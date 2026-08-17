నితిన్ నబీన్ టీమ్లో ముగ్గురు ఏపీ నేతలు - హర్షం వ్యక్తం చేసిన పీవీఎన్ మాధవ్
బీజేపీ నూతన జాతీయ కార్యవర్గం ప్రకటన - 13 మందికి బీజేపీ ఉపాధ్యక్ష పదవులు - 16 మంది కార్యదర్శులు - ఏపీ నుంచి ముగ్గురికి చోటు కల్పించడంపై పీవీఎన్ మాధవ్ హర్షం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 17, 2026 at 7:24 PM IST
Nitin Nabin New Team : బీజేపీ నూతన జాతీయ కార్యవర్గాన్ని ప్రకటించింది. 13 మంది జాతీయ ఉపాధ్యక్షులు, 16 మంది జాతీయ కార్యదర్శులతో పాటు వివిధ పదవులకు ఎంపికైన వారి జాబితాను ఇవాళ వెలువరించింది. కొత్త కార్యవర్గంలో అనుభవజ్ఞులతో పాటు యువ నేతలకు ప్రాధాన్యమిచ్చారు. మహిళలకు కూడా గణనీయమైన ప్రాతినిధ్యం కల్పించారు. వీరంతా బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు నితిన్ నబీన్ సారథ్యంలో పని చేయనున్నారు. ఈ కార్యవర్గంలో ఏపీ నుంచి ముగ్గురికి చోటు దక్కింది.
బీజేపీ జాతీయ ఉపాధ్యక్షులుగా రామ్మాధవ్తో పాటు కేంద్ర మాజీ మంత్రి, ఎంపీ దగ్గుబాటి పురందేశ్వరి నియమితులయ్యారు. అదేవిధంగా బీజేపీ సంయుక్త సమన్వయకర్తగా విష్ణువర్ధన్రెడ్డికి చోటు దక్కింది. వీరికి బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు మాధవ్ శుభాంకాక్షలు తెలిపారు. జాతీయ కార్యవర్గంలో ఏపీకి చెందిన నాయకులకు కీలక స్థానం కల్పించడం పట్ల ఆయన హర్షం వ్యక్తం చేశారు. పార్టీ సిద్ధాంతాలు, విధానాలను ప్రజల్లోకి మరింత విస్తృతంగా తీసుకెళ్లడంతో పాటు ఆంధ్రప్రదేశ్లో కమలం పార్టీని మరింత బలోపేతం చేయడంలో వీరి అనుభవం, నాయకత్వం ఎంతో ఉపయోగపడుతుందని పేర్కొన్నారు.
PVN Madhav on BJP New Team : బీజేపీ జాతీయ నాయకత్వం అప్పగించిన బాధ్యతలను సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తూ, ఏపీ ప్రజల సమస్యలను జాతీయ స్థాయిలో బలంగా వినిపించాలని మాధవ్ ఆకాంక్షించారు. వీరి నాయకత్వంలో పార్టీ మరింత అభివృద్ధి సాధించి, రాష్ట్రంలో పార్టీకి మరింత ప్రజాదరణ లభించాలని మాధవ్ కోరుకున్నారు.
- నితిన్ నబీన్ కొత్త టీమ్కు ముందున్న అతిపెద్ద సవాల్ 2027 శాసనసభ ఎన్నికలే. ఉత్తర్ప్రదేశ్ సహా పలు కీలక రాష్ట్రాల్లో వచ్చే సంవత్సరం ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. దీంతో ఆయా రాష్ట్రాల్లో పార్టీ బలాన్ని మరింత పెంచడం, సంస్థాగత వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడం కొత్త టీమ్కు కీలకంగా మారనుంది.
- మరోవైపు త్వరలో కేంద్రమంత్రివర్గ పునర్వ్యవస్థీకరణ జరగనున్నట్లు కేంద్రమంత్రి రామ్దాస్ ఆఠవాలే పేర్కొన్నారు. బీజేపీ, మిత్రపక్షమైన ఎన్సీపీకి చెందిన కొత్త వారిని మంత్రివర్గంలోకి తీసుకుంటారనే ప్రచారం జరుగుతోంది. సంస్థాగత మార్పులు చేసిన నేపథ్యంలో కొత్తవారికి చోటు దక్కే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. తాజాగా ప్రకటించిన జాతీయస్థాయి పదవుల్లో తెలంగాణ నుంచి ఎవరికీ చోటు దక్కకపోవడం గమనార్హం.
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