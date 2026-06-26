'పథకం ప్రకారమే మా అమ్మాయి హత్య' - రాధా గాయత్రి మృతిపై తండ్రి సంచలన ఆరోపణలు
మా అల్లుడు శ్రీచరణ్ అందరినీ తప్పుదారి పట్టించాడు - సింహాచలం నుంచి ఒక్కసారిగా ఇల్లు ఎందుకు ఖాళీ చేశాడు? - విశాఖ టెకీ రాధా గాయత్రి మృతి ఘటనలో ఆమె తండ్రి సంచలన ఆరోపణలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 26, 2026 at 7:01 PM IST
Radha Gayatri Father Sensational Allegations Her Death : విశాఖ టెకీ రాధాగాయత్రి కేసులో శ్రీచరణ్ను తల్లిదండ్రులే అప్పగించాలని ఆమె తండ్రి సుధాకర్ డిమాండ్ చేశారు. శ్రీచరణ్ ఎక్కడ ఉన్నాడో చెప్పాలని, అతనికి వీడియో కాల్ చేయాలంటూ గాయత్రి తల్లి, తండ్రి శ్రీచరణ్ తల్లిదండ్రులను నిలదీశారు. తమ కడుపు కోతకు సమాధానం చెప్పాలన్నారు. మరోవైపు ఈ కేసులో గాయత్రి తండ్రి సుధాకర్ సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. చంపాలనే పక్కా ప్రణాళికతోనే గాయత్రిని ఆమె భర్త శ్రీచరణ్ మసూరీ తీసుకెళ్లాడని సుధాకర్ ఆరోపించారు. శ్రీచరణ్ అందరినీ తప్పుదారి పట్టించాడన్నారు. భార్యపై ప్రేమ ఉన్నవాడు ఆమె దశదినకర్మకు ఎందుకు రాలేదని ప్రశ్నించారు.
శ్రీచరణ్ తన మొబైల్ స్విచాఫ్ చేసి ప్రస్తుతం విశాఖలోనే తిరుగుతున్నాడని సుధాకర్ అన్నారు. తల్లిదండ్రులే అతడ్ని పోలీసులకు అప్పగించాలన్నారు. మసూరీ పోలీసులు ఈ కేసు దర్యాప్తును వేగవంతం చేసి నిందితులను కఠినంగా శిక్షించాలని సుధాకర్ డిమాండ్ చేశారు. రాధాగాయత్రి మృతిపై స్పష్టత రావాలంటే పోస్టుమార్టం రిపోర్ట్, సరైన దర్యాప్తు వల్లే సాధ్యమని శ్రీచరణ్ తండ్రి దుర్గాప్రసాద్ అన్నారు. తమ కుమారుడు ఎలాంటి తప్పు చేయలేదన్నారు. పోలీసులు విచారణలో నిజాలు తెలుస్తాయన్నారు.
" నిజంగా బాధ్యతగల తల్లిందండ్రులు అయితే కుమారుడ్ని పోలీసులకు అప్పగించాలి. నాకు బాధ్యత ఉంది కాబట్టే నా కుమార్తె కోసం పోరాడుతున్నాను. శ్రీచరణ్ ఫోన్ స్విచాఫ్ చేసి వైజాగ్ సిటీలోనే తిరుగుతున్నాడు. ఇంతవరకు ఎవ్వరూ పట్టుకోలేదు. మా అమ్మాయి గాయత్రిని చంపాలనే పక్కా ప్రణాళికతోనే శ్రీచరణ్ మసూరీ తీసుకెళ్లాడు. అతనికి శిక్షపడాలి." - సుధాకర్, మృతురాలు రాధాగాయత్రి తండ్రి
మసూరీ కలెక్టర్కు ఫిర్యాదు : మరోవైపు టెకీ రాధాగాయత్రి మృతి ఘటనలో దర్యాప్తు వేగంగా కొనసాగుతోంది. తమకు న్యాయం చేయాలంటూ గాయత్రి తండ్రి మసూరీ కలెక్టర్ ఆశిష్ చౌహాన్ను ఆశ్రయించి వినతిపత్రం ఇచ్చారు. గాయత్రి కేసు దర్యాప్తు చేస్తున్న విచారణాధికారి సంపూర్ణానంద్ గైరోలా ఆమె ఐఫోన్ లాక్ తీయడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. అల్లుడిపై గాయత్రి తండ్రి అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తూ ఫిర్యాదు చేశారు. సుధాకర్ ఫిర్యాదుతో శ్రీచరణ్పై హత్యా నేరం కింద మసూరీలో కేసు నమోదు చేశారు. కేసు నమోదు తర్వాత శ్రీచరణ్ కనిపించకుండా వెళ్లిపోయారు.
ఉత్తరాఖండ్లోని మసూరీలో అనుమానాస్పదరీతిలో మృతి చెందిన విశాఖ యువతి రాధా గాయత్రి కేసులో వేళ్లన్నీ ఆమె భర్త శ్రీచరణ్ వైపే చూపిస్తున్నాయి. రాత్రి భోజనం చేసి నిద్రపోయామని, తెల్లారేసరికి భార్య ముక్కులో నుంచి రక్తం వచ్చి చనిపోయిందని శ్రీచరణ్ చెప్పినవన్నీ కట్టుకథలేనని రాధా కుటుంబసభ్యులు ఆరోపిస్తున్నారు.
భర్త అనుమానమే ఆమె పాలిట శాపంగా మారిందని స్నేహితులు చెబుతున్నారు. పోలీసులు సైతం శ్రీచరణ్పై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ముమ్మరం చేస్తున్నారు. రాధా గాయత్రిని ముందస్తు పథకం ప్రకారమే శ్రీచరణ్ హత్య చేసి ఉంటాడని ఆమె తల్లిదండ్రులు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. రాధాగాయత్రి మృతి కేసులో న్యాయం చేయాలని స్నేహితులు, బంధువులు, కుటుంబ సభ్యులు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.
అసలేం జరిగిదంటే: విజయనగరం జిల్లా మామిడిపల్లికి చెందిన సుధాకర్, సత్యవతి దంపతుల ఒక్కగానొక్క కుమార్తె రాధాగాయత్రి, తండ్రి ఆర్మీ రిటైర్డ్ ఉద్యోగి. చిన్నతనం నుంచి గాయత్రి చదువులో చురుకుగా ఉండేది. 6 నుంచి 10 వరకు పెందుర్తిలో, ఎంకామ్, ఎంబీఏ ఏయూలో పూర్తిచేసింది. సోషియాలజీలో పీహెచ్డీ చేసింది. క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూలో దిల్లీలో ఉద్యోగానికి ఎంపికైంది. గతేడాది నవంబర్ 8న విశాఖకు చెందిన శ్రీచరణ్తో ఆమెకు వివాహమైంది.
ఇద్దరూ గురుగ్రామ్లో సాఫ్ట్వేర్ ఇంజినీర్లుగా పని చేస్తున్నారు. దంపతులు విహారయాత్ర కోసం ఉత్తరాఖండ్ వెళ్లారు. ఈనెల 21, 22 తేదీల్లో తన పుట్టింట్లో వ్రతం, ఇతర పూజా కార్యక్రమాలు చేయాలని నిర్ణయించడంతో కుటుంబ సభ్యులకు ఫోన్ చేసి మే 17 కల్లా వస్తానని గాయత్రి చెప్పింది. ఇంతలో ఏమైందో కానీ మే 15న గాయత్రి ముస్సోరిలోని ఓ హోటల్ రూమ్లో అనుమానాస్పద స్థితిలో మరణించినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. ఆమె ముక్కు నుంచి రక్తం రావడంతో అనుమానాస్పద మృతిగా కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
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