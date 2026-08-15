మచ్చుకైనా కనిపించని జీడిపప్పు - నారసింహుడి ప్రసాదంలో నాణ్యతాలోపం
యాదిగిరిగుట్ట శ్రీనరసింహస్వామి ఆలయం ప్రసాదంలో నాణ్యతాలోపం - సరకుల నాణ్యత లేమి, అధికారుల పర్యవేక్షణ లోపం కారణంగా తగ్గుతున్న రుచి - పసుపు కలిపిన అన్నంగా పులిహోర - ప్రసాదంలో కానిరాని జీడిపప్పు
Published : August 15, 2026 at 7:15 PM IST
Prasadam Issue At Yadadri Temple : తెలంగాణ తిరుమలగా పేరుగాంచిన క్షేత్రంలో నమ్మిన భక్తులు వెన్నంటి ఉండే ఆప్తుడు నారసింహుడి ఆలయంలో స్వామివారి ప్రసాదంలో నాణ్యతాలోపం కనిపిస్తోంది. ఈ క్షేత్రానికి తెలంగాణ నుంచే కాకుండా అనేక ప్రాంతాల నుంచి భక్తులు తరలి వస్తారు. హైదరాబాద్కు చేరువలో ఉండటంతో వారాంతాల్లో ఆలయానికి భక్తుల తాకిడి అధికంగా ఉంటుంది. పండుగలు, పర్వదినాలు, సెలవు రోజుల్లో స్వామివారి దర్శనానికి అధిక సంఖ్యలో భక్తులు ఆలయానికి తరలివస్తారు. ఇంతటి ప్రాముఖ్యం కలిగిన ఆలయంలో ప్రసాదాల సమస్యపై భక్తులు తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. వివరాల్లోకి వెళితే,
యాదగిరిగుట్ట శ్రీలక్ష్మీనరసింహ స్వామి లడ్డూ, పులిహోర, అన్న ప్రసాదంలో నాణ్యత లోపిస్తోంది. సరకుల నాణ్యత లేమి, అధికారుల పర్యవేక్షణ లోపం కారణంగా రుచి తగ్గుతోంది. తిరుమల వేంకటేశ్వర స్వామి వారి లడ్డూ ప్రసాదం మాదిరి అదే స్థాయి నాణ్యతా ప్రమాణాలతో తయారు చేయాలని ప్రభుత్వం భావించింది. దీనికోసం అత్యాధునిక యంత్రాలు ఏర్పాటు చేసినా ప్రసాదం నాణ్యత నాసిరకంగా ఉంటోంది. పులిహోర ప్రసాదం పేద, సామాన్య భక్తుల ఆకలిని తీర్చే వరప్రసాదంగా భావిస్తారు. ఇంతటి ప్రాముఖ్యత కలిగిని ఈ ప్రసాదాల తయారీలో అశ్రద్ధ, ఉపయోగించాల్సిన సరుకులు తక్కువగా వినియోగించడం, నాణ్యత లోపించడంతో ప్రసాదం రుచికి గండి పడుతుందనే వాదనలు బలంగా వినిపిస్తున్నాయి.
పసుపు కలిపిన అన్నంగా పులిహోర : స్వామివారి దర్శనానికి ఆలయానికి అధిక సంఖ్యలో వచ్చేది సామాన్య భక్తులే. వీరంతా స్వామివారి అన్న ప్రసాదం, పులిహోర వంటివి కళ్లకు అద్దుకొని తీసుకుంటారు. వీరికి 200 గ్రాముల బరువు కలిగిన ప్రసాదం ఓ వరమనే చెప్పాలి. అలాంటిది పులిహోర ప్రసాదంలో పులుపు కోసం వినియోగించే చింత పండును తగ్గించారు. ఇక ఎండు మిర్చిని వెతుక్కోవాల్సిన పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. అంటే ఏ పరిమాణంలో వినియోగిస్తున్నారో అర్థమవుతోంది. ఇతర మసాలా దినుసులూ కనిపించడం లేదు. దీంతో పులిహోర ప్రసాదం అంటే కేవలం పసుపు కలిపిన అన్నం మాదిరిగానే ఉంటోందని భక్తులు తమ ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
బరువు, నాణ్యత తగ్గుముఖం : ఇక లడ్డూ ప్రసాదం విషయానికొస్తే రూ. 150లకు విక్రయించే అభిషేకం లడ్డూ ప్రసాదం 500 గ్రాముల బరువు ఉండగా రూ. 30కి విక్రయించే లడ్డూ ప్రసాదం 100 గ్రాముల బరువు ఉంటుంది. కాగా 100 గ్రాముల చిన్న లడ్డూలు బరువుతో పాటు నాణ్యతలోనూ తగ్గుముఖం పట్టాయని భక్తులు చెబుతున్నారు.
మచ్చుకైనా కనిపించని జీడిపప్పు : గతంలో మాదిరి ఈ లడ్డూ ప్రసాదం ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉండటం లేదని అనేక మంది భక్తులు ఫిర్యాదు చేస్తున్నారు. లడ్డూలో అధిక శాతం తేమ ఉండటంతో పట్టుకోగానే చితికిపోతోందని అంటున్నారు. ఎండు ద్రాక్షలు, జీడిపప్పు మచ్చుకైనా కనిపించవని వివరిస్తున్నారు. భక్తులకు అందించే నిత్య అన్నదాన ప్రసాద నాణ్యతపై విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.
బియ్యంలో నాణ్యత లోపం : విస్తరిలో వేసిన మజ్జిగను అన్నంలో కలిపేందుకు ఎంత ప్రయత్నించినా కలవడం లేదని భక్తులు చెతున్నారు. అన్నం కలుపుతుంటే జారిపోయి కిందకి పడుతోందని అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. వీటి ఆధారంగా నిత్యాన్నదానంలో వినియోగించే బియ్యంలో నాణ్యత లోపం స్పష్టమవుతోంది. అయినప్పటికీ ఇక్కడి అధికారులు చూసీచూడనట్లు వ్యవహరిస్తున్నారని భక్తులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
"స్వామి వారిని దర్శించుకునేందుకు హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చాను. స్వామి వారి దర్శనం బాగానే జరిగినా అన్న ప్రసాదం నాణ్యతా ప్రమాణాలు పాటించకుండా అందించడం ఎంతో బాధను కలిగించింది. ఆలయ ఖ్యాతిని, భక్తుల నమ్మకాన్ని చూరగొనే దిశగా ఆలయ అధికారుల చర్యలు ఏమాత్రం కనిపించడం లేదు" - బూరుగు జితేందర్ రెడ్డి, భక్తుడు
సమస్యలకు నిలయంగా యాదగిరి క్షేత్రం - తరచూ వెలుగు చూస్తున్న వివాదాలు!