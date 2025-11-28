ETV Bharat / state

'గ్రేటర్​లో విలీనమైతే ఆస్తి పన్ను పెరుగుతుందా? - మేము చెల్లించే పన్నులను వేరే ప్రాంతాల్లో ఖర్చు చేస్తారా?'

జీహెచ్​ఎంసీలో విలీనంపై స్థానిక సంస్థల పరిధిలోని ప్రజల ప్రశ్నలు - మెజార్టీ ప్రజలు సానుకూలంగా ఉన్నా ఇంకా పలు రకాల చర్చలు

Urban Local Bodies on Merger with GHMC
Urban Local Bodies on Merger with GHMC (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 28, 2025 at 9:49 AM IST

2 Min Read
Urban Local Bodies on Merger with GHMC : ప్రణాళికాబద్ధమైన అభివృద్ధి, ఏకరూప పరిపాలనే లక్ష్యంగా రాజధానిని ప్రపంచ స్థాయి మౌలిక సౌకర్యాలతో తీర్చిదిద్దేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సంకల్పించింది. ఈ క్రమంలో గ్రామాలను దగ్గరలోని పురపాలికలు, నగరపాలక సంస్థల్లో కలిపేశారు. ఇప్పుడు ఆయా పట్టణ స్థానిక సంస్థ (యూఎల్​బీ)లను తీసుకెళ్లి జీహెచ్​ఎంసీలో విలీనం చేయబోతున్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ నిర్ణయంపై విలీనం కానున్న స్థానిక సంస్థల పరిధిలోని ప్రజలు తీవ్రంగా చర్చించుకుంటున్నారు. ప్రయోజనాలు, నష్టాలపై విశ్లేషణలు చేసుకుంటున్నారు. సర్కారు తీసుకున్న విలీన నిర్ణయంపై మెజార్టీ ప్రజలు సానుకూలంగా ఉన్నప్పటికీ, జనాల్లో పలు రకాల చర్చలు మాత్రం జరుగుతున్నాయి.

రకరకాల ప్రశ్నలు : గ్రేటర్​లో విలీనం చేస్తే ఆస్తి పన్ను పెరుగుతుందా? మేము చెల్లించే పన్నులను వేరే ప్రాంతాల్లో ఖర్చు చేస్తారా? అని జనాలు రకరకాల ప్రశ్నలు లేవనెత్తుకుంటున్నారు. మణికొండ, నార్సింగి నగరపాలక సంస్థలకు ఎక్కువ ఆదాయం ఆస్తిపన్ను ద్వారా వస్తుంది. జవహర్​నగర్​, జల్​పల్లి, తుక్కుగూడ వంటివి ఆదాయ వనరులు లేక అనేక అవస్థలు పడుతున్నాయి. ఇప్పుడు అన్నింటినీ గ్రేటర్​లో కలిపేస్తే నిధులను ఎలా ఖర్చు చేస్తారోనని అంతా చర్చించుకుంటున్నారు.

ముందున్న సవాళ్లు ఇవే :

  • నగరానికి చేరువగా ఉన్నప్పటికీ విలీన ప్రాంతాల్లో వందలాది గ్రామాలు ఉన్నాయి. వాటిని నగర అభివృద్ధిలో భాగస్వామ్యం చేసేటప్పుడు గ్రామీణ వాతావరణాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకుని ప్రణాళికలను రూపొందించాలి.
  • విశాల నగరం అయినప్పటికీ జన సాంద్రత ఒక్కో ప్రాంతంలో ఒక్కో రకంగా ఉంది. మణికొండ, నార్సింగి ప్రాంతాల్లో జన సాంద్రత అధికం. పెద్ద అంబర్​పేట్​, ఘట్​కేసర్​, తుక్కుగూడ ప్రాంతాల్లో తక్కువ. వాటిని దృష్టిలో ఉంచుకుని అభివృద్ధి సమతూకంగా ఉండేటట్లు జాగ్రత్త తీసుకోవాలి.
  • డివిజన్ల పునర్విభజన అనేక రాజకీయ, సామాజిక సవాళ్లను సృష్టిస్తుంది. ఇలాంటి సమస్యలను పరిష్కరించినప్పుడే ఎలాంటి దుమారం లేకుండా బృహత్​ నగర పరిపాలన గాడిలో పడుతుందని నిపుణులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.

విస్తరణకు ఆమోద ముద్ర : ఇప్పటికే గ్రేటర్​ హైదరాబాద్​ మున్సిపల్​ కార్పొరేషన్ విస్తరణకు ఆమోద ముద్ర పడింది. ఓఆర్​ఆర్​ రోడ్డుకు ఆనుకుని ఉన్న 7 కార్పొరేషన్లు, 20 మున్సిపాలిటీలను జీహెచ్​ఎంసీలో విలీనం చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇందుకు మంత్రివర్గ సమావేశంతో పాటు జీహెచ్​ఎంసీ కౌన్సిల్​ సమావేశంలోనూ ఆమోద ముద్ర పడింది. 6 జోన్లు, 30 సర్కిళ్లు, 150 డివిజన్లుగా ఉన్న గ్రేటర్​ హైదరాబాద్​ 1.50 కోట్లకు పైగా జనాభాకు సేవలు అందిస్తోంది. ఇప్పుడు 27 ప్రాంతాలను జీహెచ్​ఎంసీలో కలిపితే ఇక్కడి జనాభా దాదాపు 2 కోట్లకు పైనే ఉంటుందని అంచనా వేస్తున్నారు. వారందరికీ తగిన మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించాల్సి ఉంటుంది.

జీహెచ్​ఎంసీలో విలీనమయ్యే మున్సిపాలిటీలు : నిజాంపేట, జవహర్​ నగర్​, పీర్జాదిగూడ, బోడుప్పల్​, మీర్​పేట, బండ్లగూడ జాగీర్​, బడంగ్​పేట, అమీన్​పూర్​, తెల్లాపూర్​, బొల్లారం, దుండిగల్​, కొంపల్లి, తూముకుంట, గుండ్లపోచంపల్లి, ఘట్​ కేసర్​, పోచారం, దమ్మాయిగూడ, నాగారం, మేడ్చల్​, తుక్కుగూడ, ఆదిభట్ల, నార్సింగి, మణికొండ, తుర్కయంజాల్​, శంషాబాద్​, జల్​పల్లి, పెద్ద అంబర్​పేట మున్సిపాలిటీలు జీహెచ్​ఎంసీలో విలీనం కానున్నాయి.

