ముద్దలుగా అన్నం, రుచిలేని కూరలు, నీళ్ల సాంబారు - ఈ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో కాంట్రాక్టర్ ఇష్టారాజ్యం

సంబంధిత వైద్యుడు రుచి చూడకుండా రోగులకు భోజనం - రుచిలేని కూరలు, ముద్దలుగా అన్నం, పల్చటి పాలు - మెనూ అమలులో లోటుపాట్లు - అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్న రోగులు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 11, 2026 at 5:22 PM IST

Qualityless Food At Devarakonda Area Hospital : ఎంతోమంది పేదవాళ్లు పలు అనారోగ్య కారణాలతో ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులకు వెళ్తుంటారు. అక్కడ వారికి ఉచిత భోజనాన్ని అందిస్తుంటారు. ఇది వారికి భరోసానిస్తుంది. అక్కడ ఉండే రోగులకు, బాలింతలకు పోషకాలతో నిండిన ఆహారంతో పాటు గుడ్డు, పాలు ఇస్తుంటారు. ఇలా ప్రతిరోజూ అందించటం ఆ ఆసుపత్రి యాజమాన్య బాధ్యత. కానీ ప్రస్తుతం కొన్ని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులలో నాణ్యమైన భోజనం కరవైపోతుంది. రోగులకు ఇష్టమొచ్చినట్లు ఆహారాన్ని పెడుతున్నారు. మెనూను పాటించకుండా వారి ఇష్టానుసారంగా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఇదంతా దేవరకొండలోని ఏరియా ఆసుపత్రిలో కళ్లకు కట్టినట్లుగా కనిపిస్తుంది.

రుచిలేని వంటకాలు, ముద్దలుగా అన్నం : ఆ ఆసుపత్రిలో ఏ అధికారి పర్యవేక్షణ లేకపోవటంతో అక్కడి గుత్తేదారులు ఆడిందే ఆట అన్నట్లుగా వ్యవహరిస్తున్నారు. ప్రతిరోజు రోగులకు, బాలింతలకు అందించే ఆహారం ముద్దలుగా అన్నం, రుచిలేని కూరలు, నీళ్ల సాంబారు, పల్చని పాలు, కరవైన గుడ్లు. ఇది అక్కడి మెనూ తీరు. నిజానికి ఏ ఆసుపత్రిలోనైనా ముందుగా సంబంధిత వైద్యుడు రుచి చూశాకే ఆ భోజనాన్ని రోగులకు అందిస్తారు. కానీ దీంట్లో అందుకు భిన్నంగా జరుగుతుంది. దీనివల్ల ఎప్పుడు ఏం అవుతుందోనని రోగులు కంగారుపడిపోతున్నారు.

అసలు మెనూ ఇది : ఈ దేవరకొండ ఏరియా ఆసుపత్రిలో ప్రతిరోజూ చికిత్స కోసం 70 నుంచి 100 వరకు ఇన్​పేషంట్లు అడ్మిట్​ అవుతారు. వీరికి ఉదయం అల్పహారం మెనూ ఇదే.

  • ఆదివారం-కిచిడి
  • సోమవారం-3 ఇడ్లీలు, సాంబార్​
  • మంగళవారం-200 గ్రాముల ఉప్మా
  • బుధవారం-200 గ్రాముల అటుకులు
  • గురువారం-200 గ్రాముల సేమ్యా
  • శుక్రవారం 3 ఇడ్లీలు, సాంబార్
  • శనివారం 200 గ్రాముల ఉప్మా

ఇక మధ్యాహ్నం, రాత్రి వేళ భోజనం విషయానికొస్తే ప్రతిరోజూ 600 గ్రాముల అన్నం, కూరగాయల కూడిన కర్రి, పప్పుచారు, ఒక గుడ్డు, ఒక అరటిపండు, రాత్రివేళలో అయితే 600 గ్రాముల అన్నం, ఒక కూరగాయతో కూడిన కర్రీ, సాంబార్​ అందించాలి.

కానీ అమలయ్యే విధానం ఇది : ఎప్పటికప్పుడు మెనూ ప్రకారం పెట్టాల్సిన ఆహార పదార్థాలను వారికి ఇష్టం వచ్చిన రీతిలో పెడుతున్నారని రోగులు వాపోతున్నారు. ఉదయం పెట్టే అల్పాహారంలో ఎక్కువగా కిచిడికి మాత్రమే ప్రాధాన్యమిస్తూ మిగతా వాటిని పెట్టడం మానేస్తున్నారు. అలాగే ఎప్పటి అన్నం అప్పుడు వేడివేడిగా పెట్టాలి. గుత్తేదారులు ఒక్కొసారి రాత్రి మిగిలిన అన్నాన్ని ఉదయం కిచిడి చేసి పెడుతున్నారని, మధ్యాహ్నం మిగిలిన అన్నాన్ని రాత్రికి పెడుతున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అయితే దీని గురించి ప్రశ్నిస్తే పెట్టిందే తినాలంటూ నిర్వహకులు అంటున్నారని రోగులు అంటున్నారు.

బాలింతల విషయంలో దురుసుగా : ఏ ప్రభుత్వం ఆసుపత్రిలోనైనా నెలకు వందల్లో కాన్పులు జరుగుతుంటాయి. అలా వచ్చిన బాలింతలకు పెట్టే భోజనం విషయంలో మార్పులు ఉంటాయి. కానీ వాటిని పట్టించుకోట్లేదని బాలింత అయిన శ్రీలత అంటున్నారు. "బాలింతలు రాత్రివేళలో అన్నం తినకూడదనే నిబంధన ఉంది. ఉదయం పెట్టే టిఫిన్​నే రాత్రికి ఇవ్వాలి. కానీ అలాంటివి ఏమి పాటించట్లేదు. దీనిపై అడిగితే దురుసుగా వ్యవహరిస్తున్నారు" అని బాధను వ్యక్తం చేశారు.

నాణ్యమైన భోజనం అందిస్తాం : ఈ విషయం బయటికి వచ్చిన వెంటనే ఆసుపత్రి సుపరింటెండెంట్​ డాక్టర్​ రవిప్రకాశ్​ స్పందించారు. "రోగులకు నాణ్యమైన భోజనం సరఫరా చేసేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నాం. రోగుల నుంచి ఫిర్యాదులు వస్తే స్పందిస్తున్నాం. భోజనం వేడివేడిగా అందించేలా చూస్తున్నాం" అని తెలిపారు.

