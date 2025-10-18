మైనర్ల జోలికెళ్తే భారీ మూల్యం తప్పదు - జీవితాంతం ఊచలు లెక్కబెట్టాల్సిందే!
మైనర్లపై అఘాయిత్యానికి భారీ మూల్యం - ప్రత్యేక వాతావరణంలో బాధిత చిన్నారుల విచారణ - పెరుగుతున్న పోక్సో కేసుల శిక్షలు
Published : October 18, 2025 at 12:13 PM IST
Special Story on Pocso Cases : మైనర్లపై అఘాయిత్యాలకు పాల్పడే వారు ఇకపై జీవితాంతం ఊచలు లెక్కించాల్సిందే. ఈ తరహా కేసులు పోక్సో కింద నమోదవుతుండటంతో అటు పోలీసులు, ఇటు న్యాయస్థానాలూ తీవ్రంగా పరిగణిస్తున్నాయి. దీంతో నిందితులకు కఠిన శిక్షలు పడుతున్నాయి. న్యాయ విచారణ ప్రక్రియలో ప్రత్యేక శ్రద్ధ, పకడ్బందీ దర్యాప్తుతో నిందితులు ఎటూ తప్పించుకోలేని పరిస్థితి వస్తుంది. గతేడాది అన్ని కేసుల్లో కలిపి 221 మందికి జీవిత ఖైదు శిక్ష పడితే, అందులో 33 మంది పోక్సో కేసుల నిందితులు ఉన్నారంటే పరిస్థితి ఎలా ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. హత్య, మహిళలపై నేరాల తర్వాత అత్యధికంగా జీవిత ఖైదు పడుతోంది పోక్సో కేసుల్లోనే.
ఫాస్ట్ట్రాక్ న్యాయస్థానాలు : కఠిన శిక్షల ద్వారానే చిన్నారులపై అత్యాచారాలు, అత్యాచారయత్నాలను అరికట్టవచ్చని ప్రభుత్వం భావించి, ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ ఫ్రమ్ సెక్సువల్ అఫెన్సెస్ (పోక్సో) పేరుతో ప్రత్యేక చట్టం తీసుకువచ్చింది. మైనర్లపై అఘాయిత్యాలకు పాల్పడే వారిపై ఈ సెక్షన్ కింద కేసులు నమోదు చేస్తున్నారు. అత్యాచారమే కాదు, అభ్యంతరకరంగా తాకడం, దురుద్దేశంతో మాట్లాడినా పోక్సో ప్రయోగిస్తున్నారు. 2012లో దిల్లీలో జరిగిన నిర్భయ ఉదంతం తర్వాత కేంద్ర ప్రభుత్వం మహిళలు, పిల్లలపై జరిగే నేరాల విషయంలో కఠినంగా ఉంటోంది.
నిర్భయ ఫండ్ పేరుతో ప్రత్యేక నిధి : వీటిని అరికట్టేందుకు అవసరమైన సదుపాయాల కల్పనకు నిర్భయ ఫండ్ పేరుతో ప్రత్యేకంగా నిధులను కూడా విడుదల చేస్తోంది. అత్యాచారాలు అరికట్టేందుకు, పోక్సో కేసుల సత్వర విచారణకు ఫాస్ట్ట్రాక్ కోర్టుల ఏర్పాటు మొదలు అత్యాచారానికి సంబంధించి ఆధారాల సేకరణకు అవసరమైన ప్రత్యేకమైన కిట్లు కూడా సరఫరా చేస్తున్నారు. తెలంగాణలో అత్యాచారాలు, పోక్సో కేసుల విచారణకు ప్రత్యేకంగా 36 ఫాస్ట్ట్రాక్ న్యాయస్థానాలు ఏర్పాటు కాగా, పోక్సో కేసుల కోసమే మరో 9 న్యాయస్థానాలు ఉన్నాయి. ఇవి గడిచిన నాలుగేళ్లలోనే ఇద్దరికి ఉరిశిక్ష విధించాయి. 107 మందికి జీవిత ఖైదు, 149 మందికి 20 ఏళ్ల చొప్పున కఠిన శిక్షలు వేశారు.
చిన్నారులు భయపడకుండా ఉండేందుకు ప్రత్యేక చర్యలు : ఈ న్యాయస్థానాల్లో పోక్సో కేసుల విచారణ సందర్భంగా ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. చిన్నారులను విచారించేటప్పుడు భయపడకుండా ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం అక్కడ కల్పించడం, వాంగ్మూలం నమోదు సమయంలో ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకోవడం లాంటివి చేస్తున్నారు. వీటి ఫలితమే శిక్షలు యేటికేడు పెరిగిపోవడం. చిన్నారే కదా, ఏం చేసినా ఎవరికీ తెలియదులే అని అడ్డమైన పనులు చేస్తే జీవితాంతం జైలులో గడపాల్సి ఉంటుందన్న విషయం దుర్మార్గపు చర్యలకు పాల్పడేవారు ఇకనైనా గుర్తించుకోవాలి.
ముద్దు చేసే పేరుతో చిన్నారులతో అసభ్యంగా ప్రవర్తించడం, దురుద్దేశంతో తాకడం కూడా నేరమే. ఇలాంటి వాటిపై చిన్నారుల్లో అవగాహన కల్పించేందుకు పోలీసులు గుడ్ టచ్, బ్యాడ్ టచ్ పేరుతో ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఇక కొంతమంది కామాంధులు మైనర్లను మభ్యపెట్టి లోబర్చుకుంటారు. ఇటువంటి వారందరికీ పోక్సో చట్టం చుక్కలు చూపిస్తోందని తెలుసుకోవాలి.
