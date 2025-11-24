ETV Bharat / state

కుక్క కరిచిందా ప్రైవేటుకు పరుగెత్తాల్సిందే - అడుగుంటుతున్న రేబిస్ మెడిసిన్ నిల్వలు

సెంట్రల్‌ మెడిసిన్‌ స్టోర్లకు అరకొరగా సరఫరా - కుక్క కాటేస్తే ప్రైవేటుకు పరుగెత్తాల్సిందే - వ్యాధి తీవ్రతను బట్టి ఎక్కువ డోసులు తీసుకోవాలని వైద్యుల సూచన

Rabies Vaccine Stock Shortage
Rabies Vaccine Stock Shortage (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 24, 2025 at 10:52 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Rabies Vaccine Stock Shortage : రేబిస్​ వ్యాధి కొత్తదేమీ కాదు. కానీ దీన్ని నివారించుకునే విషయంలోనే ఇప్పటికీ ఎంతోమందికి అవగాహన ఉండటం లేదు. గాయానికి పసర్లు పూసేవారు కొందరైతే, కారం, నూనె, సున్నం, పసుపు, సున్నం ఉప్పు చల్లేవారు మరి కొందరున్నారు. దీంతో ఎంతో మంది ప్రాణాల మీదకు తెచ్చుకుంటున్నారు. పలు కేంద్రాల్లో ఈ వ్యాక్సిన్​ అరకొరగా సరఫరా అవడంతో చాలా మంది మృత్యువాత పడుతున్నారు.

రాష్ట్రంలో కుక్క కాటుకు గురైన వారు, కోతులు కరిచిన బాధితులు రోజుకు వందల సంఖ్యలో ఆసుపత్రులకు వస్తుంటారు. కుక్క కరిచినప్పుడు సరైన జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోతే ప్రాణాంతకమైన రేబిస్‌ వ్యాధి వచ్చే అవకాశం ఉందని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ రేబిస్​ వ్యాధి సోకకుండా ఉండాలంటే వెంటనే ఏఆర్​వీ (యాంటీ రేబిస్ వ్యాక్సిన్) ఇప్పించాలి. దీనిని మూడు డోసులు, దాని తీవ్రతను బట్టి ఎక్కువ డోసులు తీసుకోవాలని వైద్యులు సూచిస్తారు. కానీ పలు జిల్లాల్లో ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లోకి వ్యాక్సిన్లు పంపే సెంట్రల్​ మెడిసిన్​ స్టోర్​లలో​ రేబిస్​ వ్యాక్సిన్​ నిల్వలు దాదాపు తగ్గిపోయాయి.

మెడిసిన్​ స్టోర్​లో తగ్గిపోయిన రేబిస్ వ్యాక్సిన్​ నిల్వలు : వేల సంఖ్యలో ఉండాల్సిన వయల్స్​ కేవలం పదుల సంఖ్యలోనే అందుబాటులో ఉన్నాయి. సీఎంఎస్​ నుంచే ఆయా జిల్లాల్లోని ప్రభుత్వ జనరల్​ ఆసుపత్రులు, జిల్లా, ఏరియా ఆసుపత్రులు, పీహెచ్​సీలు, సీహెచ్​సీలకు వ్యాక్సిన్లను సరఫరా చేయాలి. కానీ సీఎంఎస్​లలోనే టీకా వయళ్లు సరిపడా లేకపోవడంతో సరఫరా తగ్గిపోతుంది.

హైదరాబాద్​ జిల్లాకు సరఫరా చేసే సీఎంఎస్​లో ఏఆర్​వీ వయల్స్​ కొద్ది మొత్తంలోనే ఉన్నట్టు సమాచారం. వరంగల్​ ఎంజీఎం, నిజామాబాద్​, కరీంనగర్​, నల్గొండ జనరల్​ ఆసుపత్రులకు నిత్యం పెద్ద సంఖ్యలో బాధితులు వస్తుంటారు. నిల్వలు తగ్గిపోవడంతో రాష్ట్రంలో మరో వారంలో ఏఆర్​వీల కొరత తీవ్రం కానుంది.

  • సూర్యాపేట జిల్లాలోని ఒక మండల ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రానికి ఇటీవల కుక్క కాటుతో బాధితుడు వెళ్లారు. అక్కడ యాంటీ రేబిస్​ వ్యాక్సిన్​ (ఏఆర్​వీ) లేకపోవడంతో వైద్య సిబ్బంది జిల్లా కేంద్రానికి వెళ్లాలని సూచించారు. దీంతో చేసేదేం లేక ఆయన ప్రైవేటుకు వెళ్లి వ్యాక్సిన్​ తీసుకున్నారు.
  • ఆదిలాబాద్​ రిమ్స్ ఆసుపత్రికి పెద్ద సంఖ్యలో కుక్కకాటు బాధితులు వస్తుంటారు. ఇక్కడ కొంతకాలంగా ఏఆర్​వీ సరిపడా లేకపోవడంతో పరిసరాల్లోని ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాల నుంచి టీకాలను తెప్పించి సర్దుబాటు చేస్తున్నారు.

ఇది జిల్లాల్లోని పరిస్థితి! : కొన్ని జిల్లాల సీఎంఎస్​ల నిల్వలను పరిశీలిస్తే కరీంనగర్​లో 23, మంచిర్యాలలో 20, నల్గొండలో 20, సిద్దిపేటలో 40, పెద్దపల్లిలో 10 మాత్రమే అందుబాటులో ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అన్ని సీఎంఎస్​లలో కలిపి నిల్వలు లక్షల్లో ఉండాల్సి ఉండగా, కేవలం 10 వేలలోపే ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది.

ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో ఉచితంగా లభ్యం కావాల్సిన టీకా కోసం ప్రైవేటులో రూ.వందలు, రూ.వేలల్లో చెల్లించాల్సి వచ్చిందని కరీంనగర్​కు చెందిన ఒక బాధితుడు వాపోయారు. సెంట్రల్​ మెడిసిన్​ స్టోర్​లో టీకాలు సరిపడా లేకపోవడంతో ఆ జిల్లాలోని బోధనాసుపత్రి వారు 200 వయళ్లు అడిగితే కేవలం 10 సరఫరా చేయడం పరిస్థితి తీవ్రతకు అద్దం పడుతోంది.

జ్వరానికి ఇంజక్షన్ కోసం వెళితే రేబిస్‌ టీకా వేశారు - ప్రాణహాని ఉండదని వైద్యుల భరోసా

Awareness On Rabies: నిర్లక్ష్యం వహిస్తే.. మరణమే శరణ్యం

TAGGED:

RABIES VACCINES STOCK
RABIES VACCINE STOCK SHORTAGE
RABIES VACCINE STOCK SUPPLY
రేబిస్ వాక్సిన్ సరఫరా
RABIES VACCINE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

21ఏళ్లకే సర్పంచ్​- అత్యంత పిన్న వయస్కురాలిగా ఘనత- శివానీకి పట్టం కట్టిన పల్లెటూరు

సన్​రైజర్స్​ కీలక ప్రకటన- కెప్టెన్​ విషయంలో నో ఛేంజ్​

పైరసీలతో ఏటా సినీ పరిశ్రమకు ఎంత నష్టం కలుగుతుందో తెలుసా?

"ఉమ్రా​ యాత్ర" - ఎలా సాగుతుందో తెలుసుకోండి

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.