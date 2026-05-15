కరవు నేలపై ఫైటర్ జెట్ల హోరు - చంద్రబాబు చొరవతో పుట్టపర్తికి మహర్దశ: మంత్రి లోకేశ్
రూ.15,803 కోట్లతో ఏఎంసీఏ ప్రాజెక్టుకు శంకుస్థాపన - రాయలసీమలో ఐదో తరం యుద్ధ విమానాల తయారీ- 75 ఏళ్ల వయసులో 25 ఏళ్ల ఉత్సాహమని మోదీ, రాజ్నాథ్, చంద్రబాబుపై లోకేశ్ ప్రశంసలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 15, 2026 at 1:45 PM IST
Puttaparthi Fighter Jets AMCA Project AP Nara Lokesh Speech: ఎన్డీఏను గెలిపించినందుకు రుణం తీర్చుకుంటున్నామని మంత్రి నారా లోకేశ్ పేర్కొన్నారు. పుట్టపర్తి సమీపంలో 650 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో రూ.15,803 కోట్ల భారీ వ్యయంతో నిర్మించనున్న అడ్వాన్స్డ్ మీడియం కాంబాట్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ (ఏఎంసీఏ) ప్రాజెక్టుకు కేంద్ర రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు సంయుక్తంగా శంకుస్థాపన చేశారు. ఈ ప్రాజెక్టు ద్వారా దేశీయంగా ఐదో తరం అత్యాధునిక యుద్ధ విమానాలను తయారు చేయనున్నారు. ఈ సందర్భంగా కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న లోకేశ్ మాట్లాడుతూ ‘కరవు నేలపై ఫైటర్ జెట్లు తెచ్చిన వ్యక్తి సీబీఎన్’ అని కొనియాడారు.
‘ఎన్డీఏను గెలిపించినందుకు రుణం తీర్చుకుంటున్నాం. కరవు నేలపై కార్లు తయారీ పరిశ్రమలు తెచ్చిన మూడు అక్షరాల వ్యక్తి సీబీఎన్ ఇప్పుడు ఫైటర్ జెట్లు తయారీ పరిశ్రమలు ఈ ప్రాంతానికి తెచ్చారు. ఒకప్పుడు పుట్టపర్తిలో కనీసం వంద ఇళ్లు కూడా లేవు. ఇప్పుడు ప్రపంచానికే అద్భుత ఆధ్యాత్మిక కేంద్రంగా మారింది. 1991లో సత్యసాయిబాబా ఎయిర్పోర్టు నిర్మిస్తుంటే చాలా మంది ఆశ్చర్యపోయారు. ఆయన విజన్ను ఇప్పుడు చూస్తున్నాం. డబుల్ ఇంజిన్ బుల్లెట్ ట్రైన్ సర్కార్ వల్లే రాష్ట్రానికి మరిన్ని ప్రయోజనాలు వస్తున్నాయి. దేశంలో నమో అంటే నరేంద్రమోదీ. ఏపీలో నాయుడు, మోదీ జోడీ. ప్రధాని మోదీ, రాజ్నాథ్ సింగ్, చంద్రబాబు ముగ్గురికీ 75 ఏళ్లు అయినా 25 ఏళ్ల కుర్రాళ్లలా పని చేస్తున్నారు. 23 నెలల్లో స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ ఏంటో చూపించాం. రాష్ట్రంలో పెట్టుబడుల వరద కొనసాగుతోంది.’ -లోకేశ్, మంత్రి
కర్నూలులో హైకోర్టు బెంచ్: రాయలసీమ అభివృద్ధికి ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని లోకేశ్ స్పష్టం చేశారు. త్వరలో కర్నూలులో హైకోర్టు బెంచ్ ఏర్పాటు కాబోతోందని తెలిపారు. దీంతో రాయలసీమ ప్రాంతం మరింత అభివృద్ధి చెందుతుందని లోకేశ్ అన్నారు.
రక్షణ రంగంలో కీలక ముందడుగు: ఏఎంసీఏ ప్రాజెక్టు ద్వారా భారత్ స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో ఐదో తరం స్టెల్త్ ఫైటర్ జెట్లను తయారు చేసే సామర్థ్యం సాధించనుంది. దీంతో రక్షణ రంగంలో దేశం స్వయం సమృద్ధి దిశగా కీలక ముందడుగు వేయనుంది. ఈ ప్రాజెక్టు ద్వారా ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా వేలాది మందికి ఉపాధి అవకాశాలు లభించనున్నాయి. అనుబంధ పరిశ్రమలు కూడా రాయలసీమలో పెద్దఎత్తున వస్తాయని అంచనా.
లోకేశ్ పంచులు: వాళ్లది ఫ్యాక్షన్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ మనది ఫైటర్ జెట్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ అని, వాళ్లది కిడ్నాప్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ మనది కియా బ్యాక్ గ్రౌండ్ అంటూ లోకేశ్ పంచులు పేల్చారు. బోత్ ఆర్ నాట్ సేమ్ అంటూ వైఎస్సార్సీపీని ఉద్దేశించి విమర్శించారు.
