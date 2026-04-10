ర్యాగింగ్​పై ఎన్​ఎంసీ పోర్టల్​లో కంప్లైంట్ - వెంటనే యాక్షన్

ఆరు నెలల పాటు ఏడుగురు విద్యార్థుల సస్పెన్షన్‌ - ఫిర్యాదు కోసం ఎన్‌ఎంసీ ఆన్‌లైన్‌ గ్రీవెన్స్‌ సెల్‌ - సీనియర్ల ర్యాగింగ్​ని సెల్‌ఫోన్లలో వీడియో రికార్డు చేసిన జూనియర్లు

Published : April 10, 2026 at 3:21 PM IST

Ragging in Warangal Medical College : వరంగల్​ కాకతీయ వైద్య కళాశాల కేఎంసీలో ర్యాగింగ్​ కలకలం రేపింది. ఎంబీబీఎస్​ తృతీయ సంవత్సరం విద్యార్థులు ద్వితీయ సంవత్సరం​ మెడికోలను ర్యాగింగ్​ చేసిన ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. గురువారం ఏడుగురిని తృతీయ సంవత్సరం విద్యార్థులను ఆరునెలల పాటు సస్పెండ్​ చేస్తూ ప్రిన్సిపల్​ సంధ్య ఆదేశాలిచ్చారు. కోర్సు పూర్తయ్యే వరకు వసతిగృహంలో ఉండటానికి వీల్లేదని తేల్చి చెప్పారు. థర్డ్​, సెకండ్​ ఇయర్​ విద్యార్థులకు పది రోజుల క్రితం గొడవ జరిగింది. ఇరువర్గాలు రాజీ కుదుర్చుకున్నాయి. మరుసటి రోజు జూనియర్స్​ తమ వాట్సప్​ గ్రూపులో సీనియర్ల తీరుపై అసహనం, ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూ పోస్టులు పెట్టారు. దీనిపై సీనియర్లకు ఆగ్రహం తెప్పించింది.

వీడియోతో సహా ఫిర్యాదు : కొంతమంది సీనియర్లు వసతిగృహం భవనంపైకి జూనియర్లను పిలిపించి వాట్సప్​ పోస్టులపై ప్రశ్నించారు. మోకాళ్లపై కూర్చోబెట్టి తప్పయిందని, ఇక మీదట ఇలా చేయబోమని క్షమాపణ చెప్పించుకున్నారు. ఇలా వారిని రకరకాలుగా ఇబ్బందులకు గురి చేశారు. ఇవన్నీ దృశ్యాలు జూనియర్లు క్లియర్​గా మొబైల్లో వీడియో రికార్డు చేశారు. ఆ తర్వాత దాన్ని జాతీయ వైద్య మండలి (ఎన్​ఎంసీ) ఫిర్యాదుల పోర్టల్​కు పంపించారు. దీనిపై ఎన్​ఎంసీ అధికారులు స్పందించి డీఎంఈకి లేఖ రాశారు.

ఏడుగురి విద్యార్థులపై చర్యలు : ఈ నేపథ్యంలో డీఎంఈ కేఎంసీ ప్రిన్సిపల్​కు సమాచారం అందించి ఆమెను విచారణకు ఆదేశించారు. అప్పటి వరకు ఇక్కడి అధికారులకు ర్యాగింగ్​ విషయం తెలియకపోవడం విశేషం. ఆ తర్వాత ర్యాగింగ్​ నిరోధక కమిటీ ప్రతినిధులు రెండురోజులుగా విచారించి ర్యాగింగ్​ జరిగింది వాస్తవమేనని వెల్లడించారు. ఈ ర్యాగింగ్​లో ఏడుగురు విద్యార్థులపై తీసుకున్న చర్యలను ఎన్​ఎంసీకి, డీఎంఈకి కేఎంసీ ప్రిన్సిపల్​ సంధ్య పేర్కొన్నారు.

వివరాలు గోప్యం, చర్యల్లో వేగం : మెడికల్​ కాలేజ్​ ర్యాగింగ్​ ఘటనలను కట్టడి చేసేందుకు జాతీయ వైద్య మండలి ఏర్పాటు చేశారు. ఈ పోర్టల్​ ఫిర్యాదుల పరిష్కార యంత్రాంగం ద్వారా బాధిత విద్యార్ధులకు ఎంతో ప్రయోజనకరంగా మారుతోంది. వరంగల్​ కాకతీయ వైద్య కళాశాలలో తృతీయ సంవత్సరం విద్యార్థులపై బాధితులు ఎన్​ఎంసీ పోర్టల్​లో ఫిర్యాదు చేయగా వెంటనే చర్యలు తీసుకున్నారు. ర్యాగింగ్​కు గురైన విద్యార్థులు కళాశాలలో ఫిర్యాదు చేస్తే వారి పేరు బయటకు వస్తుందనే భయంతో కొన్ని సందర్భాల్లో మిన్నకుండి పోతున్నారు. మరి కొన్నిసార్లు ఫిర్యాదు చేసినా కళాశాల నిర్వాహకులు తేలిగ్గా తీసుకుంటున్నట్లు ఎన్​ఎంసీ దృష్టికి వచ్చింది. ఈ మేరకు ఎన్​ఎంసీ ప్రత్యేక వెబ్​ పోర్టల్​లో గ్రీవెన్స్​ సెల్​ ప్రారంభించింది. ఇందులో ఫిర్యాదు చేసిన వారి వివరాలు ఎంతో జాగ్రత్తగా ఉంటాయి. ర్యాగింగ్​ కట్టడి కార్యక్రమాలు చేస్తారని అకడమిక్​ డీఎంఈ శివరాంప్రసాద్​ పేర్కొన్నారు.

''మాకు యాంటీ ర్యాగింగ్​ హెల్ప్​లైన్​ ద్వారా ఫిర్యాదు వచ్చింది. దానికి అనుగుణంగా వెంటనే యాక్షన్​ తీసుకోవాలి. యాంటీ ర్యాగింగ్​ హెల్ప్​లైన్​ ఆఫ్​ యూజీసీ అంటారు. ఆ పోర్టల్​ని విద్యార్థిని, విద్యార్థునిలు ఎలాంటి భయం లేకుండా ఉపయోగించుకోవచ్చు. కాలేజీ ఆధికారులకు చెబితే మా పేరు బయట పడుతుందని భయపడుతుంటారు అలాంటి వారి కోసం ఆ పోర్టల్​ బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఈ ఫిర్యాదు గురించి మేము వెంటనే అలర్ట్​ అయిపోయి కాలేజీకి​ సంబంధించిన ర్యాగింగ్​ కమిటీ అందరం కూడా కూర్చొని చాలా క్లీయర్​గా విచారణ చేయాల్సి వచ్చింది. ఈ ర్యాగింగ్​లో ఏడుగురు విద్యార్థులు ఉన్నారు. వారి పేర్లు ఫిర్యాదులో వచ్చాయి. దానికి అనుగుణంగా ఆ ఏడుగురిని పిలిచి విచారణ చేయగా మాకు తెలిసింది ఏంటంటే ర్యాగింగ్​ జరిగింది అని నిర్ధారణ అయింది. దాంతో వెంటనే మేము అలర్ట్​ అయిపోయి ఎన్​ఎమ్సీ రూల్స్​ అనుగుణంగా వారికి పనిష్మెంట్​ విధించడం జరిగింది'' - సంధ్య, వైద్య కళాశాల ప్రిన్సిపల్​

TAGGED:

RAGGING IN WARANGAL MEDICAL COLLEGE
MEDICAL COLLEGE RAGGING IN WARANGAL
MBBS STUDENTS RAGGING IN WARANGAL
మెడికల్​ కాలేజీలో ర్యాగింగ్​
WARANGAL MEDICAL COLLEGE RAGGING

