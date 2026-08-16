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హెచ్​ఐవీ సోకిందేమో అని సందేహంగా ఉందా? - అయితే ఈ 'క్యూఆర్​ కోడ్'​ మీ కోసమే

ఇతరులతో శృంగారంలో పాల్గొన్నా, సిరంజీలు పంచుకున్నా హెచ్​ఐవీ సోకే ప్రమాదం - సందేహం కలిగినా చెప్పుకునేందుకు వెనకడుగు - నివృత్తి చేసేందుకు 'క్యూఆర్​ కోడ్'​ను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చిన కేంద్రం

QR Code to Clear Doubt on HIV
QR Code to Clear Doubt on HIV (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 16, 2026 at 7:54 AM IST

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QR Code to Clear Doubt on HIV : జీవిత భాగస్వామితో కాకుండా ఇతరులతో శృంగారంలో పాల్గొన్నా, సిరంజీలు, సూదులు ఇతరులతో కలిసి పంచుకునే సందర్భాల్లో ఆరోగ్య సమస్యలు ఏర్పడితే హెచ్​ఐవీ సోకిందేమో అని భయపడుతుంటారు. వైద్యులను సంప్రదించేందుకూ జంకుతుంటారు. ఈ విషయం అందరికీ తెలిసిపోతుందేమో అని నిత్యం ఆదోళనకు గురవుతుంటారు.

ఇలాంటి వారికి ఇకపై ఈ సమస్య వేధించదు. మనం ఎక్కడికీ వెళ్లకుండానే సులభంగా సమస్యను పరిష్కరించేందుకు ఓ చక్కటి మార్గం అందుబాటులోకి వచ్చింది. కేవలం చేతిలో స్మార్ట్​ఫోన్​ ఉంటే సరిపోతుంది. మన ఆరోగ్య పరిస్థితిని ఇట్టే అంచనా వేయవచ్చు. ఆరోగ్య, కుటుంబ సంక్షేమ మంత్రిత్వ శాఖ దీనికోసం ప్రత్యేకంగా ఓ క్యూఆర్​ కోడ్​ను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. దీనిని వినియోగించి మన సందేహాన్ని తొలగించుకోవచ్చు.

QR Code to Clear Doubt on HIV
హెచ్​ఐవీ సోకిందేమో అని సందేహంగా ఉందా? - అయితే ఈ 'క్యూఆర్​ కోడ్'​ మీకోసమే (Eenadu)

మన సమాధానాల ఆధారంగా అసెస్​మెంట్​ : దీనిని వినియోగించేందుకు ముందుగా కోడ్​ను మన స్మార్ట్​ఫోన్​లోని బార్​ కోడ్​ / క్యూఆర్​ కోడ్​ స్కానర్​ సాయంతో స్కాన్​ చేయాలి. అది నేరుగా మనల్ని హోం పేజీలోకి తీసుకెళుతుంది. ఇక్కడ మనకు నచ్చిన భాషను ఎంచుకోవాల్సి ఉంటుంది. తర్వాత మన రాష్ట్రం, జిల్లా, వయసు, లింగం వంటి వివరాలను నమోదు చేయాలి. తదుపరి మరి కొన్ని ప్రశ్నలు స్క్రీన్​పై కనిపిస్తాయి. ఒక్కో ప్రశ్నకూ సమాధానం ఇస్తూ వెళ్లాలి. ఇలా ప్రశ్నలన్నీ పూర్తయిన తర్వాత మనం ఇచ్చిన సమాధానాల ఆధారంగా మన ఆరోగ్య పరిస్థితిని అసెస్​మెంట్​ చేస్తారు.

అనుమానం నిజమా కాదా అని నిర్ధారణ : ఆరోగ్య స్థితి బాగుంటే ఫర్వాలేదు. ఏమైనా అనుమానం తలెత్తితే మనకు దగ్గరిలోని పరీక్షా కేంద్రానికి తెలుపుతుతారు. లేదా కౌన్సిలర్‌ (ఐసీటీసీ)తో మాట్లాడేలా వీలు కల్పిస్తుంది. అలాగని మనం హెచ్​ఐవీ బారిన పడినట్లు సందేహించొద్దు. అయితే దీనిలో భయపడాల్సిన అంశం ఏమీ ఉండదు. ఓ చిన్నపాటి రక్త పరీక్ష నిర్వహిస్తారు. దీంతో మన అనుమానం నిజమా కాదా అని నిర్ధారణ చేస్తారు. ఒకవేళ పాజిటివ్‌ వస్తే తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు, వినియోగించాల్సిన మందులు ఇతరత్రా సూచనలు కౌన్సిలర్‌ అందిస్తారు. దీనికి సంబంధించిన సూచనలు సలహాలు మన మొబైల్‌ నుంచి తెలుసుకుంటాం. ఈ విషయం ఇతరులకు తెలిసే అవకాశం లేదు. ఈ సమాచారం పూర్తిగా గోప్యంగా ఉంటుంది.

ఐసీటీసీ కేంద్రాలకు సిఫార్సు : ఎలాంటి జంకు లేకుండా అసెస్‌మెంట్‌ చేసుకోవచ్చని ఆదిలాబాద్​ ఎయిడ్స్‌ నియంత్రణ కార్యక్రమ అధికారి డా.పవన్‌ స్పష్టం చేశారు. ప్రతి పీహెచ్‌సీలోనూ హెచ్‌ఐవీ పరీక్ష చేయించుకోవచ్చని ఆని సూచించారు. ప్రాథమికంగా అక్కడ హెచ్​ఐవీ పాజిటివ్ లక్షణాలు కనిపిస్తే వారు ఐసీటీసీ కేంద్రాలకు సిఫార్సు చేస్తారని తెలిపారు. అక్కడ తుది పరీక్ష జరిపి నిర్ధారణ చేస్తారని వెల్లడించారు.

దీర్ఘకాలం వదిలేస్తే ఎయిడ్స్​గా రూపాంతరం : ఎయిడ్స్ అనేది హ్యూమన్ ఇమ్యునో డెఫిషియెన్సీ వైరస్ (హెచ్​ఐవీ) వల్ల వస్తుంది. ఈ వైరస్ మానవ శరీరంలోకి ప్రవేశించగానే ప్రధానంగా రోగ నిరోధక వ్యవస్థను తీవ్రంగా నాశనం అవుతుంది. దీంతో అనేక అనారోగ్య సమస్యలు మొదలవుతాయి. మాములుగా, హెచ్​ఐవీ సోకిన తర్వాత ప్రారంభ దశలోనే గుర్తించకుండా అలాగే దీర్ఘకాలం వదిలేస్తే అది ఎయిడ్స్​గా రూపాంతరం చెందుతుంది. ఈ వ్యాధిని నివారించడానికి ఎలాంటి ఔషధం లేదు. కానీ, శరీరంలో హెచ్​ఐవీ వైరస్ స్థాయిని తగ్గించడానికి ప్రతిరోజూ మందులు వినియోగించాల్సి వస్తుంది.

"ఎలాంటి జంకు లేకుండా అసెస్‌మెంట్‌ చేసుకోవచ్చు. ప్రతి పీహెచ్‌సీలోనూ హెచ్‌ఐవీ పరీక్ష చేయించుకోవచ్చు. ప్రాథమికంగా అక్కడ పాజిటివ్‌ లక్షణాలు గుర్తిస్తే వారు ఐసీటీసీ కేంద్రాలకు సిఫార్సు చేస్తారు. అక్కడ తుది పరీక్ష జరిపి నిర్ధారణ చేస్తారు" - డా.పవన్‌, ఆదిలాబాద్​ ఎయిడ్స్‌ నియంత్రణ కార్యక్రమ అధికారి

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హెచ్ఐవీ నిర్ధారణకు క్యూఆర్​ కోడ్​
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