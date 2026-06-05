ETV Bharat / state

ఎంఎంటీఎస్​ను ఉచితంగా నడపలేం - స్పష్టం చేసిన రైల్వేశాఖ

ఎంఎంటీఎస్​లో ప్రయాణికులకు ఉచిత సేవలు అందించాలని కోరిన ప్రభుత్వం - తిరస్కరించిన రైల్వే బోర్డు - ఇప్పటికే తీవ్ర నష్టాల్లో ఉందని వెల్లడి - ప్రాజెక్టులో రాష్ట్ర వాటా బకాయిలు చెల్లించాలని సూచన

ఎంఎంటీఎస్​లో ఉచిత ప్రయాణ ప్రతిపాదన
MMTS Free Travel Proposal (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 5, 2026 at 11:45 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

MMTS Free Travel Proposal : హైదరాబాద్​ మహా నగర పరిధిలో ప్రయాణ సేవలందించే లోకల్​ రైలు 'మల్టీ మోడల్ ట్రాన్స్​పోర్ట్​ సిస్టమ్​'(ఎంఎంటీఎస్​)లో ఉచిత ప్రయాణ సౌకర్యాన్ని కల్పించాలన్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రతిపాదనకు రైల్వే బోర్డు నిరాకరించింది. అంతేకాకుండా ఎంఎంటీఎస్​ ఇప్పటికే తీవ్ర నష్టాల్లో కొనసాగుతోందని, ఈ పథకాన్ని అమలు చేయలేమని బోర్డు తన అభిప్రాయం వ్యక్తం చేసింది. ఒకవేళ ఉచిత ప్రయాణ పథకాన్ని నిర్వహించాలంటే భవిష్యత్తులో అయ్యే అదనపు ఖర్చులతో పాటు ఇదివరకు వస్తున్న ఆపరేషన్​ నష్టాలను కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే భరించవలసి ఉంటుందని షరతు పెట్టింది. కాగా జూన్​ 2 నుంచి ఈ పథకాన్ని అమలు చేయాలని ప్రభుత్వం భావించింది.

రైల్వే మంత్రితో సంప్రదించే యోచన : అంతేకాకుండా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎంఎంటీఎస్​ ప్రాజెక్టు నిర్మాణానికి సంబంధించిన వాటా బకాయిలను కూడా చెల్లించాలని రైల్వే బోర్డు స్పష్టం చేసింది. ఈ మేరకు ఉన్నతాధికారులకు రైల్వేబోర్డు నుంచి లేఖ రావడంతో వారు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​రెడ్డి దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. కాగా, నగరంలో మెట్రో ప్రాజెక్టులు, హైస్పీడ్​ రైలు ప్రాజెక్టులకు సంబంధించిన అంశాలపై సీఎం దిల్లీ వెళ్లే ఆలోచనలో ఉన్నారు. ఇదే సందర్భంలో ఎంఎంటీఎస్​ వ్యవహారం గురించీ రైల్వేశాఖ మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్​తో​ చర్చించాలని భావిస్తున్నట్లు సమాచారం.

గణనీయమైన ఆర్థిక భారం పడుతోంది : రాష్ట్రంలో మహిళలకు మహాలక్ష్మి పథకం ద్వారా వారి ప్రయాణ ఖర్చులను ప్రభుత్వమే ఆర్​టీసీకి చెల్లిస్తోంది. ఈ తరహాలోనే ఎంఎంటీఎస్​ ప్రయాణికుల వ్యయాన్ని కూడా ప్రభుత్వమే భరిస్తుందని, రాష్ట్ర అవతరణ దినోత్సవమైన జూన్​ 2 నుంచి ఈ పథకాన్ని అమలు చేయాలని ప్రభుత్వం భావించింది. ఈ మేరకు రైల్వే బోర్డుకు ముసాయిదా ఎంవోయూ ద్వారా ప్రతిపాదనను వెల్లడించింది. దీన్ని పరిశీలించిన బోర్డు లిఖితపూర్వకంగా తన అభిప్రాయాన్ని తెలియజేసింది. ఎంఎంటీఎస్​ రైళ్ల సేవల ద్వారా ఇప్పటికే అధిక ఆర్థిక భారం పడుతోందని వివరించింది.

ఖర్చు ఘనం ఆదాయం శూన్యం : ఎంఎంటీఎస్ ద్వారా చేకూరుతున్న ఆర్థిక నష్టాలను రైల్వే బోర్డు గణాంకాల ద్వారా ప్రభుత్వానికి వివరణ ఇచ్చింది. ఈ మేరకు గత సంవత్సర ఆదాయ వ్యయాలను వెల్లడించింది. 2024-25లో ఎంఎంటీఎస్​కు దాదాపు రూ.16.81 కోట్ల ఆదాయం వస్తే, నిర్వహణ కోసం ఏకంగా రూ.179 కోట్లు ఖర్చు చేసినట్లు తెలిపింది. అంటే ఒక్క సంవత్సరంలోనే ఏకంగా సుమారు రూ.162 కోట్లకు పైగా నష్టం వచ్చిందని బోర్డు వివరించింది. అంటే దాదాపు పదింతలు ఆర్థిక భారం పడుతోందని తెలిపింది.

హామీ లేనిదే అమలు చేయలేం : ఎంఎంటీఎస్ ప్రాజెక్టుకు సంబంధించి రూ.490 కోట్లకు పైగా వాటా బకాయిలను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చెల్లించాల్సి ఉందని రైల్వే బోర్డు స్పష్టం చేసింది. ప్రతిపాదించిన పథకాన్ని అమలు చేయాలంటే భవిష్యత్తులో ప్రయాణ ఖర్చుల మాత్రమే కాకుండా ముందుగా పూర్తి బకాయిలు కూడా చెల్లించాలని సూచించింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఏ రకమైన ఆర్థిక హామీలు లేకుండా ఉచిత ప్రయాణ సేవ పథకాన్ని నిర్వహించడం సాధ్యం కాదని రైల్వే బోర్డు స్పష్టం చేసింది.

అయితే, ఎంఎంటీఎస్​ ప్రాజెక్ట్​ నిర్వహణలో మూడింట రెండొంతులు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, మూడింట ఒక వంతు రైల్వే బోర్డుకు వాటా ఉంది. అయితే ఫేజ్ -2 ద్వారా చేపట్టిన నిర్మాణానికి సంబంధించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వ వాటా చెల్లింపుల్లో జాప్యం కారణంగా పలు విస్తరణ పనులు నిలిచిపోయాయి. ప్రస్తుతం ఎంఎంటీఎస్ ద్వారా హైదరాబాద్​ మహా నగరం మొత్తంగా 44 స్టేషన్లు, 90 కిలోమీటర్ల పరిధిలో ప్రయాణ సేవలు అందిస్తోంది.

రాష్ట్రంలో కొత్తగా రెండు జాతీయ రహదారుల విస్తరణ - రూ. 7,597.16 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో పనులు

దక్షిణ మధ్య రైల్వేకు బ్యాక్​బోన్​గా తెలంగాణ - అతిపెద్ద డివిజన్‌గా సికింద్రాబాద్‌

TAGGED:

MMTS FREE TRAVEL PROPOSAL
MMTS SERVICES IN HYDERABAD
RAILWAY BOARD REPLY ON MMTS
ఎంఎంటీఎస్​ ఉచిత ప్రయాణ ప్రతిపాదన
RAILWAY BOARD ON MMTS FREE TRAVEL

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.