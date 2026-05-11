స్కాన్ చేయండి - సమస్య చెప్పండి - సచివాలయాల్లో క్యూఆర్ కోడ్ ఆధారిత ఫీడ్బ్యాక్
వార్డు, గ్రామ సచివాలయాల కార్యాలయాల్లో అందుబాటులోకి క్యూఆర్ కోడ్ - సమస్యలుంటే నేరుగా ఉన్నతాధికారుల దృష్టికే - పరిస్థితిని చక్కదిద్ది, సేవలను మరింత వేగంగా అందించేలా ప్రభుత్వం చర్యలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 11, 2026 at 2:08 PM IST
QR Code System In Sachivalayam In Prakasam District : 'సిబ్బంది సమయపాలన పాటించడం లేదు, కార్యాలయాల్లో అందుబాటులో ఉండడం లేదు, సేవల కోసం వెళ్తే కనీసం ఎవరూ పట్టించుకోరు'. ఇలా గ్రామ, వార్డు సచివాలయాల సిబ్బంది తీరుపై తరచుగా వినిపించే విమర్శలివి. ఈ నేపథ్యంలో పరిస్థితిని చక్కదిద్ది, సేవలను మరింత వేగంగా, సంతృప్తికరంగా అందించేలా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకుంది.
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం గ్రామ/వార్డు సచివాలయాలలో సేవలను పర్యవేక్షించడానికి, ఆర్గనైజేషన్ పెర్ఫార్మెన్స్ ట్రాకింగ్ సిస్టమ్ (OPTS) అనే క్యూఆర్ కోడ్ ఆధారిత ఫీడ్బ్యాక్ వ్యవస్థను అమలు చేసింది. పౌరులు కార్యాలయాల్లోని ఈ పోస్టర్లను స్కాన్ చేసి ఫీడ్బ్యాక్ అందించవచ్చు, సిబ్బంది పరంగా ఏవైనా సమస్యలుంటే వీటిని స్కాన్ చేసి నేరుగా ఉన్నతాధికారుల దృష్టికి విషయం తీసుకెళ్లే వీలును ప్రజలకు కల్పించింది.
ఉమ్మడి ప్రకాశం జిల్లా పరిధిలో ఉన్న మొత్తం దాదాపు 899 వార్డు, గ్రామ సచివాలయాల కార్యాలయాల్లో ఉన్న ప్రధాన ద్వారం వద్ద ఈ క్యూఆర్ కోడ్లను అందుబాటులో ఉంచారు. క్షేత్రస్థాయిలో అవగాహన, తగిన ప్రచారం లేక ఎవరూ పెద్దగా వీటిని వినియోగించడం లేదు. అందరూ ఈ సేవలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.
ఇలా వినియోగించుకోండి : మొదట క్యూఆర్ కోడ్ను స్కాన్ చేస్తే మూడు ప్రశ్నలు వస్తాయి.
ఈ కార్యాలయం సిబ్బంది ప్రవర్తన ఎలా ఉంది?
- చాలా బాగుంది
- బాగుంది
- ఫర్వాలేదు
- బాగా లేదు
- అస్సలు బాగాలేదు
మీరు ఈ కార్యాలయానికి వచ్చిన పని సంతృప్తికరంగా జరిగిందా?
- జరిగింది
- ఫర్వాలేదు
- జరగలేదు
ఈ కార్యాలయం సిబ్బంది అందుబాటులో ఉన్నారా?
- అందరూ ఉన్నారు
- కొందరు ఉన్నారు
- ఎవరూ అందుబాటులో లేరు
ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానాలు ఇచ్చాక, మీ పేరుతో పాటు చరవాణి నంబరు నమోదు చేసి సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అమరావతిలోని కేంద్ర కార్యాలయానికి ఈ వివరాలు నేరుగా వెళ్తాయి. ఆ మేరకు అధికారులు విచారణ చేపట్టి నిజమని తేలితే సదరు సిబ్బందిపై క్రమశిక్షణ చర్యలు తీసుకుంటారు.
ఆర్గనైజేషన్ పెర్ఫార్మెన్స్ ట్రాకింగ్ సిస్టమ్ ప్రాముఖ్యత :
- వేగవంతమైన సేవల అమలు : పనితీరు ట్రాకింగ్ వ్యవస్థ ద్వారా ప్రతి ఉద్యోగి రోజువారీ పనులను డిజిటల్ రూపంలో నమోదు చేయడం జరుగుతుంది. దాంతో పింఛన్లు, రేషన్, ఆదాయ ధృవపత్రాలు, భూ రికార్డులు, సంక్షేమ పథకాల సేవలు ఎంత వేగంగా అందుతున్నాయో అధికారులు సులభంగా పర్యవేక్షించగలుగుతారు.
- ఉద్యోగుల్లో బాధ్యత పెంపు : ఈ ట్రాకింగ్ విధానం వల్ల ఉద్యోగుల పనితీరు స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ఎవరు సమయానికి సేవలు అందిస్తున్నారు? ఎవరి వద్ద పెండింగ్ ఎక్కువగా ఉంది? వంటి వివరాలు తక్షణమే తెలుస్తాయి. దీంతో ఉద్యోగుల్లో బాధ్యతాభావం, క్రమశిక్షణ పెరుగుతుంది.
- ప్రజా ఫిర్యాదులపై తక్షణ స్పందన : సచివాలయాల్లో వచ్చే ఫిర్యాదులను ట్రాక్ చేయడం ద్వారా సమస్యల పరిష్కారం వేగవంతమవుతుంది. ఒక ఫిర్యాదు ఎంతకాలంగా పెండింగ్లో ఉందో అధికారులు తెలుసుకుని తక్షణ చర్యలు తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది.
- అవినీతి నియంత్రణకు దోహదం: డిజిటల్ మానిటరింగ్ వల్ల ప్రతి సేవకు సంబంధించిన సమాచారం ఆన్లైన్లో నమోదవుతుంది. దీంతో అనవసర జాప్యం, మధ్యవర్తిత్వం, అవినీతి వంటి సమస్యలు తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది.
- ప్రభుత్వానికి సమగ్ర డేటా : పనితీరు ట్రాకింగ్ ద్వారా గ్రామ, మండల, జిల్లా స్థాయిలో సేవల అమలు పరిస్థితిపై ప్రభుత్వం సమగ్ర సమాచారం పొందగలుగుతుంది. ఏ ప్రాంతంలో సమస్యలు ఎక్కువగా ఉన్నాయో గుర్తించి తగిన చర్యలు తీసుకోవచ్చు.
