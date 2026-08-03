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తారు కొరతేనా లేక ఆర్‌అండ్‌బీ నిర్లక్ష్యమా? - గుంతల రహదారుల నుంచి ప్రజలకు విముక్తి ఎప్పుడూ?

10,280 కిలోమీటర్ల మేర గుంతల్లేకుండా చేయాలనేది లక్ష్యం - పనులు పూర్తయింది 4,433 కి.మీ. మాత్రమే - సుమారు 40 శాతం మాత్రమే పూర్తి

R&B Roads In The State
R&B Roads In The State (Eenadu)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 3, 2026 at 10:05 AM IST

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R&B Roads In The State : రాష్ట్రంలో గుంతలమయంగా మారిన ఆర్‌అండ్‌బీ రహదారులను బాగు చేస్తామని ప్రభుత్వం భారీగా నిధులు విడుదల చేసినప్పటికీ, పనులు మాత్రం ఆశించిన వేగంతో ముందుకు సాగడం లేదు. గత ఆర్థిక సంవత్సరంలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా దెబ్బతిన్న 10,280 కిలోమీటర్ల రహదారులకు మరమ్మతులు, రీ-లేయరింగ్‌ పనులు చేపట్టేందుకు ప్రభుత్వం ఆరు విడతల్లో రూ.3 వేల కోట్లను మంజూరు చేసింది.

మొత్తం 1,790 పనులకు టెండర్లు పిలిచి గుత్తేదారులకు బాధ్యతలు అప్పగించినా, ఇప్పటివరకు కేవలం రూ.1,368 కోట్ల విలువైన 4,433 కిలోమీటర్ల మేర పనులు మాత్రమే పూర్తయ్యాయి. అంటే లక్ష్యంలో సుమారు 40 శాతం మాత్రమే సాధ్యమైంది. ప్రజలు మాత్రం ఇప్పటికీ గుంతలతో నిండిన రహదారులపైనే ప్రయాణిస్తూ ప్రమాదాలను ఎదుర్కొంటున్నారు.

పశ్చిమాసియా యుద్ధం కారణంగా తారు (బిటుమిన్‌) ధరలు అమాంతం పెరగడం, సరఫరా తగ్గిపోవడం ప్రధాన కారణమని అధికారులు చెబుతున్నప్పటికీ, పనుల పర్యవేక్షణలో ఆర్‌అండ్‌బీ శాఖ వైఫల్యం కూడా స్పష్టంగా కనిపిస్తోందనే విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. టెండర్లు ఖరారు చేసిన తర్వాత పరిస్థితులు మారే అవకాశం ఉంటుందని ముందుగానే అంచనా వేసి ప్రత్యామ్నాయ చర్యలు చేపట్టాల్సిన శాఖ, గుత్తేదారుల సమస్యలను సకాలంలో పరిష్కరించడంలో విఫలమైందనే అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది. ఫలితంగా ప్రజలకు అందాల్సిన నాణ్యమైన రహదారులు ఇంకా అందుబాటులోకి రాలేదు.

తగ్గిన తారు ఉత్పత్తి : రోడ్ల నిర్మాణంలో తారు కీలక ముడిసరుకు. మొత్తం ప్రాజెక్టు వ్యయంలో దాదాపు 30 నుంచి 35 శాతం వరకు తారుకే ఖర్చవుతుంది. ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరి వరకు టన్ను తారు ధర రూ.40 వేల నుంచి రూ.45 వేల మధ్య ఉండగా, మార్చిలో పశ్చిమాసియా యుద్ధం ప్రారంభమైన తర్వాత అది క్రమంగా రూ.90 వేల నుంచి రూ.95 వేల వరకు చేరింది. ఇటీవల స్వల్పంగా తగ్గినా, మళ్లీ యుద్ధ ప్రభావంతో ధరలు పెరిగే అవకాశముందని సరఫరా సంస్థలు సంకేతాలు ఇచ్చాయి. క్రూడ్‌ ఆయిల్‌ సరఫరాలో అంతరాయం ఏర్పడటంతో తారు ఉత్పత్తి కూడా తగ్గిపోయింది.

తారు ధరలతో పాటు డీజిల్‌ ధరలు కూడా పెరగడంతో గుత్తేదారుల వ్యయం భారీగా పెరిగింది. ఈ నేపథ్యంలో పెరిగిన ధరలకు అనుగుణంగా అదనపు చెల్లింపులు చేసేందుకు ప్రభుత్వం వెసులుబాటు కల్పించినా, రూ.40 లక్షలకు పైబడిన పనులకు మాత్రమే ఆ అవకాశం వర్తింపజేసింది. రూ.40 లక్షల కంటే తక్కువ విలువ కలిగిన సుమారు రూ.500 కోట్ల పనులకు ఈ సడలింపు లేకపోవడంతో అనేక గుత్తేదారులు పనులను నిలిపివేశారు. గుత్తేదార్లకు రూ.520 కోట్లు ప్రభుత్వం చెల్లించింది. మరోవైపు ఇప్పటికే పూర్తయిన పనులకు సంబంధించిన రూ.253 కోట్ల బిల్లులు ఇంకా పెండింగ్‌లో ఉండటంతో గుత్తేదారులు మరింత వెనుకంజ వేస్తున్నారు.

ప్రజలే నష్టపోతున్నారు : పనుల జాప్యానికి యుద్ధం, తారు కొరత వంటి కారణాలు ఉన్నప్పటికీ, వాటిని అధిగమించేలా ముందస్తు ప్రణాళికలు రూపొందించడంలో ఆర్‌అండ్‌బీ శాఖ చురుకుదనం చూపలేదన్న విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి. పనుల పురోగతిపై కఠినమైన పర్యవేక్షణ, ప్రత్యామ్నాయ సరఫరా వ్యవస్థలు, పెండింగ్‌ బిల్లుల సకాల చెల్లింపులు, చిన్న పనులకు కూడా ధరల సవరణ వర్తింపజేయడం వంటి చర్యలు తీసుకుని ఉంటే పరిస్థితి ఇంత దారుణంగా ఉండేదేమీ కాదని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. గుంతల రహదారుల కారణంగా ప్రతి రోజూ ప్రమాదాలు, వాహనాల నష్టం, ప్రయాణికుల ఇబ్బందులు కొనసాగుతుండగా, నిధులు విడుదల చేయడమే కాదు పనులు పూర్తిచేసి ప్రజలకు సురక్షితమైన రహదారులు అందేలా చేయడం ఆర్‌అండ్‌బీ శాఖ ప్రధాన బాధ్యత అనే అభిప్రాయం బలంగా వ్యక్తమవుతోంది.

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