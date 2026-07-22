ETV Bharat / state

అడవి ఏనుగుల బీభత్సానికి చెక్‌ - మన్యానికి 'కుంకీ ఏనుగుల' బలగం

అడవి ఏనుగుల నుంచి మన్యం జిల్లా ప్రజలకు ఉపశమనం - రెండు కుంకీ ఏనుగులను గుచ్చిమి శిబిరానికి తరలింపు - ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ ఆదేశాలతో నిర్ణయం

Kumki elephants Jayanth & Abhimanyu to Parvathipuram Manyam
Kumki elephants Jayanth & Abhimanyu to Parvathipuram Manyam (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 22, 2026 at 8:27 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Kumki elephants Jayanth & Abhimanyu to Parvathipuram Manyam : అడవి ఏనుగుల దాడులతో కొన్ని ఏళ్లుగా తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న మన్యం జిల్లా రైతులకు త్వరలోనే కొంత ఉపశమనం లభించనుంది. ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్‌ కల్యాణ్‌ ఆదేశాల మేరకు రాష్ట్రంలోని పలమనేరులో ఉన్న నానియాల్‌ ఏనుగుల శిబిరంలో ప్రత్యేక శిక్షణ పొందిన జయంత్‌ అనే కుంకీతో పాటు కర్ణాటక నుంచి తీసుకొచ్చిన అభిమన్యుని మన్యం జిల్లా గుచ్చిమి శిబిరానికి తరలించేందుకు అటవీ శాఖ అధికారులు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. అడవి ఏనుగులను నియంత్రించడం, వాటిని అటవీ ప్రాంతాల వైపు మళ్లించడం, గ్రామాలు, వ్యవసాయ భూముల్లోకి రాకుండా అడ్డుకోవడంలో ఈ కుంకీ ఏనుగులు కీలక పాత్ర పోషించనున్నాయి.

కుంకీలతో ఆపరేషన్‌ : మన్యం జిల్లాకు తరలిస్తున్న కుంకీల్లో రాష్ట్రంలోని నానియాల్‌ ఏనుగుల శిబిరంలో ప్రత్యేక శిక్షణ పొందిన జయంత్‌తో పాటు కర్ణాటక నుంచి తీసుకొచ్చిన అభిమన్యు ఉన్నాయి. ఈ రెండు కుంకీ ఏనుగులు ఇప్పటివరకు ఆరు ప్రధాన ఆపరేషన్లలో పాల్గొని విజయవంతంగా తమ సామర్థ్యాన్ని నిరూపించాయి. ఇటీవల పలమనేరు సమీపంలో సంచరిస్తూ ప్రజలను భయభ్రాంతులకు గురిచేసిన ఒంటరి మగ అడవి ఏనుగును బంధించిన ఆపరేషన్‌లో కూడా జయంత్‌, అభిమన్యు కీలక పాత్ర పోషించాయి. అడవి ఏనుగులను నియంత్రించడంలో వీటికి ఉన్న అనుభవం మన్యం జిల్లాలో కూడా ఉపయోగపడుతుందని అధికారులు భావిస్తున్నారు. కుంకీలతో పాటు ప్రత్యేక శిక్షణ పొందిన అటవీ సిబ్బంది కూడా అక్కడే మకాం వేసి పరిస్థితులను నిరంతరం పర్యవేక్షించనున్నారు.

ఒడిశా ఏనుగుల దాడులకు శాశ్వత పరిష్కారమే లక్ష్యం : మన్యం జిల్లా సరిహద్దులకు ఆనుకుని ఉన్న ఒడిశా అటవీ ప్రాంతాల నుంచి తరచూ అడవి ఏనుగుల గుంపులు రాష్ట్రంలోకి ప్రవేశిస్తున్నాయి. వ్యవసాయ పొలాల్లోకి చొరబడి వరి, మొక్కజొన్న, అరటి, ఇతర పంటలను ధ్వంసం చేయడంతో పాటు గ్రామాల్లోకి ప్రవేశించి ప్రజలను భయాందోళనలకు గురిచేస్తున్నాయి. ఈ సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం కోసం ఒడిశా ప్రభుత్వంతో సమన్వయం చేసి అడవి ఏనుగులను తిరిగి వాటి సహజ ఆవాసాల వైపు మళ్లించే కార్యాచరణ రూపొందించాలని ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్‌ కల్యాణ్‌ ఆదేశించారు. భవిష్యత్తులో అవసరమైతే ఒడిశా నుంచి కూడా అదనపు కుంకీ ఏనుగులను తీసుకురావాలని నిర్ణయించారు. అయితే రైతులకు తక్షణ ఉపశమనం కల్పించాలనే ఉద్దేశంతో ముందస్తు చర్యగా రాష్ట్రంలోని రెండు కుంకీ ఏనుగులను మన్యం జిల్లాకు తరలించాలని అటవీ శాఖ అధికారులకు స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఈ చర్యలతో అడవి ఏనుగుల బెడద తగ్గి రైతుల ప్రాణ, ఆస్తి, పంటలకు మెరుగైన రక్షణ లభిస్తుందని అధికారులు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

చిత్తూరు జిల్లాలో కుంకీ ఆపరేషన్ - ఒంటరి గజరాజుకు ప్రత్యేక శిక్షణ

గుడ్‌ గజరాజు దొరికిందోయ్ - ఇక కుంకీగా మార్చాలోయ్

TAGGED:

KUMKI ELEPHANTS JAYANTH ABHIMANYU
KUMKI ELEPHANTS TO MANYAM DISTRICT
మన్యానికి కుంకీ ఏనుగులు
OPERATION WITH KUMKI ELEPHANTS
KUMKI ELEPHANTS JAYANTH ABHIMANYU

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.