, 2025 at 2:32 PM IST
Railway Board Orders Delayed To South Coast Railway Zone Visakha: కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక విశాఖ కేంద్రంగా దక్షిణ కోస్తా రైల్వే జోన్కు వడివడిగా అడుగులు పడ్డాయి. దీంతో రాష్ట్ర ప్రజలు ఎంతో సంతోషించారు. జోనల్ మేనేజర్ (జీఎం) నియామకం జరిగింది. ప్రధాని చేతుల మీదుగా జీఎం కార్యాలయానికి శంకుస్థాపన చేశారు. ప్రస్తుతం ఆ పనులు వేగంగా సాగుతున్నాయి. ఇంత జరిగినా అధికారిక అమలు ఆలస్యమవుతోంది.
జోన్కు సంబంధించి పూర్తిస్థాయి కార్యకలాపాలపై రైల్వేబోర్డు ఉత్తర్వులు (గెజిట్) విడుదలలో జాప్యమే ఇందుకు కారణం. ఫలితంగా స్వతంత్రంగా వ్యవహరించలేని పరిస్థితి నెలకొంది. నేడు (గురువారం) రాష్ట్రానికి ప్రధాని వచ్చిన కారణంగా ఈ విషయం పీఎం దృష్టికి తీసుకువెళ్లి గెజిట్ విడుదలకు కృషి చేయాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబును ప్రజలు కోరుతున్నారు.
ఆలస్యమెందుకో?
భారతీయ రైల్వేలో కొత్త జోన్ కార్యకలాపాల ఆరంభానికి రైల్వేబోర్డు గెజిట్ విడుదల తప్పనిసరి అని అధికారులు తెలిపారు. అందులో హద్దులు, ఎప్పటి నుంచి అమల్లోకి వస్తుందన్న వివరాలు స్పష్టంగా పేర్కొంటారు. అది వచ్చాకే ఉద్యోగుల సర్దుబాటు, ఇతర కార్యకలాపాలు ప్రారంభమవుతాయి.
ప్రస్తుతానికి తూర్పుకోస్తా జోన్ ప్రధాన కేంద్రం భువనేశ్వర్ నుంచే వాల్తేర్ డివిజన్ పాలన నడుస్తోంది. దక్షిణ కోస్తా జోన్కు జీఎంను నియమించినా అధికారిక పాలనా వ్యవహారాల్లో కలుగజేసుకోలేని దుస్థితి. మరో వైపు తూర్పుకోస్తా జీఎం పరమేశ్వర్ ఫంక్వాల్ తరచూ వాల్తేర్ డివిజన్లో సమీక్షలు, తనిఖీలు చేస్తున్నారు. దక్షిణ కోస్తాకు జీఎం ఉన్నా అలా చేయటానికి అడ్డంకులున్నాయి. డివిజన్కు ఇద్దరు జీఎంలు ఉన్నారా? అనే చర్చా సాగుతోంది.
‘వీఎంఆర్డీఏ డెక్’ భవనంలో దక్షిణ కోస్తా జోన్ జీఎం తాత్కాలిక కార్యాలయం సిద్ధంగా ఉంది. జీఎంతో పాటు అనుబంధ అధికారులు విధుల నిర్వహణకు రెండు అంతస్తులను అద్దె ప్రాతిపదికన తీసుకున్నారు.
- ఇంటీరియర్ పనులు దాదాపుగా చివరి దశకు వచ్చాయి. కొత్త జోన్పై గెజిట్ విడుదలకు ఒత్తిడి తెస్తే జీఎం నియామకం జరగాలని ఇన్నాళ్లు చెప్పుకొచ్చారు. ఆ తర్వాత జీఎం కోసం తాత్కాలిక భవనం ఉండాలన్నారు. ఇప్పుడు జీఎంతో పాటు తాత్కాలిక భవనాలు సిద్ధంగా ఉన్నా గెజిట్ విడుదల ఆలస్యం అవుతోంది.
- జీఎంకు మిగిలిన జోన్ల ఉన్నతాధికార యంత్రాంగం నుంచి కూడా సహకారం అంతంతే ఉన్నట్లు సమాచారం. కొత్త జోన్ వస్తే హైదరాబాద్, భువనేశ్వర్ నుంచి కొందరు కీలక ఉద్యోగులు బదిలీ కావాల్సిందే. అందుకే కొందరు ఈ ప్రక్రియకు అడ్డుపడుతున్నారన్న ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి.
ఇదీ జరిగింది
- 2019 : ఫిబ్రవరిలో దక్షిణ కోస్తా జోన్ ఏర్పాటుపై ప్రకటన
- 2020 : రూ.170 కోట్లు బడ్జెట్లో కేటాయింపు
- 2025 : జనవరిలో డీపీఆర్కు ఆమోదం
- 2025 : జనవరి 8న జోనల్ కార్యాలయ నిర్మాణాలకు ప్రధాని మోదీ చేతుల మీదుగా శంకుస్థాపన
- ఈ ఏడాది జూన్ 5న దక్షిణ కోస్తాకు జీఎంగా సందీప్ మాధుర్ నియామకం
