తుపానుకు దెబ్బతిన్న రోడ్ల పునరుద్ధరణకు యుద్ధప్రాతిపదికన చర్యలు: మంత్రి జనార్దన్రెడ్డి
Minister Janardhan Reddy on Cyclone Damage : తుపాను వల్ల దెబ్బతిన్న రోడ్లను పునరుద్ధరణను యుద్ధప్రాతిపదికన చేపట్టాలని ఆర్ అండ్ బీ శాఖ మంత్రి బీసీ జనార్దన్ రెడ్డి అధికారులను ఆదేశించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 3:57 PM IST
మురసు తుపాను దెబ్బకు దెబ్బతిన్న రహదారుల పునరుద్ధరణను యుద్ధప్రాతిపదికన చేపట్టాలని ఆర్ అండ్ బీ శాఖ మంత్రి బీసీ జనార్దన్ రెడ్డి అధికారులను ఆదేశించారు. తుపాను ప్రభావంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 163 కిలోమీటర్ల మేర ప్రధాన జిల్లా, రాష్ట్ర రహదారులు దెబ్బతిన్నాయని తెలిపారు. రెండు చోట్ల స్కౌర్స్, నాలుగు చోట్ల రోడ్డు కోతలు, 5 కల్వర్టు పనులకు నష్టం వాటిల్లినట్లు గుర్తించామని అన్నారు. 201 చెట్లు నేలకూలగా వాటిని పూర్తిగా తొలగించినట్లు వెల్లడించారు. 73 ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్కు అంతరాయాలు ఏర్పడగా ఇప్పటికే 34 చోట్ల రాకపోకలను పునరుద్ధరించామని చెప్పారు.
నెల్లూరు జిల్లాలో 66.600 కిలోమీటర్లు, పశ్చిమగోదావరిలో 38.572 కిలోమీటర్లు, ప్రకాశంలో 3.600 కిలోమీటర్లు, పల్నాడులో 1.386 కిలోమీటర్ల మేర రహదారులు దెబ్బతిన్నాయని మంత్రి వివరించారు. తాత్కాలిక మరమ్మతులకు రూ.16.66 కోట్లు, శాశ్వత మరమ్మతులకు రూ.126.70 కోట్లు మొత్తం రూ.143.36 కోట్ల నిధులు అవసరమని అంచనా వేసినట్లు తెలిపారు. తుపాను ప్రభావం పూర్తిగా తగ్గేవరకు అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, క్షేత్రస్థాయిలో నిరంతర పర్యవేక్షణ చేపడుతూ ప్రమాదకర ప్రాంతాల్లో హెచ్చరిక బోర్డులు ఏర్పాటు చేయాలని మంత్రి ఆదేశించారు. అవసరమైన యంత్రాలు, సిబ్బందిని అందుబాటులో ఉంచి ప్రజలకు రవాణా ఇబ్బందులు లేకుండా పునరుద్ధరణ పనుల్లో జాప్యం చేయవద్దని స్పష్టం చేశారు.
ఇరిగేషన్ అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉంటాలి : మురసు తుపాను, భారీ వర్షాల వేళ వరద ముప్పు నివారణకు అప్రమత్తంగా ఉండాలని జలవనరుల శాఖ మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు ఇరిగేషన్ అధికారులను ఆదేశించారు. ఉన్నతాధికారులతో నిర్వహించిన టెలీకాన్ఫరెన్స్లో మంత్రి వరద నీటి ప్రవాహాన్ని నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తూ, పంట పొలాల్లో నిలిచిన నీటిని కెనాల్స్, డ్రైన్ల ద్వారా బయటకు పంపేందుకు తక్షణ చర్యలు చేపట్టాలని స్పష్టం చేశారు. మురసు తుపాను ప్రభావంతో పలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిశాయని డ్రైన్లు గరిష్ఠ నీటిమట్టాన్ని మించి ప్రవహిస్తుండటంతో ఇతర శాఖలతో సమన్వయం చేసుకుంటూ జాగ్రత్త చర్యలు చేపట్టాలని మంత్రి ఆదేశించారు. బుడమేరు, ఎర్రకాలువ, గోనెలవాగు, తమ్మిలేరు, ఏలేరు, రిజర్వాయర్లకు ఎగువ నుంచి వచ్చే నీటి ప్రవాహంపై నిరంతర పర్యవేక్షణ చేపట్టాలన్నారు.
గుంటూరు, పల్నాడు జిల్లాల్లో కురిసిన భారీ వర్షాలకు వాగుల నుంచి ప్రకాశం బ్యారేజీకి 71 వేల క్యూసెక్కుల ఇన్ఫ్లో వస్తోందని తెలిపారు. బుడమేరు క్యాచ్మెంట్ ప్రాంతంలో కురిసిన వర్షపు నీటిని బుడమేరు డైవర్షన్ కెనాల్ ద్వారా కృష్ణా నదిలోకి తరలిస్తున్నామని వివరించారు. ప్రకాశం బ్యారేజీకి ఎగువ నుంచి వచ్చే ఇన్ఫ్లోను దృష్టిలో ఉంచుకుని వరద నిర్వహణ చేపట్టాలని సూచించారు. విజయవాడలో గత రెండు రోజులుగా కురిసిన భారీ వర్షాలతో ఎనికేపాడు నుంచి 3 వేల క్యూసెక్కుల నీటిని సముద్రంలోకి తరలిస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఉత్తర కోస్తా జిల్లాల్లో భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో ముందస్తు చర్యలు చేపట్టి అప్రమత్తంగా ఉండాలని, తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో అధికారులు క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటిస్తూ పరిస్థితులను సమీక్షించాలని మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు ఆదేశించారు.
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