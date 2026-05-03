ఆకివీడులో రామాలయం పునర్నిర్మాణం - శంకుస్థాపన చేసిన డిప్యూటీ స్పీకర్​ రఘురామరాజు

ఆకివీడులో వివాదాస్పద స్థలంలో రామాలయం నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన డిప్యూటీ స్పీకర్ కనుమూరు రఘురామ కృష్ణరాజు దంపతులచే భూమి పూజ

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 3, 2026 at 12:00 PM IST

Updated : May 3, 2026 at 12:10 PM IST

Raghurama Krishnam Raju Laid Foundation to Rama temple in Akividu: పశ్చిమగోదావరి జిల్లా ఉండి నియోజకవర్గం ఆకివీడు పెద్దపేటలో వివాదాస్పద స్థలంలో రామాలయం నిర్మాణానికి రఘురామకృష్ణంరాజు దంపతులు అట్టహాసంగా శంకుస్థాపన నిర్వహించారు. ఉండి ఎమ్మెల్యే, డిప్యూటీ స్పీకర్ కనుమూరు రఘురామకృష్ణరాజు దంపతులు భూమి పూజ జరిపారు. ఈ స్థలంలో గొంతెనమ్మ గుడి ఉందని, రామాలయం నిర్మాణాన్ని నిలిపివేయాలని కోరుతూ స్థానికులు హైకోర్టుకు వెళ్లారు. ఇరు వాదనలు విన్న హైకోర్టు రామాలయ నిర్మాణానికి అనుమతి ఇవ్వడంతో భూమి పూజ నిర్వహించారు.

రూ. కోటితో రామాలయం: ఈ సందర్భంగా దళిత సంఘాలు సైతం చలో ఆకివీడుకు పిలుపునివ్వడంతో ఎటువంటి అవాంఛనీయ ఘటనలకు తావు లేకుండా పోలీసులు భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. ఈ శంకుస్థాపన కార్యక్రమానికి పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు హాజరయ్యారు. ఈ స్థలంలో ప్రజా విరాళాలతో సుమారు కోటి రూపాయల వ్యయంతో రామాలయం నిర్మాణానికి రఘురామరాజు పూనుకున్నారు.

'దశాబ్దాల పాటు నిలిచి ఉండేలా దేవాలయ రూపకల్పన చేస్తాం. ఆలయ నిర్మాణం కోసం కొందరు, ప్రత్యక్షంగానూ మరికొందరు పరోక్షంగానూ సహాయం చేశారు. వారంతా లేకపోతే నేడు ఇదంతా జరిగేది కాదు.' -రఘురామకృష్ణంరాజు

గతంలో: శ్రీరామ నవమి నాడు సైతం పశ్చిమగోదావరి జిల్లాలోని ఆకివీడులో ఉద్రిక్తత నెలకొన్న సంగతి తెలిసింది. ఆకివీడు పెద్దపేటలో శిథిలావస్థకు చేరిన రామాలయంలో శ్రీరామనవమి సందర్భంగా పూజలు నిర్వహించేందుకు డిప్యూటీ స్పీకర్ రఘురామ కృష్ణరాజు రావడంతో స్థానిక దళిత సంఘాలు ఆందోళనకు దిగిన సంగతి తెలిసిందే. శిథిలమైన ఆలయం స్థానంలో కొత్త ఆలయం నిర్మిస్తానని గతంలో రఘురామ ప్రకటించగా, అప్పటి నుంచి ఇక్కడ దళితులు ఆందోళనలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఇదిలా ఉండగా మరోవైపు గుడి స్థానంలో గుంతెనమ్మ ఆలయం నిర్మించాలని దళితులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో శ్రీరామనవమి సందర్భంగా ఆలయంలో పూజలు నిర్వహించేందుకు రఘురామ రావడంతో ఒక్కసారిగా దళిత సంఘాలు నిరసనకు దిగారు. ఆయన కాన్వాయ్​కి అడ్డుగా రోడ్డు మీద బైఠాయించారు. మళ్లీ నేడు రామాలయ నిర్మాణం కోసం శంకుస్థాపన నిర్వహిస్తుండగా దళితులు ఆందోళన చేపట్టారు.

