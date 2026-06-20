'ముమ్మాటికీ మా అల్లుడు సైకో' - టెకీ రాధా గాయత్రి తల్లిదండ్రుల ఆవేదన
దేహ్రాదూన్లో టెకీ రాధా గాయత్రి అనుమానాస్పద మృతి - వివాహమైనా మూడు నెలలకే గాయత్రిపై మానసిక వేధింపులు మొదలయ్యానని ఆరోపణ - నిందితుడికి కఠిన శిక్షపడే వరకు పోరాటం సాగిస్తామన్న గాయత్రి తల్లిదండ్రులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 20, 2026 at 1:06 PM IST
Radha Gayathri Death Mystery : దేహ్రాదూన్లో టెకీ రాధా గాయత్రి మరణంపై ఆమె తల్లిదండ్రులు సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. 'మా అల్లుడు ముమ్మాటికీ సైకో అని అలా ప్రవర్తించే తమ కుమార్తెను బలి తీసుకున్నాడని' వారు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. బిట్స్ పిలానీలో చదివిన విద్యావంతుడని, మంచి భవిత ఉంటుందని భావించి శ్రీచరణ్తో గాయత్రి వివాహానికి అంగీకరించామని ఆమె తల్లి సత్యవతి తెలిపారు. మంచి కుటుంబం, ఉన్నత విద్య కారణంగా తమ బిడ్డ జీవితం సంతోషంగా సాగుతుందని ఆకాంక్షించామని చెప్పారు. వివాహమైన మూడు నెలలకే గాయత్రిపై మానసిక వేధింపులు మొదలయ్యానని ఆరోపించారు.
తల్లిగా తనతో గాయత్రి కొన్ని విషయాలు చెప్పినా అన్నీ సర్దుకుంటాయని నచ్చజెప్పేందుకు యత్నించానని సత్యవతి తెలిపారు. హైదరాబాద్లో ఒంటరిగా ఉన్న గాయత్రికి తరచూ వీడియో కాల్స్ చేసేవాడని, అనుమానంతో మానసికంగా తీవ్రంగా వేధించేవాడని చెప్పారు. శ్రీచరణ్ ప్రవర్తన సైకో తరహాలో ఉండేదని, ఉద్యోగాల్లో ఎక్కువ కాలం నిలదొక్కుకోలేదని ఇప్పుడు తెలిసిందని పేర్కొన్నారు. నిరంతర వేధింపులు, మానసిక ఒత్తిడి కారణంగా తమ కుమార్తె ప్రాణాలు కోల్పోయిందని మృతురాలి తల్లిదండ్రులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఇప్పటికే విశాఖ నగర పోలీసు కమిషనర్కు ఫిర్యాదు చేశామని వివరించారు. నిందితుడికి కఠిన శిక్షపడే వరకు పోరాటం సాగిస్తామని వారు వెల్లడించారు.
అసలేం జరిగిదంటే : విజయనగరం జిల్లా మామిడిపల్లికి చెందిన సుధాకర్, సత్యవతి దంపతుల ఒక్కగానొక్క కుమార్తె రాధా గాయత్రి. తండ్రి ఆర్మీ విశ్రాంత ఉద్యోగి. చిన్నతనం నుంచి గాయత్రి చదువులో చురుకుగా ఉండేది. 6 నుంచి 10 వరకు పెందుర్తిలో, ఎంకామ్, ఎంబీఏ ఆంధ్రా యూనివర్సిటీలో పూర్తిచేసింది. సోషియాలజీలో పీహెచ్డీ చేసింది. క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూలో దిల్లీలో ఉద్యోగానికి ఎంపికైంది. గత సంవత్సరం నవంబర్ 8న విశాఖకు చెందిన శ్రీచరణ్తో ఆమెకు వివాహమైంది.
ఇద్దరూ గురుగ్రామ్లో సాఫ్ట్వేర్ ఇంజినీర్లుగా పని చేస్తున్నారు. దంపతులు విహారయాత్ర కోసం ఉత్తరాఖండ్ వెళ్లారు. కన్నవారింట్లో ఈనెల 21, 22న వ్రతం, ఇతర పూజా కార్యక్రమాలు చేయాలని నిర్ణయించడంతో కుటుంబసభ్యులకు ఫోన్ చేసి మే 17 (బుధవారం)కల్లా వస్తానని గాయత్రి చెప్పింది. ఇంతలో ఏమైందో కానీ మే 15న (సోమవారం గాయత్రి ముస్సోరిలోని ఓ హోటల్ రూమ్లో అనుమాన్పద స్థితిలో మరణించినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. ముక్కు నుంచి రక్తం రావడంతో అనుమానాస్పద మృతిగా కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
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