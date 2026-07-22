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ఒకరు కళ్లముందు, మరొకరు పరారీలో - మాజీ మంత్రి, మాజీ స్పీకర్‌పై ఎందుకు చర్యలు లేవు?

సీదిరి, తమ్మినేనిలను ఎందుకు అరెస్టు చేయట్లేదని వెల్లువెత్తున్న ప్రశ్నలు - అరెస్టు కాకుండా మార్గాల అన్వేషణకు సమయం ఇస్తున్నారంటూ విమర్శలు-కోర్టు కూడా రక్షణ కల్పించకపోతే, అప్పుడు అరెస్టు చేస్తారా అంటూ పెదవి విరుపులు

Seediri Appalaraju and Thammineni Sitharam Cases in AP
Seediri Appalaraju and Thammineni Sitharam Cases in AP (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 22, 2026 at 10:33 AM IST

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Seediri and Tammineni Cases in AP : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన కేసుల్లో పోలీసుల ఉదాసీనతపై ప్రశ్నలు ఉత్పన్నమవుతున్నాయి. రోడ్డు ప్రమాద కేసులో తన కుమారుడిని తప్పించే కుట్రలో మాజీ మంత్రి సీదిరి అప్పలరాజును, ఫోర్జరీ, అక్రమ భూ రిజిస్ట్రేషన్‌ కేసులో మాజీ స్పీకర్‌ తమ్మినేని సీతారాంను పోలీసులు ఎందుకు అరెస్ట్‌ చేయడం లేదన్న చర్చ నడుస్తోంది. అరెస్టు కాకుండా మార్గాలు వెతుక్కునేలా, కావాలనే సమయమిస్తున్నారన్న అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. కోర్టు కూడా రక్షణ కల్పించకపోతే ఇక తప్పదన్నట్లు అప్పుడు అరెస్ట్ చేస్తారా అంటూ పెదవి విరుస్తున్నారు.

గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో మంత్రిగా పనిచేసిన సీదిరి అప్పలరాజు, అప్పటి స్పీకర్‌ తమ్మినేని సీతారాం ఇద్దరూ వేర్వేరు కేసుల్లో నిందితులు. కానీ పోలీసులు వారిని ఇంకా అరెస్టు చేయట్లేదు. సీదిరి అప్పలరాజు కళ్ల ముందే కనిపిస్తున్నా ఎందుకు అరెస్టు చేయకుండా తాత్సారం చేస్తున్నారు. ఆయన ముందస్తు బెయిల్‌కు దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. తమ్మినేని సీతారాం, ఆయన కుటుంబ సభ్యులపై కేసు నమోదు చేశారు. కానీ అరెస్టు చేయకుండా వారు తప్పించుకుని పారిపోయేందుకు పోలీసులే పరోక్షంగా అవకాశం ఇచ్చారన్న విమర్శలు కూడా వెల్లువెత్తుతున్నాయి.

సీదిరి అప్పలరాజు కళ్లముందే ఉన్నా: శ్రీకాకుళం జిల్లా కాశీబుగ్గ రోడ్డు ప్రమాద ఘటనలో గొర్రెల కాపరి దానయ్య మరణానికి కారణం సీదిరి అప్పలరాజు కుమారుడు ఆరవ్ వర్మ. అతడిని కేసు నుంచి తప్పించేందుకు అప్పలరాజు కుట్ర చేశారు. తన కుమారుడికి బదులుగా సిద్ధార్థ త్యాడిని ఈ కేసులో ఇరికించారు. అలాగే అతడిని జైలుకు పంపేందుకు ప్రయత్నాలు చేశారు. అదే విధంగా బాధిత కుటుంబాన్ని ప్రలోభ పెట్టారని, ప్రమాదానికి కారణమైన బైక్​ను తప్పించి నేరం కప్పిపుచ్చేందుకు చూశారని సీదిరి అప్పలరాజుపై పోలీసులు కేసు పెట్టారు. అప్పలరాజును ఏ3గా, ఆయన అనుచరుడు అల్లు రమణను ఏ4గా వారం క్రితమే చేర్చారు. అప్పలరాజు పలాసలోనే ఉన్నా ఇంతవరకు పోలీసులు ఎందుకు అరెస్టు చేయలేదన్న ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయి.

బెయిల్‌ పిటిషన్లు వాయిదా: గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో ధర్నాన సోదరులు మంత్రులుగా పనిచేశారు. వారిద్దరూ సోమవారం అప్పలరాజు ఇంటికి వెళ్లి ఆయన్ను పరామర్శించారు. కానీ పోలీసులు మాత్రం అప్పలరాజును అరెస్టు చేసే ఆలోచనలో ఉన్నట్టు కనిపించడం లేదు. ముందస్తు బెయిల్‌ కోసం అప్పలరాజు సోంపేట ఆరో అదనపు జిల్లా కోర్టులో ఈనెల 20న పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. దీనిపై విచారణను బుధవారానికి వాయిదా వేశారు. అదే న్యాయస్థానంలో అప్పలరాజు కుమారుడు ఆరవ్‌ వర్మ బెయిల్‌ పిటిషన్‌ దాఖలు చేశారు. దాని పైనా మంగళవారం వాదనలు జరగ్గా, అదనపు జిల్లా జడ్జి విచారణ బుధవారానికి వాయిదా వేశారు.

తీరిగ్గా వాహనం పిలిపించుకుని పరారు: నకిలీ పత్రాలతో 4 కోట్ల రూపాయల భూమి కొట్టేసిన వ్యవహారంలో మాజీ స్పీకర్‌ తమ్మినేని కుటుంబం పాత్రను నిర్ధారించే సాక్ష్యాధారాల్ని పోలీసులు సేకరించారు. పోలీసులు న్యాయ సలహా తీసుకుని తమ్మినేని సీతారాం, ఆయన సతీమణి వాణి, కుమారుడు శ్రీరామ చిరంజీవి నాగులను నిందితులుగా చేర్చారు. అలా కేసు పెట్టేటప్పుడే నిందితులు పరారుకాకుండా వారిపై నిఘా పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది.

కేసు నమోదయ్యాక వెంటనే వారిని పోలీసులు అరెస్టు చేయాలి, అలా చేయకుండా నిందితులు పరారయ్యేందుకు తగినంత సమయం పోలీసులే ఇచ్చారు. తీరిగ్గా వాహనం పిలిపించుకుని తమ్మినేని, ఆయన భార్య, కుమారుడు పరారయ్యారు. ప్రస్తుతం నిందితులంతా హైదరాబాద్‌లో ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది. ఆ కేసులో ఏ13గా ఉన్న హిరమండలం సబ్‌ రిజిస్ట్రార్‌ బి.అరుణ మంగళవారం విచారణకు హాజరు అయ్యారు. ఆమె పై శాఖాపరమైన విచారణ చేసి నివేదిక ఇవ్వాలని జిల్లా రిజిస్ట్రార్‌ను శ్రీకాకుళం జిల్లా కలెక్టర్‌ స్వప్నిల్‌ దినకర్‌ పుండ్కర్‌ ఆదేశించారు.

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