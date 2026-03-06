YUVA : హైదరాబాద్లో 'లగ్జరీ క్యారవాన్ సెలబ్రేషన్స్' - ఇప్పుడు ఇదే ట్రెండింగ్ గురూ
ఉద్యోగానికి గుడ్బై చెప్పి క్యారవాన్ బిజినెస్లో సక్సెస్ అయిన యువతి - లగ్జరీ క్యారవాన్ సెలబ్రేషన్స్తో విజయం - హైదరాబాద్లో కొత్త ట్రెండ్గా మారిన క్యారవాన్ సెలబ్రేషన్స్
Published : March 6, 2026 at 10:19 AM IST
Woman Succeeded in Caravan Business : ఉద్యోగం ఎంత పెద్దదైనా బానిసత్వమే. వ్యాపారం చిన్నదైనా ఆనందమే అనే విషయాన్ని గ్రహించిందా యువతి. సెలబ్రేషన్ అంటే ఒకేచోట జరిగే వేడుక అనుకునే రోజులకు చెక్ పెట్టింది బల్కంపేటకు చెందిన శాంతి. లగ్జరీ క్యారవాన్ కాన్సెప్ట్తో ప్రయాణమే వేడుకగా మారితే ఎలా ఉంటుందో చూపిస్తోంది. సెలబ్రేషన్ అనేది కేవలం కేక్ కట్ చేయడంతోనే ముగిసిపోకూడదని మూవింగ్ సెలబ్రేషన్స్తో కొత్త అనుభూతి అందిస్తోంది.
ఫైవ్ స్టార్ హోటల్కు వెళ్లిన ఫీలింగ్ : క్యారవాన్ లోపల అడుగు పెట్టగానే ఫైవ్ స్టార్ హోటల్కు వెళ్లినట్టు అనుభూతి కలుగుతుంది. బర్త్డే పార్టీలు, వెడ్డింగ్ యానివర్సరీలు, సర్ప్రైజ్ ప్రపోజల్స్ ఇలా ప్రతీ ఈవెంట్ను ప్రత్యేకంగా డిజైన్ చేస్తున్నారు. కస్టమర్లకు అనుగుణంగా థీమ్ డెకరేషన్స్, మ్యూజిక్ సిస్టమ్, కంఫర్ట్ సీటింగ్తో పూర్తి ప్రైవసీ కల్పిస్తున్నారు. పదేళ్లు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజినీరుగా పని చేసిన శాంతి, సెటిల్డ్ జాబ్ వదిలి రిస్క్ తీసుకుంది. జీతం కంటే ఆశయం ముఖ్యం అనే నమ్మకంతో వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించింది. మొదట్లో సందేహాలు ఉన్నా కూడా ప్రస్తుతం అదే సక్సెస్ స్టోరీగా మారిందని అంటోంది శాంతి.
రిసీవింగ్ చాలా బాగుంది. మేము అనుకున్న దానికంటే కూడా చాలా బాగా రిసీవ్ చేసుకున్నారు. మాకు ముందు ఇలాంటి ఫీల్డ్లోనే బిజినెస్ ఉంది. దాన్ని బ్యాకప్గా పెట్టుకుని ఈ బిజినెస్ మొదలుపెట్టాము. ఇంతకు ముందున్న బిజినెస్ వర్కౌట్ అయింది. మొదట్లో 10-15 రోజుల వరకు టైం పట్టింది. జనాలకు ఎలా ఉంటుంది అనేది అర్థం కాలేదు. అలా నెల రోజుల తర్వాత ఇక వెనక్కి తిరిగి చూడలేదు. ప్రస్తుతం బాగా వర్కౌట్ అవుతుంది. నాకు చాలా గర్వంగా ఉంది. మార్కెట్లో ఇలాంటి బిజినెస్ పెట్టడం మేమే మొదటిసారి. దీన్ని ఇన్స్టాగ్రామ్, గూగుల్, మొబైల్, వాట్సాప్ ద్వారా సంప్రదించవచ్చు. అలాగే మా మొదటి బ్రాంచ్ కేపీహెచ్బీలో ఉంది. - శాంతి, క్యారవాన్ నిర్వాహకురాలు
5 నెలల్లోనే 200 ఈవెంట్స్ నిర్వహణ : ఇప్పటికి 200కు పైగా ఈవెంట్స్ నిర్వహించి, పది మందికి పైగా ఉపాధి కల్పించింది శాంతి. లాభాల కోసం మాత్రమే కాకుండా మరికొంత మందికి అవకాశాలు కల్పించాలనే లక్ష్యంతో ముందుకు వెళ్తోంది. భార్య లక్ష్యానికి తన వంతుగా సపోర్ట్ చేశారు శాంతి భర్త. క్యారవాన్స్ బిజినెస్లో రాణిస్తూ ఉపాధి కల్పించి ఆదర్శంగా నిలవడం సంతోషంగా ఉందని ఆమె భర్త మధుసూదన్ అంటున్నారు. ఒక్క ఐడియా జీవితాన్నే మార్చేస్తుందనడానికి నిదర్శనం శాంతి సక్సెస్ స్టోరీ. అందరిలా కాకుండా ప్రత్యేక దారిలో వెళుతూ నేటి యువతకు స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలుస్తోంది.
''నేను చాలా ఆనందంగా ఉన్నాను. నా భార్యకు సపోర్ట్ చేయడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఇలాంటి ఐడియాస్తో మహిళలు ఎంట్రప్రిన్యూర్గా వస్తే సమాజానికి బాగుంటుంది. ప్రతి ఒక్కరూ ఈ సౌకర్యాన్ని ఉపయోగించుకోవాలని మేము అనుకుంటున్నాము. ఒక ఐటీ జాబ్ కావచ్చు, ఇంకే జాబ్ అయినా శాశ్వతం కాదు. మనకు ఏది ఇష్టమో ఆ ఫీల్డ్లోకి వస్తే దానిలో మనకు గ్రోత్, కెరీర్ ఉంటుంది. నా భార్యకు ఈ ఫీల్డ్ ఇష్టం ఉండటం వల్ల తనకు నేను సపోర్ట్ చేశాను. పది మందికి ఉద్యోగాలు ఇవ్వడం, ఇంకా దాన్ని భవిష్యతులో ఎలా అభివృద్ధి చేయాలని ఆలోచించడం చాలా గ్రేట్. నాకు చాలా గర్వంగా ఉంది.'' - మధుసూదన్, శాంతి భర్త
