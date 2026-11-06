సీనియర్లు, జూనియర్ల మధ్య తారాస్థాయికి విభేదాలు - వైద్య కళాశాలల్లో భయపెడుతోన్న ర్యాగింగ్ భూతం
Kamareddy Medical College Ragging : కామారెడ్డి వైద్య కళాశాలలో ర్యాగింగ్ సమస్య కారణంగా సీనియర్లు, జూనియర్ల మధ్య విభేదాలు తారాస్థాయికి చేరాయి. బాధిత విద్యార్థులు జాతీయ వైద్య మండలికి ఫిర్యాదు చేశారు.
Published : November 6, 2026 at 11:55 AM IST
వైద్య విద్యనభ్యసించి ఉన్నత స్థానాలకు చేరాలనే ఆశతో వచ్చిన విద్యార్థులను ర్యాగింగ్ భూతం భయపెడుతోంది. సీనియర్లు, జూనియర్ల మధ్య విభేదాలు తారాస్థాయికి చేరుకుంటున్నాయి. తాజాగా కామారెడ్డి వైద్య కళాశాలలో ఆలస్యంగా వెలుగు చూసిన ర్యాగింగ్ ఘటన కలకలం రేపింది. ఆ ఘటనకు బాధ్యులైన 14 మంది విద్యార్థులపై సస్పెన్షన్ వేటు వేయడం రాష్ట్రస్థాయిలో చర్చకు దారి తీసింది.
ర్యాగింగ్ పేరిట వేధింపులు
కామారెడ్డి జిల్లాలో వైద్య కళాశాల ఏర్పాటు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ గతంలో ఉద్యమాలు చేశారు. గత ప్రభుత్వం స్పందించి కళాశాలను కేటాయించింది. అప్పటి నుంచి ఇక్కడి వారు కళాశాలలో సీట్లు దక్కించుకోవడానికి పోటీ పడుతున్నారు. రైలు, జాతీయ రహదారి మార్గాలు అనువుగా ఉండటంతో ఈ కళాశాలను అనేక మంది విద్యార్థులు ఎంపిక చేసుకుంటున్నారు. అయితే తాజాగా జరుగుతున్న పరిణామాలు కళాశాల ప్రతిష్ఠను దెబ్బతీస్తున్నాయి. కొందరు సీనియర్ విద్యార్థులు, జూనియర్లను ర్యాగింగ్ పేరుతో వేధించడం ఆందోళనకు దారి తీస్తోంది.
14 మంది సీనియర్లపై సస్పెన్షన్ వేటు
తాజాగా వైద్య కళాశాలలో జరిగిన ర్యాగింగ్ ఘటన కలకలం రేపింది. వారం రోజుల క్రితం నుంచి ర్యాగింగ్ జరిగినట్లు పోలీసులకు సమాచారం అందింది. కళాశాలకు వచ్చి ఆరా తీసినా చర్యలు లేకపోవడంతో బాధిత విద్యార్థులు జాతీయ వైద్య మండలికి ఆన్లైన్లో ఫిర్యాదు చేశారు. వెంటనే ఆ ఘటనపై విచారణ చేసిన అధికారులు 14 మంది సీనియర్లపై సస్పెన్షన్ వేటు వేశారు.
అయితే వైద్య కళాశాలలో ర్యాగింగ్ జరుగుతున్న ఆనవాళ్లు కనిపిస్తోన్నా, అధికార యంత్రాంగం ఉదాసీన వైఖరి ప్రదర్శించిందని విద్యార్థి సంఘాలు మండిపడుతున్నాయి. ప్రిన్సిపల్, ఆచార్యులు, సహాయ ఆచార్యుల పర్యవేక్షణ లేకపోవడంతోనే సీనియర్లు జూనియర్ల మధ్య గొడవలు జరుగుతున్నాయని ఆరోపిస్తున్నాయి.
"ర్యాగింగ్ భూతాన్ని అరికట్టేందుకు విద్యార్థి సంఘాల ఆధ్వర్యంలో నిరసన చేపట్టాం. ప్రిన్సిపల్ ఛాంబర్ ముందు ధర్నా చేశాం. ర్యాగింగ్ కారణంగా అమాయక విద్యార్థులు అనేక సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నారు. చదువుకూ దూరమవుతున్నారు. ఇంత జరుగుతున్నా పట్టించుకోని సిబ్బందిని తొలగించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాం" - విద్యార్థి సంఘాలు
వసతి గృహాల్లోనే గొడవలు
కళాశాలకు సంబంధించి వసతి గృహాల నిర్వహణ ఒక్కోచోట ఉంది. భవనాల కొరత కారణంగా విద్యార్థులను వసతి గృహాల్లో సర్దుబాటు చేశారు. వసతి గృహాల పర్యవేక్షణకు బాధ్యులను కేటాయించినా వారు పట్టనట్లుగా వ్యవహరిస్తున్నారు. వసతి గృహాల్లోనే సీనియర్లు, జూనియర్లు గొడవలకు దిగుతున్నా, యంత్రాంగం పట్టించుకోకపోవడం విమర్శలకు దారితీస్తోంది.
విద్యార్థుల ర్యాంగిగ్ సమస్య గురించి వార్డెన్కు చెప్పాను. ఆయన వెళ్లి చూసేసరికి కొంతమంది సెకండియర్ విద్యార్థులు ఉన్నారు. ఇది గత రెండు రోజులుగా జరుగుతోంది. డే స్కాలర్ విద్యార్థులు వీటికి పాల్పడుతున్నట్లు తెలిసింది. దీంతో ప్రధాన నిందితులను 6 నెలలు, మిగిలిన వారిని 4 నెలలు సస్పెండ్ చేశాం. - వాల్యా, కామారెడ్డి వైద్య కళాశాల ప్రిన్సిపల్
ఎప్పటికప్పుడు పరిశీలిస్తున్నాం
అయితే కళాశాల, వసతి గృహాల వద్ద పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు పరిశీలిస్తున్నామని ప్రిన్సిపల్ తెలిపారు. యాంటీ ర్యాగింగ్ కమిటీ సమావేశంలో చర్చించి ర్యాగింగ్ ఘటనలు జరగకుండా చూస్తామని స్పష్టం చేశారు. ఇప్పటికైనా ఇలాంటి ఘటనలు జరగకుండా అధికారులు, యాంటీ ర్యాగింగ్ కమిటీ కళాశాలను పర్యవేక్షించాలని విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు కోరుతున్నారు.
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