మారుతున్న టెక్నాలజీ - డిగ్రీ, ఇంజినీరింగ్ కళాశాలల్లో క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ కోర్సులు
మారుతున్న టెక్నాలజీకి అనుగుణంగా యూజీ, పీజీ కోర్సుల్లో మార్పులు - భవిష్యత్ సాంకేతికతపై విద్యార్థులను నిపుణులుగా తీర్చిదిద్దేలా చర్యలు - అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ వైపు విద్యార్ధుల్ని సన్నద్ధం చేస్తున్న ఉన్నత విద్యామండలి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 14, 2026 at 1:31 PM IST
Quantum Computing Courses in Degree and Engineering Colleges: క్వాంటమ్ కంప్యూటర్స్ వచ్చే ఐదేళ్లలో ప్రపంచ ముఖచిత్రాన్ని మార్చేయగల మరో భారీ సాంకేతిక విప్లవం! సాధారణ కంప్యూటర్లు గంటలకొద్దీ విశ్లేషించే అత్యంత క్లిష్టమైన సమస్యలకు రెప్పపాటులో క్వాంటం కంప్యూటర్లు పరిష్కారం చూపుతాయి. మారుతున్న టెక్నాలజీకి అనుగుణంగా, భవిష్యత్తు సాంకేతికతపై విద్యార్థులను నిపుణులుగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉన్నత విద్యామండలి సన్నద్ధమైంది. ఇందులో భాగంగా రాష్ట్రంలోని డిగ్రీ, ఇంజినీరింగ్ కళాశాలల్లో క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ కోర్సులను తీసుకొస్తోంది. అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ వైపు విద్యార్ధులను సన్నద్ధం చేస్తోంది.
ఆ విభాగంలోనూ క్వాంటమ్ కోర్సులు: కృత్రిమ మేధ తర్వాత టెక్నాలజీని శాసించేబోయే సాంకేతిక విప్లవం క్వాంటం కంప్యూటింగ్లో విద్యార్థుల్ని నిపుణులుగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఉన్నత విద్యామండలి కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది. రాష్ట్రంలోని 52 డిగ్రీ కళాశాలల్లో క్వాంటమ్ టెక్నాలజీని మేజర్ సబ్జెక్టుగా, మరో 65 కళాశాలల్లో మైనర్ సబ్జెక్టుగా కోర్సులు బోధించేందుకు అనుమతులు ఇచ్చింది. ఆంధ్రా విశ్వవిద్యాలయం ఇప్పటికే బీటెక్ క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ను ప్రారంభించగా, శ్రీ వేంకటేశ్వర యూనివర్సిటీ ఈ కోర్సు ప్రవేశపెట్టేందుకు చర్యలు చేపట్టింది. ఎంటెక్ సెమీకండక్టర్ డివైసెస్ విభాగంలోనూ క్వాంటమ్ కోర్సులు రాబోతున్నాయి. సుమారు 50 లక్షల మందికి ఉచిత శిక్షణ ఇచ్చేలా ఉన్నత విద్యామండలి 'ఐబీఎం స్కిల్స్ బిల్డ్' ప్రోగ్రామ్ను ప్రోత్సహిస్తోంది.
ప్రత్యేక డిజైన్తో కోర్సులు: ఇందులో 42 గంటల బోధన, ప్రాజెక్ట్ వర్క్ పూర్తి చేసిన విద్యార్థులకు 3 క్రెడిట్లు కేటాయిస్తారు. ఐఐటీ మద్రాస్, ఐసర్ వంటి ప్రతిష్ఠాత్మక సంస్థల ద్వారా క్వాంటమ్ టెక్నాలజీలో ఆన్లైన్ శిక్షణ ఇస్తున్నారు. ఏపీ విద్యార్థులకు ఐఐటీ మద్రాస్ రూ. 500 సర్టిఫికెట్ కోర్సు అందిస్తుండగా, విద్యామండలి ఆ మొత్తాన్ని కూడా రాయితీగా ఇస్తోంది. భవిష్యత్తులో ఈ రంగం ప్రాధాన్యతను దృష్టిలో ఉంచుకుని కృష్ణా యూనివర్సిటీ పరిధిలోని విజయవాడ కేబీఎన్ కళాశాలతో పాటు పలు విద్యాసంస్థలు ఈ కోర్సును ప్రత్యేకంగా డిజైన్ చేశాయి. మాథ్స్, ఫిజిక్స్, కంప్యూటర్స్ సబ్జెక్టులను క్వాంటం థియరీ కేంద్రంగానే అనుసంధానిస్తూ కోర్సులను అందుబాటులోకి తెచ్చాయి.
'కొత్త కోర్సులు విద్యార్థులకు అర్ధమయ్యేలా బోధించేందుకు ముందుగా అధ్యాపకులకు ప్రత్యేక శిక్షణ ఇస్తున్నారు. జైపూర్లోని ఎంఎన్ఐటీ (MNIT) భాగస్వామ్యంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వెయ్యి మందికిపైగా అధ్యాపకులకు క్వాంటమ్ టెక్నాలజీపై శిక్షణ ఇప్పించారు. ఐబీఎం (IBM), టీసీఎస్ (TCS) వంటి దిగ్గజ సంస్థలతో కలిసి క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్, క్యూబిట్స్ పనితీరుపై అధ్యాపకులకు ప్రాక్టికల్ ల్యాబ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అందిస్తున్నారు.' -కేబీఎన్ కళాశాల అధ్యాపకులు
గ్లోబల్ టెక్ హబ్లో స్థానం: రాబోయే దశాబ్దంలో క్వాంటమ్ టెక్నాలజీతో పెద్ద విప్లవం రాబోతోంది. క్వాంటమ్ అల్గారిథమ్ డెవలపర్స్, క్వాంటమ్ నెట్వర్క్ నిపుణులకు డిమాండ్ ఏర్పడనుంది. ఈ కోర్సు పూర్తిచేసిన వారికి అపార అవకాశాలు దక్కనున్నాయి. కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్ఠాత్మకంగా చేపట్టిన 'నేషనల్ క్వాంటమ్ మిషన్' ద్వారా భారీగా నిధులు సమకూరనున్న నేపథ్యంలో రాష్ట్ర విద్యార్థులు సద్వినియోగం చేసుకుని నిపుణులుగా మారి గ్లోబల్ టెక్ హబ్లో స్థానం పదిలం చేసుకోవాలని విద్యావేత్తలు సూచిస్తున్నారు.
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