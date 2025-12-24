ETV Bharat / state

చుక్కకూర నుంచి ఐ ఫోన్‌ వరకు అన్నీ ఆన్‌లైన్‌లోనే - నగరవాసుల సరికొత్త ట్రెండ్‌

ఆవకాయ పచ్చడి నుంచి ఐఫోన్​ వరకు అన్ని ఆన్​లైన్​లోనే - మార్కెట్​ విధానాలకు అనుగుణంగా తమ జీవన శైలిని మార్చుకుంటున్న వినియోగదారులు - ఆర్డర్​ పెడితే పది నిమిషాల్లో సరుకులు ఇంటికి

quick commerce
quick commerce (EENADU)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 24, 2025 at 2:42 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Quick Commerce Report About Online Shopping in Vijayawada: ఒకప్పడు కిరాణ సరుకులు కొనాలంటేనే కాగితంపై రాసుకుని తమ దగ్గర ఉన్న ఫేమస్​ దుకాణానికి వెళ్లి తెచ్చుకునేవారు. ఇప్పుడు ట్రెండ్​ పూర్తిగా మారిపోయింది. ఆన్​లైన్​లో వచ్చేస్తున్నాయి. ఏ వస్తువు కొనాలన్నా ఆర్డర్​ పెడితే ఇప్పడు నిమిషాల్లో ఇంటికి వచ్చేస్తుంది. ఆన్​లైన్​ గ్రాసరీస్​ వేదికల్లో లక్షల్లో వ్యాపారం జరుగుతోంది. పంచదార, కుర్‌కురే, చుక్కకూర, ఉల్లిపాయ, టమాటా ఇలా కాదేది షాపింగ్‌కు అనర్హం అంటున్నారు.

రాష్ట్రంలోనే ముఖ్యమైన వ్యాపార కేంద్రంగా విజయవాడ ప్రసిద్ధి చెందింది. 2025లో సరికొత్త వ్యాపార మార్పునకు కేంద్రంగా నిలిచింది. ఆవకాయ పచ్చడి నుంచి ఐఫోన్​ వరకు అన్ని ఆన్​లైన్​లోనే ఆర్డర్​ చేసి నగర వాసులు సరికొత్త ట్రెండ్​ సృష్టిస్తున్నారు. కార్పొరేట్​ నగరాలకు దీటుగా కొంటున్నారు. ఉదయం నిద్ర లేచింది మొదలు రాత్రి పడుకునే వరకు ఉప్పు, పప్పులు, సౌందర్య సాధనాలు, ఎలక్ట్రానిక్​ ఉపకరణాల వరకు అన్నింటిని ఆన్​లైన్​లో ఆర్డర్​ చేస్తూ మారిన జీవన శైలి, మార్కెట్​ విధానాలకు అనుగుణంగా తమ జీవన శైలిని మార్చుకుంటున్నారు. తాజాగా దేశంలోని అగ్రగామి క్విక్​ కామర్స్​ ఫ్లాట్​ఫారంల్లో ఒకటైన స్విగ్గీ ఇన్​స్టా మార్ట్​ బెజవాడ వాసుల కొనుగోళ్లపై తన తాజా నివేదికను వెల్లడించింది.

ఉదయం వేళ నిత్యావసరాలకు డిమాండ్​: ఉదయం వేళలో నిత్యావసరాల ఆర్డర్లు ఎక్కువగా ఉంటున్నాయి. వీటిలో చుక్కకూర మొదటి స్థానంలో ఉంది. ఉల్లిపాయలు, టమాటాలు ఆ తర్వాతి స్థానాల్లో నిలిచాయి. బంగాళాదుంపలు, సన్‌ఫ్లవర్‌ ఆయిల్‌ వంటి వస్తువుల ఆర్డర్లలో గణనీయంగా పెరుగుదల నమోదైంది. బింగో, లేస్, కుర్‌కురే, థమ్స్‌, పంచదార, బిస్లరీ, విమ్‌ తదితర ఉత్పత్తులు తమ ఆధిపత్యం కొనసాగిస్తున్నాయి. ఏ వస్తువు కొనాలన్నా ప్రజలు కిరాణా షాప్​కి పోవడం తగ్గించారు. క్విక్​ కామర్స్​ వేదికల్లో ఆర్డర్​ పెడుతున్నారు.

అత్యధిక పెరుగుదల 538 శాతం: తాజా నివేదిక ప్రకారం వివిధ రకాల ఉత్పత్తుల కొనుగోళ్లలో గత ఏడాదితో పోలిస్తే అనుహ్యమైన పెరుగుదల కనిపించింది. బ్యాగులు, వాలెట్ల ఆర్డర్లు 538 శాతం పెరిగాయి. క్రీడలు, ఫిట్‌నెస్‌ ఉపకరణాల్లో 495 శాతం, ఆభరణాలు, సౌందర్య సాధనాల్లో 330 శాతం, బొమ్మలు 245 శాతం, ఎలక్ట్రానిక్‌ ఉపకరణాలు 223 శాతం చొప్పున పెరిగాయి.

ఓ వ్యక్తి ఏడాదిలో రూ.3.62 లక్షల ఉత్పత్తుల కొనుగోళ్లు: నగరానికి చెందిన ఒక వ్యక్తి ఏడాదిలో రూ.3.62 లక్షల విలువైన ఉత్పత్తులు కొనుగోలు చేసి మొదటి స్థానంలో నిలిచారు. మరో నలుగురు రూ.3 లక్షలకు పైనే కొనుగోళ్లు చేశారు. ఈ లెక్కలు బెజవాడ వాసులు ప్రీమియం కొనుగోళ్లకు మొగ్గు చూపుతున్నారని తెలియజేస్తోంది. మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా మేమూ మారిపోతున్నామని స్పష్టం చేస్తున్నారు. కార్పొరేట్‌ నగరాలకు భవిష్యత్తులో పోటీ ఇస్తామని చాటి చెబుతున్నారు.

ఇక ఆసక్తికర విషయాలను చూస్తే: ఇండియాలో ప్రతి సెకనుకు నాలుగు పాల ప్యాకెట్లను స్విగ్గీ ఇన్​స్టా మార్ట్ వేదిక ద్వారా ఆర్డర్​ చేస్తున్నారు. ఈ సంవత్సరం ఆర్డర్ చేసిన పాలతో 26 వేల ఒలింపిక్​ సైజులో ఉన్న స్విమ్మింగ్​ ఫూల్స్​ను నింపొచ్చని స్విగ్గీ నివేదికతో తెలిసింది. బెంగళూరూలో ఓ వ్యక్తి నూడిల్స్​ కోసం రూ.4.36 లక్షలకు పైగానే ఖర్చు చేశారు. చెన్నైలో మరో వ్యక్తి తన పెంపుడు జంతువు పేరిట రూ.2.41 లక్షలను దాని ఆహారం, ఇతర అవసరాల కోసం ఖర్చు చేశారు. బెంగళూరూలో ఓ వినియోగదారుడు రూ. 1.7 లక్షల ఐఫోన్​తో పాటు 178 లైమ్​ సోడాలను కూడా ఒకే ఆర్డర్​లో బుక్​ చేశారు. ఫాస్ట్​ మూవింగ్​ కన్స్యూమర్​​ గూడ్స్ సేల్స్​లో క్విక్​ కామర్స్​ వేదికలు చాలా వేగంగా తమ పరిధిని విస్తరించుకుంటున్నాయని నివేదికలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.

'స్మార్ట్‌ బిజినెస్​' ఫోన్​లోనే​ వ్యాపారం' - గ్రూపులు తయారుచేసి వినూత్నంగా విక్రయాలు!

ఒక్కడే రూ.లక్ష కండోమ్స్ ఆర్డర్- రూ.16 లక్షల రెడ్ బుల్స్‌కు మరొకరి ఆర్డర్- 2025లో ఇన్‌స్టామార్ట్‌ లెక్కలు ఇలా!

TAGGED:

QUICK COMMERCE LATEST UPDATES
INSTAMART SALES
REPORT ON ONLINE BUSINESS
PURCHASE NEWS IN INSTAMART
ONLINE SHOPPING

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.