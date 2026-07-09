రైతులకు భారంగా మారిన ఎరువులు - పెరిగిన ధరలతో అన్నదాతలపై పెట్టుబడి భారం
ఎరువుల కొరతతో రైతులకు ఇబ్బందులు - పెరిగిన ఎరువుల ధరతో రైతులపై పెట్టుబడి భారం - భారీగా పెరిగిన కాంప్లెక్స్ ఎరువుల ధరలు - నానో ఎరువులు వాడాలని అధికారుల సూచన
Published : July 9, 2026 at 11:09 AM IST
Difficulties In Purchasing Urea In App : యూరియా ధర పెరగలేదు కానీ యాప్ ద్వారా కొనుగోలు చేయాలంటే ఇబ్బందులు పడాల్సి వస్తోంది. డీఏపీ ధర పెరగలేదు. కానీ కావాల్సిన నిల్వలు లేని కారణంగా ఇతర కాంప్లెక్స్ ఎరువులు వినియోగించక తప్పని పరిస్థితి నెలకొంది. కాంప్లెక్స్ ఎరువులైనా సరైన ధరకు దొరుకుతున్నాయా అంటే గతేడాదితో పోల్చితే ఎరువుల ధరలు రూ.300 నుంచి రూ.800 వరకు పెరిగాయి. పెరిగిన ఎరువుల ధరలతో రైతులకు పెట్టుబడి భారం కానుంది. ఎరువులకే 40 నుంచి 50 శాతం మేర ఖర్చు చేయాల్సి వస్తోంది. ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలో పెరిగిన ఎరువుల ధరలపై ప్రభావం రైతులపై ఎలా పడుతుందో తెలుసుకుందాం.
ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలో ఓ వైపు వానలు లేవు. మరోవైపు వేసిన వరినార్లు, పత్తి విత్తనాలు ఎండిపోతున్నాయి. కొద్దోగొప్పో నీళ్లుండి సాగులో ముందుకు సాగుదామని భావించిన రైతులకు ఎరువుల కొనుగోలు భారంగా మారింది. ఫర్టిలైజర్ యాప్ ద్వారా యూరియా కొనుగోలు అవకాశం ఉన్నా, రైతులు చాలా చోట్ల ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. దీనికి తోడు డీఏపీ కొరత తీవ్రంగా వేధిస్తోంది. పెరిగిన ఎరువుల ధరలు సైతం రైతులకు పెనుభారంగా మారాయి.
పెరిగిన ఎరువుల ధరతో రైతులపై పెట్టుబడి భారం : డీఏపీ, యూరియా తప్ప మిగిలిన అన్ని కాంప్లెక్స్ ఎరువుల ధర రూ.300 - రూ.800 వరకు పెరిగాయి. పశ్చిమాసియాలో యుద్ధ ప్రభావంతో ముడి సరకు రాక ఎరువుల ఉత్పత్తి నిలిచిపోయి పలు కంపెనీలు మూతపడ్డాయి. కాంప్లెక్స్ ఎరువులతో పాటు పొటాష్ ధర రూ.1,800 - రూ.2,100, సింగిల్ సూపర్ పాస్పేట్ ధర రూ.650 - రూ.775కు పెరిగింది. పలుచోట్ల కాంప్లెక్స్ ఎరువులు కొనుగోలు చేస్తేనే డీఏపీ అమ్ముతామని దుకాణదారులు ఆంక్షలు పెడుతున్నారు. దీంతో రైతులకు ఎరువులపై పెట్టుబడి శాతం పెరగనుంది.
డీఏపీ మందు బస్తాలు గతంలో అన్ని షాపుల్లో విరివిగా దొరికేవి. ఇప్పుడు వీటి కొరత ఏర్పడింది. 2020 బస్తా రూ.2,150 ఉంది. రైతులు చేసే పనులకు అదనపు ఖర్చులే ఎక్కువగా ఉన్నాయి. రైతులందరు ఆన్లైన్లో యూరియా బుక్ చేసుకోలేకపోతున్నారు. - రైతులు
అందుబాటులో లేని యూరియా, డీఏపీ ఎరువులు : డీఏపీ, యూరియా ధరలు పెంచకుండా కేంద్రం రాయితీని కొనసాగించడంతో రైతులు కొంత ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. కానీ డీఏపీ సరిపడా నిల్వలు లేవు. ఇతర కాంప్లెక్స్ ఎరువులను తప్పక కొనుగోలు చేయాల్సి వస్తోంది. పెరిగిన ధరలు భారంగా మారుతున్నాయి. ఉమ్మడి జిల్లాలో ఈ ఏడాది వానాకాలంలో సుమారు 13 లక్షల ఎకరాలు, యాసంగిలో 10 లక్షల ఎకరాల్లో వివిధ రకాల పంటలు సాగు చేస్తుంటారు. కాంప్లెక్స్ ఎరువుల ధరల మోతతో చాలా మంది రైతులు తక్కువ ధరకు వచ్చే యూరియాను ఎక్కువగా వినియోగిస్తున్నారు. దీంతో నత్రజని శాతం పెరిగి పంటలకు చీడపీడలు సోకి దిగుబడులపై తీవ్ర ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది. ఎరువుల పెట్టుబడి పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో నానో ఎరువులు వాడటం ద్వారా పెట్టుబడి భారం తగ్గుతుందని, తద్వారా నేలసారం దెబ్బతినకుండా ఉంటుందని వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు సూచిస్తున్నారు.
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