నేడు మరో చరిత్రాత్మక అడుగు - క్వాంటం టెస్ట్ బెడ్స్‌ను ఆవిష్కరించనున్న సీఎం చంద్రబాబు

నేడు క్వాంటం కంప్యూటర్‌ టెస్ట్‌ బెడ్ల ప్రారంభం - ప్రారంభోత్సవం చేయనున్న చంద్రబాబు - ఎస్‌ఆర్‌ఎం వర్సిటీలో ఒకటి, మేథా టవర్స్‌లో మరొకటి - 1.5 లక్షల విద్యార్థులు కార్యక్రమాన్ని చూసేలా ఏర్పాట్లు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 14, 2026 at 8:23 AM IST

Updated : April 14, 2026 at 9:59 AM IST

Quantum Test Beds opening Today in Amaravati: ఆంధ్రప్రదేశ్ ను సాంకేతిక పటంలో కొత్త ఎత్తుకు తీసుకెళ్లే చరిత్రాత్మక అడుగు నేడు అమరావతిలో పడనుంది. దేశంలోనే తొలి క్వాంటం టెస్టింగ్ రిఫరెన్స్ ఫెసిలిటీని సీఎం చంద్రబాబు, మంత్రి లోకేశ్ ప్రారంభించనున్నారు. దీంతో రాష్ట్ర భవిష్యత్తు విజ్ఞానానికి కేంద్ర బింధువుగా మారనుంది. గన్నవరంలోని మేథా టవర్స్, అమరావతిలోని ఎస్​ఆర్​ఎం వేదికలపై ప్రారంభమయ్యే ఈ టెస్ట్ బెడ్లు క్వాంటం హార్డ్ వేర్ అభివృద్ధికి బలమైన పునాది వేస్తున్నాయి. డ్రగ్స్ డిస్కవరీ నుంచి వాతావరణ నమూనాల వరకూ కీలక పరిశధోనలకు అమరావతి క్వాంటం వ్యాలీ కేంద్రంగా అవతరిస్తోంది.

ప్రారంభించనున్న సీఎం చంద్రబాబు: అమరావతిని క్వాంటం కంప్యూటింగ్‌కు ప్రపంచ స్థాయి కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దేందుకు వడివడిగా అడుగులు పడుతున్నాయి. జాతీయ క్వాంటమ్‌ మిషన్‌కు అనుగుణంగా ఏపీ క్వాటం మిషన్‌ రూపొందించిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పుడు క్వాంటం కంప్యూటర్లను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. అమరావతిలోని ఎస్​ఆర్​ఎం యూనివర్సిటీలో 1S, గన్నవరం సమీపంలోని మేథా టవర్స్‌లో 1Q పేరిట రెండు వేర్వేరు క్వాంటం కంప్యూటర్‌ టెస్ట్‌ బెడ్లను వరల్డ్‌ క్వాంటం డే సందర్భంగా నేడు సీఎం చంద్రబాబు ప్రారంభించనున్నారు.

అంతేకాకుండా టాటా ఇనిస్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ పండమెంటల్‌ రీసెర్చ్‌ సహా ఇండియన్‌ ఇనిస్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ సైన్స్‌, డీఆర్డీవో లాంటి సంస్థల సహకారంతో క్వాంటం రిఫరెన్స్‌ పెసిలీటీలు ఏర్పాటు చేశారు. నేటి ప్రారంభోత్స కార్యక్రమానికి నేషనల్‌ క్వాంటం మిషన్‌ సహా, ఐఐటీ ప్రొఫెసర్లు, క్వాటం రంగంలో పరిశోధనలు చేస్తున్న శాస్త్రవేత్తలు, క్వాంటం ఇన్నోవేషన్‌ స్టార్టప్‌ల ప్రతినిధులు, రీసెర్చ్‌ స్కాలర్లు, నిఫుణులు హాజరుకానున్నారు. ఏపీలోని వివిధ యూనివర్సిటీలు, కాలేజీల నుంచి వర్చువల్‌గా దాదాపు లక్షా 50 వేల మంది విద్యార్థులు ఈ కార్యక్రమాన్ని చూసేలా ఏర్పాట్లు చేశారు.

డిజైన్‌ నుంచి అసెంబ్లింగ్‌ వరకు ప్రతి దశలో మేడిన్‌ ఇండియా ముద్రతో రూపొందించిన ఈ ప్రాజెక్టు అమరావతిని గ్లోబల్‌ క్వాంటం పటంలో కీలక కేంద్రంగా నిలబెడుతుంది. క్వాంటం రిఫరెన్స్‌ పెసిలిటీ టెస్ట్‌ బెడ్‌లు క్వాంటం హార్డ్‌వేర్‌ తయారీలో కీలకం కానున్నాయి. ఈ రెండు చోట్లా మైనస్‌ 273 సెంటీగ్రేడ్‌ ఉష్ణోగ్రతలో క్వాటం కంప్యూటర్లు పనిచేయనున్నాయి. క్వాంటం కంప్యూటర్లలో ఉపకరించే వివిధ పరికరాలను టెస్ట్‌ చేసేలా ఈ రిఫరెన్స్‌ పెసిలిటీలు తోడ్పాటు అందిస్తాయి. క్వాంటం టెక్నాలజీలో సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఆల్గారిథమ్స్‌తో పాటు హార్డ్‌వేర్‌ తయారీలోనూ స్వయం సమృద్ధి సాధించాలని సీఎం లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు.

అయితే దీనిలో భాగంగా ఇటీవల 30కి పైగా క్వాంటం హార్ట్‌వేర్‌ తయారీ సంస్థలతో సమావేశమైన సీఎం అమరావతిలో ఏర్పాటవుతున్న క్వాంటం రిఫరెన్స్‌ పెసిలిటీ భారత్‌లో క్వాంటం హార్డ్‌వేర్‌ నెట్‌వర్క్‌కు యాంకర్‌ నోడ్‌గా తీర్చిదిద్దాలని నిర్దేశించారు. ఆ నిర్ణయం నేడు కార్యరూపం దాల్చింది. ఇకపై విదేశాలపై ఆధారపడకుండా క్వాంటం విడిభాగాలు ఇక్కడే పరిక్షించవచ్చని తద్వారా దేశంలో క్వాంటం సాంకేతికత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

అమరావతిలోని ఉద్ధండరాయుని పాలెం వద్ద 50 ఎకరాల్లో ఏక్యూఏసీ కేంద్రం నిర్మితమవుతుంది. ఆరు టవర్లుగా నిర్మిస్తున్న ఈ భవనాల్లో అంతర్జాతీయ టెక్‌ దిగ్గజం ఐబీఎం భాగస్వామ్యంతో అత్యంత శక్తిమంతమైన 133 క్యూబిక్‌, 5కే గేట్‌ క్వాంటం కంప్యూటర్‌ ఏర్పాటు కానుంది. ఐబీఎంతో పాటు టీసీఎస్, ఎల్ అండ్‌ టీ లాంటి ప్రతిష్టాత్మక సంస్థలు అమరావతి క్వాంటం కంప్యూటింగ్‌ కేంద్రం ఏర్పాటులో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయి. టాటా ఇనిస్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ ఫండమెంటల్‌ రీసెర్చ్‌, కేంద్ర ప్రభుత్వంలోని సీఐఎస్​ఆర్ నేతృత్వంలోని నేషనల్‌ టెస్టింగ్‌ ల్యాబ్‌ లాంటి సంస్థలు కూడా దీనికి సహకారం అందిస్తున్నాయి. మరోవైపు ఎస్​ఆర్​ఎం యూనివర్సిటీలోని విద్యార్థులు సైతం క్వాంటం కంప్యూటర్‌ తయారీలో పాలు పంచుకున్నారు.

అమరావతి క్వాంటం కంప్యూటింగ్‌ కేంద్రం నుంచి పరిశోధనలు, ఆవిష్కరణ కోసం ఇప్పటికే 80కి పైగా అంతర్జాతీయ స్థాయి కంపెనీలు, విద్యాసంస్థలు ఒప్పందం చేసుకున్నాయి. క్వాటం కంప్యూటింగ్‌ ఆల్గారిథమ్స్‌లో నిపుణులైన మానవ వనరులను సిద్ధం చేసేందుకు ఐఐటీ చెన్నై, వైసర్‌ లాంటి సంస్థలతో ప్రభుత్వం భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకుంది. క్వాంటంలో నైపుణ్యాల కోసం ఇప్పటికే 60 వేల మంది శిక్షణ పొందుతున్నారు. వచ్చే ఐదేళ్లలో 45 లక్షల మందిని క్వాంటం నిపుణులుగా తీర్చిదిద్దేలా ప్రభుత్వం కార్యాచరణ చేపట్టింది.

"స్టార్టప్​లు, మెటీరియల్, చిన్న చిన్న భాగాలు పరీక్షించేందుకు మేము సౌకర్యాలు కల్పిస్తున్నాం. అమరావతిలో క్వాంటం బిజినెస్ ఒక ఏడాదో లేక రెండేళ్లో కాదు. ఇది 20-30 ఏళ్ల పాటు కొనసాగుతుంది. ఇదే ప్రపంచ భవిష్యత్తు, అదే విధంగా జాతీయ భద్రత కూడా అనుసంధానించబడింది. ఏ బ్యాంక్ లావాదేవీ అయినా క్వాంటం కంప్యూటర్​తో ఛేదించవచ్చు. అది మీరు క్లాసికల్ కంప్యూటర్​తో చేయలేరు. యూపీఐ లావాదేవీ క్లాసికల్ కంప్యూటర్​తో చేధించాలంటే 100-1000 ఏళ్ల సమయం కావాలి. అదే క్వాంటం కంప్యూటర్​తో అయితే ఒక నిమిషంలోనే ఛేదించవచ్చు" -రంజిత్‌ థాపా, రీసెర్చ్‌ డీన్‌, ఎస్‌ఆర్‌ఎం వర్సిటీ

"క్వాంటం మెకానికల్​లో బాగా పనిచేస్తుంది. క్లాసికల్ కంప్యూటర్ కంటే క్వాంటమ్ కంప్యూటర్ ఎంతో మెరుగ్గా పనిచేస్తుంది. ఇకపై విదేశాలపై ఆధారపడకుండా క్వాంటం విడిభాగాలు ఇక్కడే పరిక్షించవచ్చు. తద్వారా దేశంలో క్వాంటం సాంకేతికత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతుంది". -కార్తిక్‌ గణేష్‌ దొరై, క్వాంటం జి రీసెర్చ్‌ ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్‌ ఫౌండర్

TAGGED:

QUANTUM TEST BEDS
QUANTUM TEST BEDS IN AMARAVATI
QUANTUM TEST BEDS OPENING CEREMONY
INDIA FIRST OPEN ACCESS QUANTUM
QUANTUM TEST BEDS OPENING AMARAVATI

