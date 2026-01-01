స్టేషన్లో కుందేళ్లు, పక్షులు - ప్రేమగా చూసుకుంటున్న పోలీసులు
యర్రగొండపాలెం పోలీస్ స్టేషన్ ఆవరణలో కుందేళ్లు, పక్షుల పెంపకం - ఫిర్యాదుదారుల నుంచి పోలీసులకు మన్ననలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 1, 2026 at 4:39 PM IST
Rabbits and Birds Raising in Police Station at Yerragondapalem: సాధారణంగా పోలీస్ స్టేషన్ అంటే కేసులు, అరెస్టులతో వాతావరణం గంభీరంగా ఉంటుంది. కానీ ఆ స్టేషన్ మాత్రం ఇందుకు భిన్నంగా ఉండటమే కాకుండా ఆహ్లాదంగా ఉంటుంది. పెంపుడు జంతువులు, పక్షుల కిలకిలారావాలకు నెలవుగా మారింది. పచ్చని పరిసరాలు కుందేళ్లు, పక్షులతో ప్రాంగణం ఆహ్లాదం పంచుతోంది. మరి ఆ పోలీస్ స్టేషన్ ఎక్కడ ఉంది. ఆ వివరాలు తెలుసుకోవాలంటే ఈ కథనం చదవాల్సిందే.
కుందేళ్లు, రామచిలుకలు, పావురాలు, గిన్నె కోళ్లు, సాధారణ, హంసలను పోలిన బాతులు, పచ్చని పరిసరాలు ఇవన్నీ చూసి ఇదేదో సేద తీరే పార్కు అనుకుంటే పొరపడినట్లే. ఇది ప్రకాశం జిల్లాలోని యర్రగొండపాలెం పోలీస్ స్టేషన్. పచ్చదనాన్ని పూర్తిగా ద్వంసం చేస్తున్న నేటి కాలంలో ఎంతో శ్రద్దగా తమ రక్షణ నిలయాన్ని ఆహ్లాదకార వాతావరణం ఉట్టిపడేలా చూసుకుంటున్నారు ఇక్కడి పోలీసులు. ఈ రక్షణ నిలయంలో 80కి పైగా కుందేళ్లతో పాటు రామచిలుకలు, పావురాలు, గిన్నె కోళ్లు, సాధారణ, హంసలను పోలిన బాతులు ఉన్నాయి. వాటిని పోలీసులే ప్రేమగా సాకుతుండడం విశేషం.
సిబ్బంది ఎంత ఒత్తిడిలో ఉన్నా రోజూ ఉదయం, సాయంత్రం వేళల్లో వీటికి ఆహారం అందజేస్తుంటారు. పట్టణంలోని కూరగాయల మార్కెట్ నుంచి ప్రత్యే కంగా ఆకుకూరలు, క్యాబేజీ వంటివి తెచ్చి వాటికి ఆహారంగా ఇస్తుంటారు. అలానే పక్షులకు సజ్జలు, బియ్యం వంటి గింజలను అందుబాటులో ఉంచుతున్నారు. పోలీస్ స్టేషన్ ప్రాంగణమంతా పచ్చని పరిసరాలుగా తీర్చిదిద్దారు. వివిధ రకాల అందమైన చెట్లు, పెద్ద వృక్షాలతో ఆహ్లాదకరంగా మార్చేశారు. దీంతో స్టేషన్కి వచ్చే వారికి ఆహ్లాదంతో పాటు వినోదాన్ని పంచుతున్నాయి. వివిధ సమస్యలతో రక్షణ నిలయానికి వచ్చే వారు సైతం ఇక్కడే కాసేపు గడిపి మనస్సును శాంతపర్చుకొని వెళ్తున్నారు.
పదుల సంఖ్యలో కనువిందు: 2014లో ఇక్కడ ఎస్సైగా పనిచేసిన మాతంగి శ్రీనివాసరావు స్వతహాగా పక్షి ప్రేమికుడు. ఆయనే బెంగళూరు నుంచి ప్రత్యేకంగా ఒక్కో జత చొప్పున వివిధ రకాల పక్షులను తెచ్చారు. స్టేషన్ ఆవరణలోని పూల మొక్కల మధ్యనే వాటి కోసం గూళ్లు ఏర్పాటు చేశారు. బాతులు సేద తీరెందుకు చిన్న తొట్టి కట్టించి దాంట్లో నీరు నింపారు. ప్రత్యేకంగా షెడ్లు నిర్మించి వాటిని జాగ్రత్తగా సంరక్షించారు.
తరువాత వచ్చిన అధికారులు సైతం ఆ సంస్కృతిని కొనసాగించడంతో పాటు మరింత శ్రద్దగా వాటి సంరక్షణ చూసుకున్నారు. దాంతో వాటి సంతతే క్రమంగా పెరిగి ఇప్పుడు పదుల సంఖ్యలో కనువిందు చేస్తున్నాయి. గతంలో నెమళ్లు సైతం ఉండేవి. కాలక్రమేణా వాటిలో కొన్ని ఎగిరిపోగా మరికొన్ని మృతి చెందాయి. ఇటువంటి ఆహ్లాదకర వాతావరణంలో విధులు నిర్వహిస్తే ఒత్తుడులకు లోనవకుండా ప్రశాంతగా పని చేసుకోవచ్చని పోలీసులు చెబుతున్నారు.
పోలీస్ స్టేషన్లో కుందేళ్లు, పక్షులు, బాతుల పెంపకం చుసిన పట్టణానికి చెందిన ఓ సామాన్య వ్యక్తి వాటిపై మక్కువ పెంచుకున్నాడు. ఉదయం, సాయంత్రం వెళ్లల్లో మార్కెట్ నుంచి ఆకుకూరలు, బియ్యం తీసుకువచ్చి కుందేళ్లకు, బాతులకు, గిన్నె కోళ్లకు మేత వేస్తున్నాడు. ఈ విధంగా సేవ చేయడం తనకు ఎంతో తృప్తి కలిగిస్తుందని అతను చెబుతున్నాడు.
అమ్మవారి పుట్టినిల్లుగా 'వన్టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్' - పీఎస్లో చండిహోమం, ఇతర పూజలు
రౌడీషీటర్ల ఏరివేతకు చర్యలు - డీజీపీ ఆదేశాలతో రంగంలోకి పోలీసులు