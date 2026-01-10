అగ్రివర్సిటీ పేపర్ లీకేజీ వ్యవహారంలో కొత్త విషయాలు - సిబ్బంది నిర్లక్ష్యం, సంస్థాగత లోపాలే కారణం
ఆచార్య జయశంకర్ తెలంగాణ వ్యవసాయ వర్సిటీలో ప్రశ్నపత్రాలు లీకేజ్ కేసులో కొత్త విషయాలు - ప్రశ్నపత్రాల తయారీ, పంపిణీతో పాటు వాటిని భద్రపరచడంలో జాగ్రత్తలు తీసుకోలేదని విచారణలో వెల్లడి
Published : January 10, 2026 at 9:38 AM IST
Question Paper Leaked At Agri University Update : పరీక్షల విధాన ప్రక్రియ, నిర్వహణలో సిబ్బంది నిర్లక్ష్యం, సంస్థాగత లోపాల వల్లే ఆచార్య జయశంకర్ తెలంగాణ వ్యవసాయ వర్సిటీలో బీఎస్సీ మూడో సంవత్సరం మొదటి సెమిస్టర్ పరీక్షల్లో ప్రశ్నపత్రాలు లీకైనట్లు ఉన్నతాధికారుల విచారణలో వెల్లడైంది. ప్రశ్నపత్రాల తయారీ, పంపిణీతో పాటు వాటిని భద్రపరచడంలో జాగ్రత్తలు తీసుకోలేదని, ఇన్విజిలేటర్ల తనిఖీ, పర్యవేక్షణ సరిగా లేకపోవడం వల్ల ఇన్సర్వీసు అభ్యర్థులు లీకైన ప్రశ్నపత్రాలతో పరీక్షలు రాసినట్లు గుర్తించారు. లీకేజీ ప్రశ్నపత్రాలతో జగిత్యాలలో 8 మంది, ప్రశ్నపత్రం లీకైన వరంగల్లో ఆరుగురు, పాలెంలో 9 మంది, ఆదిలాబాద్లో ఇద్దరు, సిరిసిల్ల, రాజేంద్రనగర్, అశ్వారావుపేటల్లో ముగ్గురేసి చొప్పున పరీక్షలు రాసినా, ముందుగా ఆయా కళాశాలల ప్రిన్సిపళ్లు, ఇన్విజిలేటర్లు, ఎవాల్యుయేటర్లు కనిపెట్టలేకపోవడంపై విస్మయం వ్యక్తమవుతోంది.
ఒకరోజు ముందు రాత్రి మెయిల్ : అగ్రివర్సిటీ పరీక్షల్లో ఒక్కో సెమిస్టర్కు 9 నుంచి 10 ప్రశ్న పత్రాలుంటాయి. పరీక్షలకు ముందు విశ్వవిద్యాలయం ఆయా కళాశాలల్లోని ప్రొఫెసర్లను ప్రశ్నపత్రాలను రూపొందించాలని సూచిస్తుంది. దీనికి అనుగుణంగా ముసాయిదా ప్రశ్నపత్రాలను తయారు చేస్తారు. పరీక్షలు ప్రారంభమైన తర్వాత ప్రతి పరీక్షకు ఒకరోజు ముందు రాత్రి ప్రశ్నపత్రాన్ని మెయిల్ ద్వారా కళాశాలలకు పంపిస్తారు. మరుసటి రోజు ఉదయం 7.30 గంటలకు దాని పాస్వర్డ్ను వెల్లడిస్తారు. కళాశాల ప్రిన్సిపల్, పరీక్షల విభాగాధికారి, క్లర్క్ల సమక్షంలో పాస్వర్డ్తో ఆ పేపర్ను డౌన్లోడ్ చేసుకొని ప్రింట్ తీయిస్తారు. ప్రశ్నపత్రాలను సీల్డ్ కవర్లో పెట్టి ఇన్విజిలేటర్లకు అప్పగిస్తారు.
ప్రిన్సిపళ్ల కంప్యూటర్లకు రోజుకో కోడ్ : ఆయా కళాశాలల్లో ఈ ప్రక్రియ సజావుగా అమలు కావడం లేదు. కొందరు ప్రిన్సిపళ్ల కంప్యూటర్లను సిబ్బంది ఆపరేట్ చేస్తుండటంతో ప్రశ్నపత్రాల సమాచారం వారికి తెలుస్తోంది. వాటిని తెరిచేందుకు రోజుకో కోడ్ ఇవ్వాలి. ఒక్కోసారి కోడ్ మార్చడం లేదని సమాచారం. వరంగల్ నుంచి ప్రశ్నపత్రం లీకేజీ కావడానికి ఇలాంటి కారణాలున్నట్లు తేలింది. వర్సిటీ సిబ్బంది రోజూ ప్రశ్నపత్రాల ఫొటోలు తీసి వాట్సప్లో పంపగా, ఇన్సర్వీసు అభ్యర్థులు వాటిని పంచుకొని, జవాబులు సమకూర్చుకొని ఏఐ పెన్నుల సాయంతో పరీక్షలు రాశారు. వారిని ఇన్విజిలేటర్లూ పట్టుకోలేదు.
50 శాతం ఉండాల్సిన రిజల్ట్ 80కి : బీఎస్సీ సెమిస్టర్ పరీక్షల్లో విద్యార్థులకు సగటున 50 శాతం పాస్ మార్కులు వస్తుంటాయి. 75 నుంచి 80 మార్కులు రావడం అరుదు. తాజాగా లీకేజీ ప్రశ్నపత్రాలతో మూడో సంవత్సరం సెమిస్టర్ పరీక్షలు రాసిన ఇన్సర్వీసు అభ్యర్థులకు సగటు మార్కులు 80కి పైనే ఉన్నాయి. ఒక అభ్యర్థికి 92 మార్కులు రాగా, మరో నలుగురికి 90 మార్కులు వచ్చాయి. మూల్యాంకనం చేపట్టే ప్రొఫెసర్లు దీన్ని అనుమానించకపోవడంతో లీకేజీ బయటపడలేదు.
వారిని తిరిగి వ్యవసాయ శాఖకు : వరంగల్ నగరం కేంద్రంగా ప్రశ్నపత్రాలు లీకైన వ్యవహారం ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. దానికి బాధ్యులైన ఒక ఉన్నతాధికారి సహా ముగ్గురు సిబ్బందిని సస్పెండ్ చేస్తున్నట్లు గురువారం రాత్రి ఆచార్య జయశంకర్ తెలంగాణ అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ రిజిస్ట్రార్ ఉత్తర్వులు జారీచేశారు. ఇందులో భాగంగా మొత్తం 35 మంది ఇన్సర్వీసు అభ్యర్థులకు లీకేజీ ప్రశ్నపత్రాలు అందినట్లు గుర్తించారు. వీరంతా వ్యవసాయ విస్తరణాధికారులుగా ఉండి, ఇన్సర్వీసు కోటాలో మూడేళ్ల క్రితం బీఎస్సీలో అడ్మిషన్లు పొందారు. వారి ప్రవేశాలను రద్దు చేసి, తిరిగి వ్యవసాయ శాఖకు పంపిస్తూ ఉత్తర్వులను జారీ చేశారు. వారికి మళ్లీ ఇన్సర్వీసు కోటాలో బీఎస్సీ ప్రవేశాలు కల్పించకుండా అధికారులు వెంటనే బ్లాక్ లిస్టులో చేర్చారు.
అంత కఠినమైన సబ్జెక్టులో 90 ఎలా? : గత వారం వర్సిటీ వైస్ ఛాన్స్లర్ అల్దాస్ జానయ్య జగిత్యాల వ్యవసాయ కళాశాలను సందర్శించి, గత నెలలో జరిగిన సెమిస్టర్ పరీక్షలకు సంబంధించిన మార్కుల షీట్లను పరిశీలించారు. అందులో ఇన్సర్వీసు విద్యార్థులకు కఠినమైన పాథాలజీ సబ్జెక్టులో 90 శాతానికి పైగా మార్కులు వచ్చినట్లు గుర్తించి అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. సాధారణంగా పాథాలజీలో అత్యంత ప్రతిభావంతులకే 60 శాతం కంటే ఎక్కువ మార్కులు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో రావు. అలాంటిది 90 శాతానికి పైగా మార్కులు ఎలా వచ్చాయనే అనుమానంతో ఆయన పరీక్షలు జరిగిన నాటి సీసీటీవీ ఫుటేజీలను వెంటనే కావాలని అడిగారు. కళాశాల అధికారులు తెచ్చి చూపెట్టగా అందులో పరిశీలించి, లీకేజీ వ్యవహారాన్ని బట్టబయలు చేశారు.
