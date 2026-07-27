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ఇన్​వెస్టిగేషన్​ స్టిల్​ ఇన్​ ప్రోగ్రెస్ : తెలంగాణలో​ ఈ ప్రశ్నపత్రాల లీకేజీల విచారణ కొలిక్కి వచ్చేదెన్నడు?

ఏళ్లు గడుస్తున్నా కొలిక్కి రాని ప్రశ్నపత్రాల లీకేజీ కేసులు - విఫలమవుతున్న దర్యాప్తు సంస్థలు - ప్రశ్నపత్రం లీక్​ ఘటనపై యువత తీవ్ర ఆగ్రహంగా ఉండటానికి ఇదే కారణం

Paper Leaks
Investigative Agencies Failing to Tackle Paper Leaks (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 27, 2026 at 1:06 PM IST

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Investigative Agencies Failing to Tackle Paper Leaks : ప్రశ్నపత్రాల లీకేజీ నివారించడంలోనే కాకుండా తదనంతరం జరిగే దర్యాప్తులోనూ వైఫల్యం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. కట్టుదిట్టమైన భద్రతా చర్యలు ఉన్నప్పటికీ నేరగాళ్లు ప్రశ్నపత్రాలను లీక్​ చేస్తుంటే దర్యాప్తు సంస్థలు మాత్రం నిందితులకు శిక్ష పడేలా చేయడంలో విఫలమవుతున్నాయి.

రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో జరిగిన పీజీ వైద్య ప్రవేశ పరీక్షల కుంభకోణం, అలాగే తెలంగాణ ఏర్పడ్డాక ఎంసెట్​-2 ప్రశ్నపత్రం, గ్రూప్​-2 ప్రశ్న పత్రాల లీకేజీల వ్యవహారమే ఇందుకు నిదర్శనం. పగలూ రాత్రి కష్టపడి సన్నద్ధమై పరీక్ష రాసిన తర్వాత ప్రశ్నపత్రం ముందే లీక్​ అయిందని తెలిస్తే, రాసిన పరీక్ష రద్దు చేస్తే విద్యార్థుల బాధ వర్ణనాతీతం. తాజాగా నీట్​-యూజీ ప్రశ్నపత్రం లీక్​ ఘటనపై యువత తీవ్ర ఆగ్రహంగా ఉండటానికి ఇదే కారణం.

  • తెలంగాణ విభజనకు కాస్త ముందు అంటే 2014 ఫిబ్రవరిలో నిర్వహించిన పీజీ వైద్య విద్య ప్రశ్నపత్రం లీకైంది. బెంగళూరులో ప్రశ్నపత్రం ముద్రించగా, అందులో పని చేస్తున్న ఉద్యోగిని మచ్చిక చేసుకున్న నిందితుడు రాజగోపాల్​ రెడ్డి ప్రశ్నపత్రం బయటకు తెచ్చాడు. ప్రైవేటు వైద్య కళాశాలలను సంప్రదించి ఎంపిక చేసిన అభ్యర్థులకు ఒక్కొక్కరికి రూ.1.5 కోట్ల నుంచి రూ.2.5 కోట్ల వరకూ ప్రశ్నపత్రం అమ్మాడు. సీఐడీకి అందిన ఫిర్యాదు మేరకు దర్యాప్తు జరపగా బాగోతం బయటపడింది.
  • విజయవాడలోని ఎన్టీఆర్​ ఆరోగ్య విశ్యవిద్యాలయం ఈ పరీక్ష నిర్వహించింది. దాంతో రాష్ట్ర విభజన తర్వాత ఈ కేసులు ఏపీకి బదిలీ చేశారు. ఆ సమయంలో అభియోగ పత్రం దాఖలు చేసినప్పటికీ ఇంకా న్యాయ విచారణ దశలోనే ఉంది.
  • దాదాపు 10 ఏళ్ల కిందట జరిగిన ఎంసెట్​-2 ప్రశ్నపత్రం లీకేజీ సంచలనం సృష్టించింది. చదువుల్లో తమకంటే వెనకబడ్డ వారికి ఎంసెట్​లో తమ కంటే మెరుగైన ర్యాంకులు రావడంతో అనుమానం వచ్చిన కొందరు విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రులు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు దర్యాప్తు జరిపిన సీఐడీ ప్రశ్నపత్రం లీక్​ అయినట్లు గుర్తించింది. దీంతో 2016 జులై 25న కేసు నమోదు చేసిన సీఐడీ ప్రశ్నపత్రం ముద్రించిన దిల్లీలోని ఒక ముద్రణ సంస్థ నుంచే లీక్​ అయినట్లు గుర్తించారు. వారణాసికి చెందిన శివ్​ బహద్దూర్​సింగ్​ ప్రధాన నిందితుడు. దీనికి సంబంధించి 90 మందిని అరెస్టు చేసిన సీఐడీ, 4 ఏళ్ల తర్వాత 2020లో అభియోగపత్రం దాఖలు చేసింది.
  • ఈ కేసులో ప్రస్తుతం నిందితుల వాంగ్మూలం నమోదు చేస్తుండగా ఇతర రాష్ట్రాలకు చెందిన కీలక నిందితులు పరారీలో ఉన్నారు. అసలు ప్రశ్నపత్రం బయటకు తెచ్చింది, పంపిణీ చేసింది ఇతర రాష్ట్రాల నిందితులే అవ్వడం వల్ల వారి వాంగ్మూలం నమోదు చేయకుండా న్యాయ విచారణ పూర్తి చేయడం సులభం కాదని తేల్చి చెప్పింది.

ఇప్పటికి మొదలు కాని న్యాయ విచారణ : 2023లో బీఆర్​ఎస్​ ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉన్నప్పుడు తెలంగాణ పబ్లిక్​ సర్వీస్​ కమిషన్​ నిర్వహించిన 'గ్రూప్'​ ప్రశ్నపత్రం ముందుగానే లీక్​ అవగా, దర్యాప్తునకు ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం ఏర్పాటు చేసింది. పబ్లిక్​ సర్వీస్​ కార్యాలయంలో పని చేసే కాంట్రాక్ట్​ ఉద్యోగి ప్రశ్నపత్రం బయటకు తెచ్చి విక్రయించాడు. సకాలంలో అభియోగపత్రాలు దాఖలు చేసినప్పటికీ ఇంకా న్యాయ విచారణ మొదలు కాలేదు. దాంతో ప్రశ్నపత్రాల లీకేజీ నిందితులంతా బెయిల్​పై బయటకు వచ్చేశారు. ఎంసెట్​-2 లీకేజీ నిందితుడు శివ్​ బహద్దూర్​సింగ్​ అయితే ఆ తర్వాత పంజాబ్​ పోలీసు నియామక పత్రం లీక్​ చేసి మరోసారి దొరికాడు. ప్రతి లీకేజీ కేసు న్యాయ విచారణ ముందుకు సాగడం లేదు. దీనికి దర్యాప్తు సంస్థలు పకడ్బందీ ప్రణాళికతో ముందుకు సాగితేనే తప్ప ఫలితం ఉండదు.

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