ర్యాగింగ్పై ఎన్ఎంసీ పోర్టల్లో కంప్లైంట్ - వెంటనే యాక్షన్
ఆరు నెలల పాటు ఏడుగురు విద్యార్థుల సస్పెన్షన్ - ఫిర్యాదు కోసం ఎన్ఎంసీ ఆన్లైన్ గ్రీవెన్స్ సెల్ - సీనియర్ల ర్యాగింగ్ని సెల్ఫోన్లలో వీడియో రికార్డు చేసిన జూనియర్లు
Published : April 10, 2026 at 3:21 PM IST
Ragging in Warangal Medical College : వరంగల్ కాకతీయ వైద్య కళాశాల కేఎంసీలో ర్యాగింగ్ కలకలం రేపింది. ఎంబీబీఎస్ తృతీయ సంవత్సరం విద్యార్థులు ద్వితీయ సంవత్సరం మెడికోలను ర్యాగింగ్ చేసిన ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. గురువారం ఏడుగురిని తృతీయ సంవత్సరం విద్యార్థులను ఆరునెలల పాటు సస్పెండ్ చేస్తూ ప్రిన్సిపల్ సంధ్య ఆదేశాలిచ్చారు. కోర్సు పూర్తయ్యే వరకు వసతిగృహంలో ఉండటానికి వీల్లేదని తేల్చి చెప్పారు. థర్డ్, సెకండ్ ఇయర్ విద్యార్థులకు పది రోజుల క్రితం గొడవ జరిగింది. ఇరువర్గాలు రాజీ కుదుర్చుకున్నాయి. మరుసటి రోజు జూనియర్స్ తమ వాట్సప్ గ్రూపులో సీనియర్ల తీరుపై అసహనం, ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూ పోస్టులు పెట్టారు. దీనిపై సీనియర్లకు ఆగ్రహం తెప్పించింది.
వీడియోతో సహా ఫిర్యాదు : కొంతమంది సీనియర్లు వసతిగృహం భవనంపైకి జూనియర్లను పిలిపించి వాట్సప్ పోస్టులపై ప్రశ్నించారు. మోకాళ్లపై కూర్చోబెట్టి తప్పయిందని, ఇక మీదట ఇలా చేయబోమని క్షమాపణ చెప్పించుకున్నారు. ఇలా వారిని రకరకాలుగా ఇబ్బందులకు గురి చేశారు. ఇవన్నీ దృశ్యాలు జూనియర్లు క్లియర్గా మొబైల్లో వీడియో రికార్డు చేశారు. ఆ తర్వాత దాన్ని జాతీయ వైద్య మండలి (ఎన్ఎంసీ) ఫిర్యాదుల పోర్టల్కు పంపించారు. దీనిపై ఎన్ఎంసీ అధికారులు స్పందించి డీఎంఈకి లేఖ రాశారు.
ఏడుగురి విద్యార్థులపై చర్యలు : ఈ నేపథ్యంలో డీఎంఈ కేఎంసీ ప్రిన్సిపల్కు సమాచారం అందించి ఆమెను విచారణకు ఆదేశించారు. అప్పటి వరకు ఇక్కడి అధికారులకు ర్యాగింగ్ విషయం తెలియకపోవడం విశేషం. ఆ తర్వాత ర్యాగింగ్ నిరోధక కమిటీ ప్రతినిధులు రెండురోజులుగా విచారించి ర్యాగింగ్ జరిగింది వాస్తవమేనని వెల్లడించారు. ఈ ర్యాగింగ్లో ఏడుగురు విద్యార్థులపై తీసుకున్న చర్యలను ఎన్ఎంసీకి, డీఎంఈకి కేఎంసీ ప్రిన్సిపల్ సంధ్య పేర్కొన్నారు.
వివరాలు గోప్యం, చర్యల్లో వేగం : మెడికల్ కాలేజ్ ర్యాగింగ్ ఘటనలను కట్టడి చేసేందుకు జాతీయ వైద్య మండలి ఏర్పాటు చేశారు. ఈ పోర్టల్ ఫిర్యాదుల పరిష్కార యంత్రాంగం ద్వారా బాధిత విద్యార్ధులకు ఎంతో ప్రయోజనకరంగా మారుతోంది. వరంగల్ కాకతీయ వైద్య కళాశాలలో తృతీయ సంవత్సరం విద్యార్థులపై బాధితులు ఎన్ఎంసీ పోర్టల్లో ఫిర్యాదు చేయగా వెంటనే చర్యలు తీసుకున్నారు. ర్యాగింగ్కు గురైన విద్యార్థులు కళాశాలలో ఫిర్యాదు చేస్తే వారి పేరు బయటకు వస్తుందనే భయంతో కొన్ని సందర్భాల్లో మిన్నకుండి పోతున్నారు. మరి కొన్నిసార్లు ఫిర్యాదు చేసినా కళాశాల నిర్వాహకులు తేలిగ్గా తీసుకుంటున్నట్లు ఎన్ఎంసీ దృష్టికి వచ్చింది. ఈ మేరకు ఎన్ఎంసీ ప్రత్యేక వెబ్ పోర్టల్లో గ్రీవెన్స్ సెల్ ప్రారంభించింది. ఇందులో ఫిర్యాదు చేసిన వారి వివరాలు ఎంతో జాగ్రత్తగా ఉంటాయి. ర్యాగింగ్ కట్టడి కార్యక్రమాలు చేస్తారని అకడమిక్ డీఎంఈ శివరాంప్రసాద్ పేర్కొన్నారు.
''మాకు యాంటీ ర్యాగింగ్ హెల్ప్లైన్ ద్వారా ఫిర్యాదు వచ్చింది. దానికి అనుగుణంగా వెంటనే యాక్షన్ తీసుకోవాలి. యాంటీ ర్యాగింగ్ హెల్ప్లైన్ ఆఫ్ యూజీసీ అంటారు. ఆ పోర్టల్ని విద్యార్థిని, విద్యార్థునిలు ఎలాంటి భయం లేకుండా ఉపయోగించుకోవచ్చు. కాలేజీ ఆధికారులకు చెబితే మా పేరు బయట పడుతుందని భయపడుతుంటారు అలాంటి వారి కోసం ఆ పోర్టల్ బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఈ ఫిర్యాదు గురించి మేము వెంటనే అలర్ట్ అయిపోయి కాలేజీకి సంబంధించిన ర్యాగింగ్ కమిటీ అందరం కూడా కూర్చొని చాలా క్లీయర్గా విచారణ చేయాల్సి వచ్చింది. ఈ ర్యాగింగ్లో ఏడుగురు విద్యార్థులు ఉన్నారు. వారి పేర్లు ఫిర్యాదులో వచ్చాయి. దానికి అనుగుణంగా ఆ ఏడుగురిని పిలిచి విచారణ చేయగా మాకు తెలిసింది ఏంటంటే ర్యాగింగ్ జరిగింది అని నిర్ధారణ అయింది. దాంతో వెంటనే మేము అలర్ట్ అయిపోయి ఎన్ఎమ్సీ రూల్స్ అనుగుణంగా వారికి పనిష్మెంట్ విధించడం జరిగింది'' - సంధ్య, వైద్య కళాశాల ప్రిన్సిపల్
