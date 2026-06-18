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వైద్య కళాశాలల్లో ర్యాగింగ్​ భూతం - ఎప్పటికి అయ్యేను అంతం?

తాజాగా ఉస్మానియా కళాశాలలో సీనియర్​ డెంటల్​ విద్యార్థుల ర్యాగింగ్​ కలకలం - 12 మందిపై యాంటీ ర్యాగింగ్ యాక్టు కింద కేసు నమోదు - నేరం రుజువైతే జైలు శిక్షపడే ప్రమాదం

ఉస్మానియా మెడికల్​ కాలేజీలో ర్యాగింగ్​
RAGGING AT OSMANIA MEDICAL COLLEGE (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 18, 2026 at 2:21 PM IST

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Ragging Incidents At State Medical Colleges : ఓ విద్యార్థి ఎన్నో ఆశయాలతో వైద్య వృత్తిలోకి అడుగుపెట్టాడు. బాగా కష్టపడి తను అనుకున్న లక్ష్యాన్ని ఛేదించాలనుకున్నాడు. తల్లిదండ్రుల పేరు నిలబెట్టాలని తపనపడ్డాడు. కానీ అవన్నీ తీరకుండానే ఆత్మహత్యకు పాల్పడి ప్రాణాలు తీసుకున్నాడు. కారణం ర్యాగింగ్​. ఇటీవల ఉస్మానియా వైద్య కళాశాలలో జరిగిన ఘటన ఇది. దాన్ని మరవక ముందే అదే కాలేజీలో మళ్లీ ర్యాగింగ్​ చేస్తున్నారనే విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. సీనియర్​ డెంటల్​ విద్యార్థులు జూనియర్లను ర్యాగింగ్​ చేశారు. దీంతో 12 మంది విద్యార్థులను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వారిపై యాంటీ ర్యాగింగ్​ యాక్టు కింద కేసు నమోదు చేశారు.

మద్యం, సిగరెట్లు తేవాలని ఒత్తిడి : ప్రస్తుతం మెడికల్​ కాలేజీల్లో ర్యాగింగ్​కు అడ్డూఅదుపు లేకుండా పోతోంది. జూనియర్​ విద్యార్థులతో సిగరెట్లు, మద్యం, బిర్యానీ వంటివి వారి సొంత డబ్బులతో తీసుకుని రమ్మంటున్నారు. కాదని అంటే కొట్టడం, హేళన చేయటం, గోడ కుర్చీలు వేయించడం లాంటివి చేస్తున్నారు. ఉస్మానియా, గాంధీ వైద్య కళాశాల హాస్టళ్లలో ర్యాగింగ్​ కార్యకలాపాలు జరుగుతున్నాయి. అయినప్పటికీ కాలేజీ యాజమాన్యం వీటిని లోలోపల సర్దుబాటు చేస్తోంది. దీన్ని అలుసుగా తీసుకుని ఎవరూ ఏమీ చేయరనే ధీమాతో కొందరు రెచ్చిపోతున్నారు.

చివరకు పోలీసుల దృష్టికి : ఉస్మానియా డెంటల్ కాలేజీ హాస్టల్, కోఠిలోని ఉస్మానియా మెడికల్ కాలేజీ హాస్టల్ ప్రాంగణంలో ఉంది. ఇక్కడ గత ఆరు నెలలుగా ర్యాగింగ్‌ సంఘటనలు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. ఈ విషయాన్ని విద్యార్థులు, వార్డెన్​ కలిసి ప్రిన్సిపల్​ దృష్టికి తీసుకుని వెళ్లారు. అయినా కూడా వారి తీరులో ఏమాత్రం మార్పు రాలేదు. చివరకు కళాశాల ప్రిన్సిపల్​ ఈ విషయాన్ని పోలీసులు తెలియజేశారు. గతంలో గాంధీ ఆసుపత్రిలో కూడా ర్యాగింగ్​ జరిగింది. ఆ ఘటనలో 10 మంది ఎంబీబీఎస్‌ విద్యార్థులను సస్పెండ్‌ చేశారు.

పవిత్రమైన వృత్తికి చెడ్డ పేరు : సాధారణంగా సమాజంలో ఇతర వృత్తులతో పోల్చితే వైద్య వృత్తిని పవిత్రంగా భావిస్తుంటారు. ఈ వృత్తిలోకి వచ్చే విద్యార్థులు మానవీయతతో రోగులను చూస్తూ అవసరమైన సహాయం చేస్తారని అనుకుంటారు. కానీ ప్రస్తుతం ర్యాగింగ్​ వంటి అమానవీయ ఘటనలకు పాల్పడుతుండటం విస్మయానికి గురి చేస్తోంది. దీనిని అరికట్టడానికి సరైన చర్యలు లేనందునే ర్యాగింగ్​కు పాల్పుడుతున్నారనే ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. కాలేజీలో అన్ని ప్రాంతాల్లో సీసీ కెమెరాలు లేకపోవడం, అలాగే ప్రతి కళాశాలలో ఉన్న యాంటీ ర్యాగింగ్‌ కమిటీ పర్యవేక్షణ తూతూమంత్రంగా కొనసాగుతుండటంతో తరచూ ఇలాంటి ఘటనలు సంభవిస్తున్నాయి. దీని నివారణకు ప్రతి మెడికల్‌ కళాశాలలో స్టూడెంట్‌ వెల్నెస్‌ సెల్‌ తప్పనిసరి చేయాలి.

సీటు క్యాన్సిల్‌ అయ్యే ముప్పు : ర్యాగింగ్​కు పాల్పడితే సీటు క్యాన్సిల్​ అయ్యే ముప్పు ఉంటుందని ఉస్మానియా మెడికల్ కళాశాల ప్రిన్సిపల్​ డాక్టర్​ రాజారావు తెలిపారు. దీనిపై కఠిన శిక్షలు వేసే అవకాశం ఉంటుందని పేర్కొన్నారు.

"ర్యాగింగ్‌ హేయం. ఒకసారి కేసు నమోదైతే జీవితమే నాశనం అవుతుంది. సీటు కూడా రద్దయ్యే ముప్పుంది. నేరం రుజువైతే జైలు శిక్ష పడే ప్రమాదం ఉంది" - డా.రాజారావు, ప్రిన్సిపల్, ఉస్మానియా మెడికల్‌ కళాశాల

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TAGGED:

POLICE ACTION ON OU MEDICAL COLLEGE
RAGGING AT OMC HOSTEL
RAGGING CONTROVERSY AT OMC HOSTEL
ఓయూ ర్యాగింగ్​పై పోలీసుల చర్యలు
RAGGING AT OSMANIA MEDICAL COLLEGE

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