రాధా గాయత్రి తల్లిదండ్రులకు సహాయ సహకారాలు అందిస్తాం: హోంమంత్రి అనిత
విశాఖలో హోంమంత్రి అనితను కలిసిన రాధాగాయత్రి తల్లిదండ్రులు - న్యాయం చేయాలని హోంమంత్రిని కోరిన వైనం - న్యాయం చేస్తామని హోంమంత్రి హామీ ఇచ్చారన్న రాధా గాయత్రి తల్లి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 29, 2026 at 6:39 PM IST
Anitha on Radha Gayatri Case : ఉత్తరాఖండ్లోని మసూరీలో అనుమానాస్పద స్థితిలో మృతి చెందిన టెకీ రాధా గాయత్రి తల్లిదండ్రులు హోంమంత్రి అనితను కలిశారు. విశాఖలోని పోలీస్ కమిషనరేట్లో ఆమెను కలిశారు. తమ కుమార్తె మృతి, అల్లుడు శ్రీచరణ్ ప్రవర్తనపై ఉన్న అనుమానాలను అనితకు వారు వివరించారు. ఈ కేసులో న్యాయం చేయాలని కోరారు. ఇప్పటికే అక్కడి పోలీసులతో ఇంఛార్జ్ జాయింట్ సీపీ మాట్లాడి కేసుపై వివరాలు తీసుకున్నారని రాధా గాయత్రి తల్లిదండ్రులకు హోంమంత్రి తెలియజేశారు. ప్రభుత్వం నుంచి సహాయ సహకారాలు అందిస్తామని వారికి అనిత భరోసా ఇచ్చారు.
ఈ కేసుపై సీఎం చంద్రబాబు ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారించారని హోంమంత్రి అనిత పేర్కొన్నారు. ఉత్తరాఖండ్ డీజీపీతో మాట్లాడాలని రాష్ట్ర డీజీపీకి సూచించినట్లు చెప్పారు. రాధా గాయత్రి మరణంపై కుటుంబ సభ్యులు పలు అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారని తెలిపారు. నిందితుడికి కఠిన శిక్ష పడాలన్నారు. రాధా గాయత్రి తల్లిదండ్రులకు ప్రభుత్వం పూర్తి సహాయ సహకారాలు అందిస్తుందని అనిత భరోసా ఇచ్చారు.
హోంమంత్రిని కలిసిన అనంతరం రాధా గాయత్రి తల్లి సత్యవతి మీడియాతో మాట్లాడారు. తమకు అండగా ఉంటామని అనిత భరోసా ఇచ్చారని పేర్కొన్నారు. ఈ విషయం సీఎం చంద్రబాబు వరకు వెళ్లిందని ఆమె చెప్పారని తెలిపారు. తాము చెప్పినవన్ని హోంమంత్రి విని చాలా బాగా స్పందించారని వివరించారు. తాము అన్ని చూసుకుంటామని మీరు ధైర్యంగా ఉండాలని అనిత తెలియజేశారని సత్యవతి వెల్లడించారు.
అసలేం జరిగిదంటే : విజయనగరం జిల్లా మామిడిపల్లికి చెందిన సుధాకర్, సత్యవతి దంపతులకు ఒక్కగానొక్క కుమార్తె రాధా గాయత్రి. తండ్రి ఆర్మీ విశ్రాంత ఉద్యోగి. చిన్నతనం నుంచి గాయత్రి చదువులో చురుకుగా ఉండేది. ఆరు నుంచి పది వరకు పెందుర్తిలో, ఎంకామ్, ఎంబీఏ ఆంధ్రా యూనివర్సిటీలో పూర్తిచేసింది. సోషియాలజీలో పీహెచ్డీ చేసింది. క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూలో దిల్లీలో ఉద్యోగానికి ఎంపికైంది. గత సంవత్సరం నవంబర్ 8న విశాఖకు చెందిన శ్రీచరణ్తో ఆమెకు వివాహమైంది.
దంపతులిద్దరూ గురుగ్రామ్లో సాఫ్ట్వేర్ ఇంజినీర్లుగా పని చేస్తున్నారు. విహారయాత్ర కోసం ఉత్తరాఖండ్ వెళ్లారు. కన్నవారింట్లో జూన్ 21, 22న వ్రతం, ఇతర పూజా కార్యక్రమాలు చేయాలని నిర్ణయించడంతో కుటుంబసభ్యులకు ఫోన్ చేసి ఈ నెల 17 కల్లా వస్తానని గాయత్రి చెప్పింది. ఇంతలో ఏమైందో కానీ జూన్ 15న గాయత్రి ముస్సోరిలోని ఓ హోటల్ రూమ్లో అనుమాన్పద స్థితిలో మరణించినట్లు ముస్సోరీ పోలీసులు గుర్తించారు. ముక్కు నుంచి రక్తం రావడంతో అనుమానాస్పద మృతిగా కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.
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