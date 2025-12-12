ETV Bharat / state

తీర ప్రాంత భద్రత మరింత పటిష్ఠం - నిజాంపట్నంలో రాడార్‌ కేంద్రం

ప్రగతి దిశగా అడుగులు వేస్తున్న నిజాంపట్నం - రాడార్​ కేంద్రానికి రెండెకరాల భూమి కేటాయింపు

Radar Center In Nizampatnam
Radar Center In Nizampatnam (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 12, 2025 at 1:48 PM IST

2 Min Read
Radar Center In Nizampatnam At Bapatla District: బాపట్ల జిల్లాలోని నిజాంపట్నం ప్రగతి దిశగా అడుగులు వేస్తోంది. ప్రస్తుతం రూ.451 కోట్లతో హార్బర్‌ విస్తరణ పనులు జరుగుతున్నాయి. ఈ ప్రాంతంలో కీలకమైన తీర ప్రాంత రక్షణ దళ కార్యాలయం సైతం ఉంది. అందుకుగాను తీర ప్రాంత భద్రతను మరింత పటిష్ఠం చేసేందుకు కోస్ట్‌గార్డ్‌ ఆధ్వర్యంలో కొత్తగా రాడార్‌ కేంద్రం ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. కేంద్రం నిర్మాణానికి రెండెకరాల భూమిని కలెక్టర్‌ వినోద్‌కుమార్‌ కేటాయించారు.

250కి పైగా వేట పడవలు నిలిపే అవకాశం: బాపట్ల జిల్లాకు 74 కిలోమీటర్ల పొడవైన తీరం ఉంది. తీర ప్రాంత భద్రతకు రెండు దశాబ్దాల కిందట సూర్యలంక, నిజాంపట్నంలో మెరైన్‌ పోలీస్‌స్టేషన్లను ఏర్పాటు చేశారు. తరువాత నిజాంపట్నానికి తీర ప్రాంత రక్షణ దళ కార్యాలయం వచ్చింది. దీనివల్ల హార్బర్‌ విస్తరణ పనులు పూర్తి చేస్తే 250కి పైగా వేట పడవలు నిలిపే అవకాశం లభిస్తుంది. చేపల వేట భారీగా సాగుతుంది.

తీర ప్రాంత పటిష్ఠ భద్రతకు: శ్రీలంక మత్స్యకారులు 2010, 2011వ సంవత్సరంలో చేపల వేట కోసం నిజాంపట్నం తీర ప్రాంతం సమీపంలోనికి వచ్చారు. అప్పుడు తీర ప్రాంత రక్షక దళం, సూర్యలంక మెరైన్‌ పోలీసులు కలిసి వారి పడవలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అనంతరం వారిని అదుపులోకి తీసుకుని పలు కేసులు నమోదు చేశారు.

అయితే శ్రీలంక ప్రభుత్వ విజ్ఞప్తి మేరకు తర్వాత వారిని కేంద్రం విడుదల చేసింది. సూర్యలంకలో రక్షణపరంగా వాయుసేన కేంద్రం ఉంది. ఉగ్రవాదులు మత్స్యకారుల్లా వేట పడవల్లో సముద్ర మార్గాన చొరబడే ప్రమాదం పొంచి ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో కోస్ట్‌గార్డ్‌ రాడార్‌ కేంద్రం ఏర్పాటుతో పడవల రాకపోకలపై నిఘా పెరిగే అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి.

గతంలో: గుంటూరు జిల్లా బాపట్ల వాతావరణ కేంద్రం ద్వారా ఉష్ణోగ్రత, పీడనం, గాలి వేగం వివరాలను భారత వాతావరణ విభాగం సేకరిస్తోంది. వాయుసేనకు తూర్పుతీరంలో కీలకమైన క్షిపణుల పరీక్ష కేంద్రం సూర్యలంకలో ఉంది. ఇంత కీలకమైన ప్రాంతంలో రాడార్‌ డాప్లర్‌ కేంద్రం ఏర్పాటు చేసినట్లయితే విపత్తులకు సంబంధించిన కచ్చితమైన సమాచారాన్ని వేగంగా చేరి ప్రాణ, ఆస్తి నష్టాలను నివారించేందుకు అవకాశం ఉంటుంది.

దీని ప్రాముఖ్యతను కేంద్ర శాస్త్ర సాంకేతిక మంత్రిత్వశాఖకు ప్రజాప్రతినిధులు వివరించి డాప్లర్‌ కేంద్రం ఏర్పాటు చేయడానికి కృషి చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. బాపట్ల వాతావరణ కేంద్రంలో రాడార్‌ డాప్లర్‌ కేంద్రం ఏర్పాటు చేసి అభివృద్ది చేస్తే స్థానికంగా పూర్తిస్థాయి వాతావరణ సమాచారం అందుబాటులోకి వచ్చి విపత్తుల సమయంలో ఎప్పటికప్పుడు హెచ్చరికలు జారీ చేయడానికి అవకాశం ఏర్పడుతుంది.

