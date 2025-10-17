విశాఖకు మరో భారీ పెట్టుబడి - రూ.2,172 కోట్లతో రహేజా మెగా ఐటీ ప్రాజెక్టు
వాణిజ్య, నివాస సముదాయాల నిర్మాణానికి ఆసక్తి రహేజా - ఐటీ కంపెనీల కోసం 28.65 లక్షల చదరపు అడుగులు
Raheja Investments Visakhapatnam: విశాఖపట్నం రాష్ట్రంలో అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న ఐటీ హబ్గా మారుతోంది. తాజాగా ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ రహేజా కార్పొరేషన్ రూ.2,172 కోట్ల భారీ పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు సిద్ధమవ్వడం దీనికి నిదర్శనం. ఈ సంస్థ ఐటీ కంపెనీలకు అవసరమైన కమర్షియల్, నివాస భవన సముదాయాలు నిర్మించడానికి ఆసక్తి వ్యక్తం చేసింది. ఈ ప్రాజెక్టు కోసం మధురవాడ ఐటీ హిల్ నెంబర్ 3లో 27.10 ఎకరాల భూమి కేటాయించాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరింది.
9,681 మందికి ఉపాధి అవకాశాలు: రహేజా కార్పొరేషన్ సమర్పించిన ప్రతిపాదన ప్రకారం, ఈ ప్రాజెక్టు అమలుతో సుమారు 9,681 మందికి ఉపాధి లభించనుంది. ప్రాజెక్టు పూర్తయ్యాక విశాఖలో ఐటీ రంగంలో మౌలిక సదుపాయాలు మరింత విస్తరించనున్నాయి. ఇటీవల విశాఖలో గూగుల్ సంస్థ వెయ్యి మెగావాట్ల AI ఆధారిత డాటా సెంటర్ ఏర్పాటుకు ప్రభుత్వం అనుమతులు ఇచ్చింది. దీని వల్ల ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న అనేక ఐటీ, ఐటీ ఆధారిత కంపెనీలు విశాఖను తమ తదుపరి గమ్యంగా చూస్తున్నాయి. కొత్తగా వచ్చే కంపెనీలకు కమర్షియల్ స్పేస్ అవసరం ఉంటుంది.
ప్రస్తుతం మిలీనియం టవర్స్ 1, 2లో ఉన్న సుమారు 6 లక్షల చదరపు అడుగుల స్పేస్ ఇప్పటికే TCS, కాగ్నిజెంట్, యాక్సెంచర్ వంటి ప్రముఖ కంపెనీలకు కేటాయించారు. ఈ నేపథ్యంలో, కొత్తగా వచ్చే సంస్థలకు మరిన్ని ఆఫీస్ స్పేస్లు, నివాస సదుపాయాలు అవసరం అవుతాయి.
రెండు దశల్లో నిర్మాణ ప్రణాళిక: రహేజా సంస్థ ఈ ప్రాజెక్టును రెండు దశల్లో అమలు చేయనుంది. మొదటి దశలో, కమర్షియల్ భవనాలను 2028 నాటికి, నివాస సముదాయాలను 2030 నాటికి పూర్తి చేయనున్నారు. ఈ దశలో రూ.663.42 కోట్లు ఖర్చు అవుతాయని తెలిపింది. దీని ద్వారా 9.59 లక్షల చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణం అందుబాటులోకి వస్తుంది.
రెండో దశలో, కమర్షియల్ స్పేస్ నిర్మాణం 2031 నాటికి, నివాస సముదాయాలు 2035 నాటికి పూర్తవుతాయని తెలిపింది. ఈ దశలో రూ.1,418.84 కోట్లు ఖర్చు చేయనుంది. దీని ద్వారా 19.06 లక్షల చదరపు అడుగుల భవనాలు అందుబాటులోకి వస్తాయి. మొత్తం ప్రాజెక్ట్ పూర్తయ్యే సమయానికి సుమారు 28.65 లక్షల చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణం ఏర్పడనుంది.
భూమి వినియోగం, సదుపాయాలు: రహేజా సంస్థ ప్రతిపాదించిన భూముల్లో 15.51 ఎకరాలు వాణిజ్య భవనాలకు, మిగిలిన 11.59 ఎకరాలు నివాస సముదాయాలకు వినియోగించనుంది. ఈ ప్రాజెక్టు అమలుతో మధురవాడ ప్రాంతం ఐటీ, స్టార్టప్, నివాస కేంద్రంగా మారే అవకాశం ఉంది. కంపెనీ, ప్రాజెక్టు అమలులో భాగంగా ప్రభుత్వాన్ని ఏపీ ల్యాండ్ ఇన్సెంటివ్ ఫర్ టెక్ హబ్స్ పాలసీ కింద రాయితీ ధరకు భూములు ఇవ్వాలని కోరింది. అదేవిధంగా, కేటాయించే భూములకు 18 మీటర్ల వెడల్పు రోడ్డు అనుసంధానం కూడా ఏర్పాటు చేయాలని అభ్యర్థించింది. అంతేకాక, ఏపీ ఐటీ అండ్ జీసీసీ పాలసీ కింద ఐటీ క్యాంపస్ డెవలపర్లకు ఇచ్చే ప్రోత్సాహకాలు కూడా తమకు వర్తింపచేయాలని రహేజా సంస్థ కోరింది.
విశాఖలో ఐటీ విప్లవానికి పునాది: గత కొన్నేళ్లుగా విశాఖలో ఐటీ రంగం వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతోంది. ఇప్పుడు గూగుల్ డాటా సెంటర్, రహేజా వంటి సంస్థలు పెట్టుబడులతో రావడంతో, నగరం త్వరలోనే దక్షిణ భారతదేశంలో ప్రముఖ టెక్ సిటీగా నిలుస్తుందని పరిశ్రమ వర్గాలు విశ్వసిస్తున్నాయి. ఈ ప్రాజెక్టు కేవలం భవనాల నిర్మాణమే కాకుండా, ఐటీ ప్రొఫెషనల్స్, స్టార్టప్లు, మల్టీనేషనల్ కంపెనీలకు అవసరమైన మౌలిక సదుపాయాలను కల్పించే ఒక ఇంటిగ్రేటెడ్ టెక్ టౌన్ రూపంలో అభివృద్ధి చెందనుంది. రహేజా పెట్టుబడులు విశాఖ ఆర్థిక వ్యవస్థకు కొత్త ఊపు తెచ్చి, యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు రానున్నాయి.
