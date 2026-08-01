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గోదావరి ఉగ్రరూపం - భద్రాచలం వద్ద మూడో ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ

ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్న గోదావరి - భద్రాచలంలో 55 అడుగులకు చేరిన నీటి మట్టం - మూడో ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేసిన అధికారులు - వరద ప్రభావంతో పలు ప్రాంతాలకు నిలిచిపోయిన రాకపోకలు

భద్రాచలంలో మూడో ప్రమాద హెచ్చరిక
Third Danger Warning at Bhadrachalam (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 1, 2026 at 6:54 AM IST

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Third Danger Warning at Bhadrachalam : ‍‌భద్రాచలం వద్ద గోదావరి ఉగ్రరూపు దాల్చింది. ఎగువ నుంచి వస్తున్న వరదతో ప్రవాహం పోటెత్తుతోంది. గోదావరి నీటి మట్టం 55 అడుగులకు చేరింది. దీంతో అధికారులు మూడో ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేశారు. ప్రస్తుతం భద్రాచలం వద్ద గోదావరిలో 15.40 లక్షల క్యూసెక్కుల ప్రవాహం ఉంది. పోటెత్తుతున్న వరదతో స్నాన ఘట్టాలు, కల్యాణ కట్ట, విద్యుత్ స్తంభాలు మునిగిపోయాయి.

వరద ఉద్ధృతితో పలు మండలాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. చర్లలోని తూరుబాక వద్ద రోడ్డుపైకి నీరు చేరింది. వరద నీటితో చింతూరు, కూనవరం, వీఆర్‌పురం మండలాలకు రాకపోకలు స్తంభించాయి. శుక్రవారం ఉదయం 10 గంటలకు గోదావరి నీటిమట్టం 43 అడుగుల వద్దకు చేరుకోగా అధికారులు మొదటి ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేశారు. మధ్యాహ్నం మూడున్నర గంటలకు 48 అడుగులకు చేరుకోవడంతో రెండో ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేశారు. ప్రస్తుతం 55 అడుగులకు నీటి మట్టం చేరింది. దీంతో మూడో ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేశారు.

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భద్రాచలంలో మూడో ప్రమాద హెచ్చరిక
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