కొడంగల్లోని రేడియల్ రోడ్డు నిర్మాణానికి చకచకా అడుగులు - పలు ప్రాంతాల్లో భూసేకరణ పూర్తి
కొడంగల్ నియోజకవర్గంలోని రేడియల్ రోడ్డు నిర్మాణ పనులు కార్యరూపం దాల్చాయి. 81 కిలోమీటర్ల పొడవు, 75 మీటర్ల వెడల్పుతో 6 లేన్లుగా నిర్మిస్తున్న ఈ రహదారికి సంబంధించి పలు ప్రాంతాల్లో భూసేకరణ పూర్తయ్యింది.
Published : October 26, 2026 at 1:20 PM IST
Radial Raod Work In Kodangal : కొడంగల్ నియోజకవర్గంలో రేడియల్ రోడ్డు నిర్మాణం చేపట్టేందుకు అడుగులు పడుతున్నాయి. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి చొరవతో నిర్మించనున్న ఈ 81 కిలోమీటర్ల పొడవైన రహదారి బుద్వేల్ సమీపంలోని ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు (ఓఆర్ఆర్) నుంచి ప్రారంభమై షాబాద్, పరిగి, దోమ మండలాల మీదుగా దుద్యాల మండలంలోని హకీంపేటను కలుపుతూ నాచారం వరకు సాగనుంది. 75 మీటర్ల వెడల్పుతో 6 లేన్ల రహదారిగా నిర్మించేందుకు ప్రణాళికలు సిద్ధమయ్యాయి. ఇప్పటికే దుద్యాల మండలంలోని హకీంపేట, పోలేపల్లిలో 99 ఎకరాలు అలాగే పరిగి నియోజకవర్గంలో మరో 400 ఎకరాల భూమిని సేకరించారు. ఈ ప్రాజెక్టు కోసం రూ.3,295 కోట్లు వెచ్చించనున్నారు.
కొండగల్కు ఓఆర్ఆర్, ఆర్ఆర్ఆర్తో కనెక్టివిటీ
ఈ రహదారి నిర్మాణ బాధ్యతలను హైదరాబాద్ మహానగర అభివృద్ధి సంస్థ (హెచ్ఎండీఏ)కి అప్పగించారు. ఏడాదిన్నర కాలంలోనే ఈ ప్రాజెక్టును పూర్తి చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. నవంబర్ 9న ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి చేతుల మీదుగా భూమి పూజ కార్యక్రమం జరగనున్నట్లు విశ్వసనీయ వర్గాల సమాచారం. ఈ రహదారి నిర్మాణం పూర్తయితే ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు, రీజినల్ రింగ్ రోడ్డు (ఆర్ఆర్ఆర్) రెండూ కొడంగల్ నియోజకవర్గానికి అనుసంధానం కానున్నాయి.
మల్టీపర్పస్ ఇండస్ట్రీయల్ కారిడార్ ఏర్పాటుకు శ్రీకారం
ఈ ప్రాంత అభివృద్ధిలో భాగంగా దుద్యాల మండలంలో సుమారు 1,300 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో మల్టీపర్పస్ ఇండస్ట్రీయల్ కారిడార్ను ఏర్పాటు చేసే ప్రతిష్ఠాత్మక ప్రాజెక్టుకు ప్రభుత్వం శ్రీకారం చుట్టింది. పరిగి మండలంలోని రాపోల్, కాండ్లాపూర్లో ఇండస్ట్రీయల్ పార్కు, షాబాద్ మండలంలో కారిడార్, దోమ మండలంలో అందుబాటులోకి రానున్న పారిశ్రామిక జోన్ను దృష్టిలో ఉంచుకొని దీన్ని నిర్మిస్తున్నారు. శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్టు నుంచి కనెక్టివిటీ ఉండటంతో ఇక్కడి పరిశ్రమలకు అవసరమైన ముడిసరకు సులభంగా, వేగంగా చేరనుంది.
మూడు జిల్లాలను కలుపుతూ
జాతీయ రహదారి 167ను కలుపుతూ మూడు జిల్లాల గుండా వెళ్లేలా కొత్త రహదారిని నిర్మించనున్నారు. రంగారెడ్డి జిల్లాలోని బుద్వేల్ నుంచి షాబాద్, కొందుర్గు, పరిగి, చౌదరిగూడెం, దోమ మండలాల మీదుగా సాగుతూ దుద్యాల మండలంలోని పోలెపల్లి, హకీంపేటలను కలుపుతూ, నారాయణపేట జిల్లాలోని కోస్గి మండలం నాచారం వరకు సాగనుంది. ప్రస్తుతం ఈ ప్రాంతం నుంచి హైదరాబాద్కు చేరుకోవడానికి సుమారు 3 గంటల సమయం పడుతుండగా, ఈ రహదారి పూర్తయ్యాక గంటలోపే చేరుకోవచ్చు. మరోవైపు ఈ ప్రాంతానికి పెట్టుబడులు రావడానికి కూడా ప్రాజెక్టు దోహదపడుతుందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు.
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