కుక్క కరిచిందా ప్రైవేటుకు పరుగెత్తాల్సిందే - అడుగుంటుతున్న రేబిస్ మెడిసిన్ నిల్వలు
సెంట్రల్ మెడిసిన్ స్టోర్లకు అరకొరగా సరఫరా - కుక్క కాటేస్తే ప్రైవేటుకు పరుగెత్తాల్సిందే - వ్యాధి తీవ్రతను బట్టి ఎక్కువ డోసులు తీసుకోవాలని వైద్యుల సూచన
Published : November 24, 2025 at 10:52 AM IST
Rabies Vaccine Stock Shortage : రేబిస్ వ్యాధి కొత్తదేమీ కాదు. కానీ దీన్ని నివారించుకునే విషయంలోనే ఇప్పటికీ ఎంతోమందికి అవగాహన ఉండటం లేదు. గాయానికి పసర్లు పూసేవారు కొందరైతే, కారం, నూనె, సున్నం, పసుపు, సున్నం ఉప్పు చల్లేవారు మరి కొందరున్నారు. దీంతో ఎంతో మంది ప్రాణాల మీదకు తెచ్చుకుంటున్నారు. పలు కేంద్రాల్లో ఈ వ్యాక్సిన్ అరకొరగా సరఫరా అవడంతో చాలా మంది మృత్యువాత పడుతున్నారు.
రాష్ట్రంలో కుక్క కాటుకు గురైన వారు, కోతులు కరిచిన బాధితులు రోజుకు వందల సంఖ్యలో ఆసుపత్రులకు వస్తుంటారు. కుక్క కరిచినప్పుడు సరైన జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోతే ప్రాణాంతకమైన రేబిస్ వ్యాధి వచ్చే అవకాశం ఉందని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ రేబిస్ వ్యాధి సోకకుండా ఉండాలంటే వెంటనే ఏఆర్వీ (యాంటీ రేబిస్ వ్యాక్సిన్) ఇప్పించాలి. దీనిని మూడు డోసులు, దాని తీవ్రతను బట్టి ఎక్కువ డోసులు తీసుకోవాలని వైద్యులు సూచిస్తారు. కానీ పలు జిల్లాల్లో ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లోకి వ్యాక్సిన్లు పంపే సెంట్రల్ మెడిసిన్ స్టోర్లలో రేబిస్ వ్యాక్సిన్ నిల్వలు దాదాపు తగ్గిపోయాయి.
మెడిసిన్ స్టోర్లో తగ్గిపోయిన రేబిస్ వ్యాక్సిన్ నిల్వలు : వేల సంఖ్యలో ఉండాల్సిన వయల్స్ కేవలం పదుల సంఖ్యలోనే అందుబాటులో ఉన్నాయి. సీఎంఎస్ నుంచే ఆయా జిల్లాల్లోని ప్రభుత్వ జనరల్ ఆసుపత్రులు, జిల్లా, ఏరియా ఆసుపత్రులు, పీహెచ్సీలు, సీహెచ్సీలకు వ్యాక్సిన్లను సరఫరా చేయాలి. కానీ సీఎంఎస్లలోనే టీకా వయళ్లు సరిపడా లేకపోవడంతో సరఫరా తగ్గిపోతుంది.
హైదరాబాద్ జిల్లాకు సరఫరా చేసే సీఎంఎస్లో ఏఆర్వీ వయల్స్ కొద్ది మొత్తంలోనే ఉన్నట్టు సమాచారం. వరంగల్ ఎంజీఎం, నిజామాబాద్, కరీంనగర్, నల్గొండ జనరల్ ఆసుపత్రులకు నిత్యం పెద్ద సంఖ్యలో బాధితులు వస్తుంటారు. నిల్వలు తగ్గిపోవడంతో రాష్ట్రంలో మరో వారంలో ఏఆర్వీల కొరత తీవ్రం కానుంది.
- సూర్యాపేట జిల్లాలోని ఒక మండల ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రానికి ఇటీవల కుక్క కాటుతో బాధితుడు వెళ్లారు. అక్కడ యాంటీ రేబిస్ వ్యాక్సిన్ (ఏఆర్వీ) లేకపోవడంతో వైద్య సిబ్బంది జిల్లా కేంద్రానికి వెళ్లాలని సూచించారు. దీంతో చేసేదేం లేక ఆయన ప్రైవేటుకు వెళ్లి వ్యాక్సిన్ తీసుకున్నారు.
- ఆదిలాబాద్ రిమ్స్ ఆసుపత్రికి పెద్ద సంఖ్యలో కుక్కకాటు బాధితులు వస్తుంటారు. ఇక్కడ కొంతకాలంగా ఏఆర్వీ సరిపడా లేకపోవడంతో పరిసరాల్లోని ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాల నుంచి టీకాలను తెప్పించి సర్దుబాటు చేస్తున్నారు.
ఇది జిల్లాల్లోని పరిస్థితి! : కొన్ని జిల్లాల సీఎంఎస్ల నిల్వలను పరిశీలిస్తే కరీంనగర్లో 23, మంచిర్యాలలో 20, నల్గొండలో 20, సిద్దిపేటలో 40, పెద్దపల్లిలో 10 మాత్రమే అందుబాటులో ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అన్ని సీఎంఎస్లలో కలిపి నిల్వలు లక్షల్లో ఉండాల్సి ఉండగా, కేవలం 10 వేలలోపే ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది.
ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో ఉచితంగా లభ్యం కావాల్సిన టీకా కోసం ప్రైవేటులో రూ.వందలు, రూ.వేలల్లో చెల్లించాల్సి వచ్చిందని కరీంనగర్కు చెందిన ఒక బాధితుడు వాపోయారు. సెంట్రల్ మెడిసిన్ స్టోర్లో టీకాలు సరిపడా లేకపోవడంతో ఆ జిల్లాలోని బోధనాసుపత్రి వారు 200 వయళ్లు అడిగితే కేవలం 10 సరఫరా చేయడం పరిస్థితి తీవ్రతకు అద్దం పడుతోంది.
