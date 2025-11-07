ETV Bharat / state

హైవేలపై క్యూ ఆర్​ కోడ్​ బోర్డులు - స్కాన్​ చేస్తే చాలు మీకు కావాల్సిన సమాచారం మీ చేతిలో

రహదారులపై ప్రయాణం సాఫీగా సాగించేందుకు ప్రాధాన్యం ఇస్తున్న జాతీయ రహదారుల ప్రాధికార సంస్థ - త్వరలో అందుబాటులోకి రానున్న క్విక్​ రియాక్షన్​ కోడ్​

NHAI to Install QR Code Boards (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 7, 2025 at 12:02 PM IST

2 Min Read
NHAI to Install QR Code Boards : రాష్ట్రంలో జాతీయ రహదారి మార్గంలో తరచూ ప్రమాదాలు జరుగుతుంటాయి. అటువంటి పరిస్థితుల్లో అర్ధరాత్రి వేళ ఎవరికి సమాచారం అందించాలో కూడా తెలియని పరిస్థితి ఉంటుంది. ఆ సమయంలో బాధితులకు సమాచారం తెలియక, సకాలంలో సేవలు అందకపోవడంతో వాహన చోదకులు ఇబ్బందులు పడుతుంటారు.

ఈ నేపథ్యంలో రహదారులపై అత్యవసర సేవల సమాచారం తెలిపేందుకు ప్రభుత్వం క్యూఆర్​ కోడ్​లు ఏర్పాటు చేస్తోంది. వీటిని ప్రతి 10 కిలో మీటర్లకు ఒక చోట అమరుస్తున్నారు. దీంతో రాకపోకల సమయంలో ప్రయాణికులకు ఎంతో ఉపయుక్తంగా ఉండనున్నాయి.

ఈ రహదారులపై ప్రయాణం సాఫీగా సాగేందుకు, ప్రయాణికులకు అవసరమైన సేవలు అందించేందుకు జాతీయ రహదారుల ప్రాధికార సంస్థ అత్యంత ప్రాధాన్యం ఇస్తోంది. దీనిలో భాగంగా క్యూఆర్​ (క్విక్​ రియాక్షన్​) కోడ్​లను త్వరలో అందుబాటులోకి తీసుకురానుంది. ఆ కోడ్​లతో కూడిన బోర్డులు ఈ నెలలోపు ఏర్పాటు చేయనున్నారు.

ఎందుకంటే? : మెదక్​, సంగారెడ్డి, సిద్దిపేట, వికారాబాద్​ జిల్లాల మీదుగా 6 జాతీయ రహదారులు వెళుతున్నాయి. ఈ జాతీయ రహదారిపై వెళ్లే సమయంలో అత్యవసరమైన సమస్య వస్తే ఎవరిని సంప్రదించాలో తెలియక తికమకపడుతుంటారు. కొన్నిసార్లు పెట్రోల్​ అయిపోయినా ఇబ్బంది పడాల్సిందే. ఇలా ప్రయాణంలో మనకు కావాల్సిన సమాచారం తెలుసుకోలేక అవస్థలు పడుతుంటారు. ఇలాంటి సమస్యలు తలెత్తకుండా ఉండేందుకు రహదారులపై క్యూఆర్​ కోడ్ బోర్డులు ఏర్పాటు చేయనున్నారు.

ఎక్కడెక్కడ ఉంటాయంటే? : ఈ క్యూఆర్​ కోడ్ బోర్డులు టోల్ ​ప్లాజాలు, ట్రక్​ లే బై ప్రాంతాలు, నగరాల ఎంట్రీ రోడ్లు, ప్రధాన పట్టణాలు, హైవే ప్రారంభం, స్లిప్​ రోడ్లు, ప్రధాన కూడళ్లు, ముగింపు ప్రాంతాలు, పెట్రోల్​ బంక్​లు, సర్వీస్​ కేంద్రాల వంటి ప్రాంతాల్లో ఏర్పాటు చేయనున్నారు.

ఏం చేయాలంటే? : ఎంపిక చేసిన ప్రదేశాల్లో వాహన చోదకులకు సులువుగా అర్థమయ్యేలా మూడు భాషల్లో ఉంటాయి. ఇలా క్యూఆర్​ కోడ్​ను స్కాన్​ చేయగానే పూర్తి సమాచారం ఫోన్​ స్క్రీన్​పై కనిపిస్తుంది. మనకు అవసరమైన అంశంపై క్లిక్​ చేస్తే సదరు సమాచారం తెలిసిపోతుంది.

ఏమేం తెలుసుకోవచ్చంటే? :

  • ఎన్‌హెచ్‌ నిర్మాణం, నిర్వహణ కాలం, అత్యవసర హెల్ప్‌లైన్‌ నంబరు 1033
  • రహదారి సంఖ్యతో పాటు ప్రాజెక్టు వైశాల్యం, పోడువు తెలుసుకోవచ్చు.
  • రహదారిపై పెట్రోలింగ్​, టోల్​, ప్రాజెక్ట్​ మేనేజర్​, ఇతర అధికారుల నంబర్లు.
  • అలాగే సమీపంలోని ఉన్న ఆసుపత్రులు, పెట్రోల్​ బంకులు, వాష్​రూమ్స్​, రెస్టారెంట్లు, పోలీస్​స్టేషన్లు.
  • వాహన సర్వీస్​ స్టేషన్లు, ఈ-ఛార్జింగ్​ స్టేషన్ల వివరాలు, పంక్చర్​ షాపులు.
  • ఇంకా రహదారి పక్కన ఉండే రెస్ట్​ ఏరియాలు కూడా తెలుసుకోవచ్చు.

ప్రయాణికులకు అవగాహన : ఇలాంటి సౌకర్యాలతో రహదారి భద్రతను మెరుగుపరచడమే కాకుండా ప్రయాణికులకు ఆయా జాతీయ రహదారుల సమాచారాన్ని, అత్యవసర నంబర్లను అందుబాటులో ఉంచుతాయని, వినియోగదారుల అనుభవాన్ని మెరుగుపరచి జాతీయ రహదారులపై అవగాహన కల్పిస్తామని ఎన్​హెచ్​ఏఐ తెలిపింది.

