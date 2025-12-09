ETV Bharat / state

‘పురుషోత్తపట్నం’తో ప్రయోజనాలు ఎన్నో - మెట్ట ప్రాంత తాగు, సాగునీటి సమస్యలకు పరిష్కారం

చంద్రబాబు హయాంలోనే ప్రతిపాదన, నిర్మాణం పూర్తి - ఏలేరు ఎడమ కాలువ ఆయకట్టు స్థిరీకరణకు ఊతం

Purushothapatnam Lift Irrigation Project
Purushothapatnam Lift Irrigation Project (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 9, 2025 at 10:29 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Purushothapatnam Lift Irrigation Project: ఏలేరు జలాశయం కింద ఉన్న పిఠాపురం బ్రాంచ్ కెనాల్ రైతులకు పురుషోత్తపట్నం లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ (ఎత్తిపోతల) ఒక వరంగా మారింది. విశాఖకు అవసరమైన తాగు, పారిశ్రామిక జలాలను మళ్లించడంలో ఇది ఉపయోగకరంగా ఉంది. పోలవరం ఎడమ కాలువ నిర్మాణం వల్ల కలిగే అనేక ప్రయోజనాలు పూర్తి కాకముందే ఈ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్‌తో కొంతవరకు సాధించగలరు. సముద్రంలో వృథాగా కలిసిపోతున్న గోదావరి వరద నీటిని ఏలేరు జలాశయంతో అనుసంధానించడం ద్వారా ఎన్నో ఏళ్లుగా రైతులు, ప్రజలు అనేక ప్రయోజనాలను పొందుతున్నారు. జాతీయ హరిత ట్రైబ్యునల్ అడ్డంకుల కారణంగా రెండు, మూడు సంవత్సరాలుగా ఇబ్బందులు ఎదురైనా మళ్లీ 2 ఏళ్లుగా ఈ పథకం రైతుల పొలాల్లో సిరులు పండిస్తోంది.

పోలవరం ప్రాజెక్టుకు కుడి వైపున పట్టిసీమ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ఎలాంటిదో ఎడమ వైపున ఉన్న పురుషోత్తపట్నం అలాంటిదే. దీనిని 2014-19 మధ్య చంద్రబాబు సీఎంగా ఉన్నప్పుడు నిర్మించారు. గోదావరి ఎడమ ఒడ్డున పురుషోత్తపట్నం లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్‌ నిర్మించి రెండు దశల్లో ఈ నీటిని ఏలేరు జలాశయానికి మళ్లించే విధంగా ఏర్పాట్లు చేశారు.

విశాఖ తాగునీటి, పారిశ్రామిక అవసరాలను తీర్చేందుకు ఏలేరు జలాశయం చాలా కీలకమైనది. అదేవిధంగా ఏలేరు కాలువల కింద 67,614 ఎకరాల ఆయకట్టు ఉంది. పురుషోత్తపట్నం లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ఆ ఆయకట్టు సాగుకు సకాలంలో నీరు అందించి పంటలను కాపాడేందుకు ఎంతో ఉపయోగకరంగా మారింది.

పురుషోత్తపట్నం నిర్మాణం 2 దశల్లో: అఖండ గోదావరి ఎడమ గట్టున 40.800 కిలోమీటర్ల వద్ద పురుషోత్తపట్నం గ్రామంలో ఈ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్​ (ఎత్తిపోతల) పంపు హౌస్‌ను నిర్మించారు. తొలుత రూ.1,638 కోట్ల వ్యయంతో 2 దశలకు కలిపి పాలన ఆమోదం ఇచ్చారు. తర్వాత అంచనాలు రూ.1,931.45 కోట్లకు సవరించారు.

తొలి దశలో గోదావరి నుంచి 30 టీఎంసీల వరద జలాలు మళ్లించేందుకు వీలుగా దీనిని నిర్మించారు. రోజుకు 3,500 క్యూసెక్కుల నీళ్లు తోడిపోసేలా ఏర్పాట్లు చేశారు. ఇక్కడి నుంచి 1.6 కిలోమీటర్ల మేర వెర్టికల్‌ టర్బయిన్‌ పంపులతో నీళ్లను మళ్లించి పోలవరం ఎడమ కాలువలో 10.148 కిలోమీటరు వద్ద ఎత్తిపోసేలా ప్రాజెక్టు నిర్మాణ పనులు చేపట్టారు. ఈ పంపులు 5 వరుసల్లో నీళ్లు తీసుకువెళ్లి పోలవరం కాలువలోకి విడుదల చేస్తున్నాయి. అక్కడి నీళ్లు అదే కాలువలో పోలవరం ఎడమ కాలువ 50వ కిలోమీటరును దాటి వెళ్తాయి.

ఏలేరును గోదావరి వరద నీటితో అనుసంధానం: 2వ దశలో పోలవరం ఎడమ కాలువ నుంచి నీటిని మళ్లీ ఎత్తిపోస్తున్నారు. ఆ కాలువ 50వ కి.మీ వద్ద మరొక పంపుహౌస్‌ నిర్మించారు. ఇక్కడ 1,400 క్యూసెక్కుల నీటిని ఎత్తి పోస్తున్నారు. ఆ నీటిని 13.262 కిలోమీటర్ల పొడువునా 2 వరుసల్లో ఎంఎస్‌ ప్రెషర్‌ మెయిన్‌ ద్వారా నీటిని మళ్లిస్తున్నారు. ఆ నీటిని ఏలేరు జలాశయంలోకి పంపుతున్నారు. ఏలేరును గోదావరి వరద జలాలతో అనుసంధానం చేస్తున్నారు.

ఏలేరు జలాశయంలోకే ఎందుకంటే?

ఏలేరు జలాశయం మొత్తం నీటి నిల్వ 24.11 టీఎంసీలు. ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లాలోని అటవీ ప్రాంతంలో వాగులు, వంకలు, పరీవాహక ప్రాంతాల ఆధారంగా ఏలేరు జలాశయం నిండేది. క్రమేణా ఎగువన అనేక వాగులు, వంకల పై చిన్న తరహా చెక్‌డ్యాంలు, మధ్య తరహా ప్రాజెక్టులు నిర్మాణంతో ఏలేరు జలాశయానికి నీళ్లు రావడం అరుదుగా మారింది.

వర్షాకాలం జూన్‌ నెలలో ప్రారంభమైనా పలు సందర్భాల్లో సెప్టెంబరు వరకు కూడా ఏలేరు జలాశయానికి నీళ్లు చేరడం లేదు. ఈ క్రమంలో ఏలేరు ఎడమ కాలువ కింద ఉన్న భూముల ఖరీఫ్‌ సాగుకు, ఇక్కడి మెట్ట ప్రాంతంలో తాగునీటికీ సమస్యలు తలెత్తాయి.

ఈ నేపథ్యంలో పురుషోత్తపట్నం లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ఆలోచన తెరపైకి వచ్చింది. పర్యావరణ అనుమతులు లేకుండా ఈ ప్రాజెక్టును నిర్మించినందుకు హరిత ట్రైబ్యునల్‌ ఈ పథకానికి రూ.25 కోట్ల పరిహారం చెల్లించాలని ఆదేశాలు ఇచ్చింది. ఫలితంగా 2 ఏళ్ల పాటు నీటి సరఫరా నిలిచిపోయింది. సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించడంతో జరిమానాను రూ.2.50 కోట్లకు పరిమితం చేశారు. రాష్ట్ర జలవనరుల శాఖ ఆ సొమ్ములు చెల్లించింది.

పురుషోత్తపట్నం ఎత్తిపోతల ద్వారా గోదావరి వరద నీటి మళ్లింపు ఇలా:-

నీటి (సంవత్సరం)తొలిదశలో నీటి ఎత్తిపోత రెండో దశలో నీటి ఎత్తిపోత (టీఎంసీల్లో)
2017-18 1.63 0.3152
2018-19 13.33 7.6302
2019-200.31 0.8936
2023-24 8.50 5.533
2024-25 5.309 1.67045
2025-26 11.920 7.61615

బనకచర్లకు బదులు 'పోలవరం-నల్లమలసాగర్‌' ప్రాజెక్టు - రూ.58 వేల కోట్లతో నిర్మాణం!

పోలవరం ప్రాజెక్టును సందర్శించిన కేంద్ర బృందం - వ్యూ పాయింట్ నుంచి పనులపై ఆరా

TAGGED:

AP PURUSHOTHAPATNAM LIFT IRRIGATION
LIFT IRRIGATION PROJECT IN AP
PURUSHOTHAPATNAM PROJECT AT AP
పురుషోత్తపట్నం లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్
PURUSHOTHAPATNAM LIFT IRRIGATION

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.