ETV Bharat / state

9.2 కిలోల బంగారంతో సత్యసాయి విగ్రహం - వైభవంగా బాబా శత జయంత్యుత్సవాలు ప్రారంభం

ఉత్సవ విగ్రహాన్ని 31.8 అడుగుల ఎత్తయిన వెండి రథంలో ఊరేగింపు - నేడు పాల్గొననున్న ప్రధాని మోదీ, సీఎం చంద్రబాబు

Satya Sai Centenary Celebrations in Puttaparthi
Satya Sai Centenary Celebrations in Puttaparthi (EENADU)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 19, 2025 at 8:08 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Satya Sai Centenary Celebrations in Puttaparthi : శ్రీసత్యసాయి జిల్లాలోని అంతర్జాతీయ ఆధ్యాత్మిక పట్టణం పుట్టపర్తి ప్రశాంతి నిలయంలో సత్యసాయి బాబా శత జయంత్యుత్సవాలు మంగళవారం అంగరంగ వైభవంగా ప్రారంభమయ్యాయి. వేద మంత్రోచ్చారణలు, వేలమంది భక్తుల సాయి నామస్మరణల నడుమ వెండి రథోత్సవం నేత్రపర్వంగా సాగింది. 9.2 కిలోల బంగారంతో సిద్ధం చేసిన సత్యసాయి ఉత్సవ విగ్రహాన్ని 31.8 అడుగుల ఎత్తయిన వెండి రథంలో ప్రతిష్ఠించి పట్టణ వీధుల్లో ఊరేగించారు.

రథం తయారీలో 180 కిలోల వెండిని, పూతగా కిలో బంగారాన్ని వినియోగించారు. మంగళవారం ఉదయం వేదపఠనంతో కార్యక్రమాలు మొదలవగా, విశ్వశాంతిని కాంక్షిస్తూ మహా సమాధి వద్ద 1,100 జంటలు సామూహిక సత్యనారాయణ వ్రతం ఆచరించాయి. సాయికుల్వంత్‌ మందిరం నుంచి సత్యసాయి, వేణుగోపాలస్వామి, సీతారామ, హనుమాన్‌ ఉత్సవ విగ్రహాలను సెంట్రల్‌ ట్రస్టు మేనేజింగ్‌ ట్రస్టీ ఆర్‌జే రత్నాకర్, వేద పండితులు తీసుకురాగా భక్తిశ్రద్ధలతో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు.

Satya Sai Centenary Celebrations in Puttaparthi
ఆధ్యాత్మిక వెలుగులను పంచుతున్న సత్యసాయి వెండి రథం (EENADU)

కొత్తగా సత్యసాయి రథోత్సవం : బాబా జయంతి ఉత్సవాల్లో భాగంగా ఏటా వేణుగోపాలస్వామి రథోత్సవం నిర్వహించేవారు. ఈ ఏడాది కొత్తగా సత్యసాయి రథోత్సవాన్ని ప్రారంభించారు. దేశ, విదేశాల నుంచి వచ్చిన భక్తులు సత్యసాయి దర్శనంతో పులకించారు. రథోత్సవంలో మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్యనాయుడు, మంత్రులు అనగాని సత్యప్రసాద్, సవిత, సత్యకుమార్, ఎమ్మెల్యేలు పరిటాల సునీత, పల్లె సింధూరరెడ్డి, మాజీమంత్రి పల్లె రఘునాథరెడ్డి, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి కృష్ణబాబు, కలెక్టర్‌ శ్యామ్‌ప్రసాద్, ఎస్పీ సతీశ్‌కుమార్, సినీనటుడు మురళీమోహన్‌ తదితరులు పాల్గొన్నారు. మంగళవారం రాత్రి సత్యసాయి బాబా తెప్పోత్సవాన్ని వైభవంగా నిర్వహించారు.

Satya Sai Centenary Celebrations in Puttaparthi
వెండి రథంపై కొలువుదీరిన సత్యసాయి బంగారు విగ్రహం (EENADU)

నేడు పుట్టపర్తికి ప్రధాని మోదీ : ప్రధాని మోదీ బుధవారం శ్రీసత్యసాయి జిల్లా కేంద్రం పుట్టపర్తిలో పర్యటించనున్నారు. సత్యసాయి శత జయంత్యుత్సవంలో ఆయన పాల్గొంటారు. ఉదయం 9.45కు మోదీ పుట్టపర్తి విమానాశ్రయం చేరుకుంటారు. 10 గంటలకు రోడ్డుమార్గంలో ప్రశాంతి నిలయానికి వెళ్లి సత్యసాయి మహాసమాధిని దర్శించుకుని నివాళులర్పిస్తారు. 10.30కు హిల్‌వ్యూ స్టేడియంలో జరిగే ప్రపంచ మహిళా దినోత్సవంలో ముఖ్యఅతిథిగా పాల్గొని ప్రసంగిస్తారు.

బాబా జీవితం, బోధనలు, సేవల స్మారకార్థంగా రూపొందించిన రూ.100 నాణెం, నాలుగు తపాలా బిళ్లలను ఆవిష్కరిస్తారు. మధ్యాహ్నం 12.20 గంటలకు హిల్‌వ్యూ స్టేడియం నుంచి రోడ్డు మార్గాన పుట్టపర్తి విమానాశ్రయానికి చేరుకుని, ప్రత్యేక విమానంలో కోయంబత్తూరు బయలుదేరతారు. అక్కడ జరిగే దక్షిణ భారత సేంద్రియ వ్యవసాయ సదస్సులో ప్రధాని పాల్గొంటారని అధికారులు తెలిపారు.

నాటి జ్ఞాపకాలను గుర్తుచేసుకున్న మోదీ : సత్యసాయి శత జయంత్యుత్సవంలో ఏపీలోని సోదరీ, సోదరులతో కలిసి పాల్గొనడానికి ఎంతో ఉత్సుకతతో ఎదురుచూస్తున్నానని ప్రధాని మోదీ పేర్కొన్నారు. సమాజసేవ, ఆధ్యాత్మికత మేల్కొలుపునకు సత్యసాయి చేసిన ప్రయత్నాలు తరతరాలకూ మార్గదర్శకంగా ఉంటాయన్నారు. సత్యసాయితో మాట్లాడటానికి, ఆయన నుంచి నేర్చుకోవడానికి తనకు పలుమార్లు అవకాశం లభించిందని సంతోషం వ్యక్తంచేశారు. ఈ మేరకు ‘ఎక్స్‌’లో పోస్టు చేస్తూ నాటి ఫొటోలను జతపరిచారు.

Satya Sai Centenary Celebrations in Puttaparthi
సత్యసాయితో నాడు గుజరాత్‌ ముఖ్యమంత్రి హోదాలో మోదీ (EENADU)

పుట్టపర్తి విచ్చేసిన సీఎం చంద్రబాబు : సత్యసాయి శత జయంత్యుత్సవం, ప్రధాని మోదీ పర్యటన నేపథ్యంలో పుట్టపర్తికి పలువురు ప్రముఖలు చేరుకున్నారు. సీఎం చంద్రబాబు, సుప్రీంకోర్టు మాజీ ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్‌ ఎన్‌.వి.రమణ, విద్యాశాఖ మంత్రి లోకేశ్, క్రికెటర్‌ సచిన్‌ తెందూల్కర్, సినీనటి ఐశ్వర్యరాయ్‌ తదితరులు ఇప్పటికే పుట్టపర్తి చేరుకున్నారు. ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్‌కల్యాణ్‌ అర్ధరాత్రికి పుట్టపర్తికి చేరుకున్నారు. ప్రధాని పర్యటన దృష్ట్యా అధికారులు భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటుచేశారు. డీజీపీ హరీశ్‌కుమార్‌ గుప్తా దగ్గరుండి బందోబస్తును పర్యవేక్షిస్తున్నారు.

Satya Sai Centenary Celebrations in Puttaparthi
రథోత్సవానికి హాజరైన భక్తజనం (EENADU)

సత్యసాయి శత జయంతి వేడుకలు - నేడు పుట్టపర్తికి ప్రధాని మోదీ

పుట్టపర్తి ఆశ్రమానికి విజయ్ దేవరకొండ- చేతికున్న రింగ్ ఎంగేజ్‌మెంట్‌దేనా?

TAGGED:

SATHYA SAI BABA 100TH BIRTHDAY
PM MODI ON SATYA SAI CELEBRATIONS
PUTTAPARTHI SATHYA SAI BABA PROGRAM
సత్యసాయి బాబా వేడుకలు
SATYA SAI CENTENARY CELEBRATIONS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

చలికాలంలో బాల్కనీలో మొక్కలు జాగ్రత్త! - ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే టిప్స్ సూచిస్తున్న నిపుణులు!

పిల్లల్లోనూ హైబీపీకి అవకాశాలెన్నో! - ఇలా గుర్తించే వీలుందంటున్న నిపుణులు!

విజిల్స్ ఉండవు, తుపాకీ పేలదు! ఈ 'సైలెంట్ ఒలింపిక్స్' గురించి మీకు తెలుసా?

రష్యాతో వ్యాపారం చేసే దేశాలపై 500 శాతం సుంకాలు : ట్రంప్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.