గిగ్ వర్కర్ల పథకాన్ని ప్రారంభించిన రాహుల్ గాంధీ, సీఎం రేవంత్రెడ్డి
CM Revanth Reddy On Gig Workers : గిగ్ వర్కర్ల భారీ బైక్ ర్యాలీ అనంతరం జయభేరీ గ్రౌండ్స్లో కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ, సీఎం రేవంత్రెడ్డి గిగ్ వర్కర్ల పథకాన్ని ప్రారంభించారు.
గిగ్ వర్కర్ల సమావేశంలో సీఎం రేవంత్ (ETV bharat)
Published : November 14, 2026 at 11:59 AM IST
తెలంగాణలో గిగ్ వర్కర్ల సామాజిక భద్రత, సంక్షేమ పథకాన్ని కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ, సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రారంభించారు. కార్యక్రమంలో ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క, మంత్రులు పొంగులేటి, వివేక్, దామోదర, పొన్నం ప్రభాకర్, కోమటిరెడ్డి, సీతక్క, టీపీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్ కుమార్ గౌడ్ పాల్గొన్నారు.
అంతకు ముందు నిర్వహించిన గిగ్ వర్కర్ల ర్యాలీలో రాహుల్ గాంధీ, సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క, మహేశ్ కుమార్ గౌడ్ సహా పలువురు మంత్రులు పాల్గొన్నారు. శిల్పారామం నుంచి జయభేరి గ్రౌండ్ వరకు ర్యాలీ కొనసాగింది. ఈ ర్యాలీలో గిగ్ వర్కర్లు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొన్నారు.