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నిండు జీవితానికి - రెండు చుక్కలు : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప‌ల్స్ పోలియో కార్యక్రమం

ఐదేళ్లలోపు వయసున్న పిల్లలకు పల్స్ పోలియో చుక్కలు వేస్తున్న సిబ్బంది - తల్లిదండ్రులు బాధ్యతగా పిల్లలకు చుక్కల మందు వేయించాలని సూచన - ఇవాళ వేయించలేకపోతే రేపు, ఎల్లుండి వేయించవచ్చని అధికారుల వెల్లడి

Pulse Polio programme in Telangana
Pulse Polio programme in Telangana (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 28, 2026 at 11:42 AM IST

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Updated : June 28, 2026 at 12:14 PM IST

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Pulse Polio programme in Telangana : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పల్స్‌ పోలియో కార్యక్రమం ప్రారంభమైంది. అప్పుడే పుట్టిన పసికందు దగ్గర నుంచి 5 ఏళ్లలోపు ఉన్న ప్రతి చిన్నారికి పోలియో చుక్కలు వేస్తున్నారు. పల్స్​ పోలియో కార్యక్రమంలో తల్లిదండ్రులందరూ భాగస్వామ్యులై తమ పిల్లలకు పోలియో చుక్కలను వేయించాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కోరారు. సంగారెడ్డి జిల్లా జహీరాబాద్​లో పల్స్ పోలియో కార్యక్రమాన్ని ఎమ్మెల్యే మాణిక్ రావు ప్రారంభించారు. పట్టణంలోని ఏరియా ఆసుపత్రిలో చిన్నారులకు పోలియో వ్యాక్సిన్​ వేశారు. చిన్నారులకు వేసే రెండు చుక్కలు - జీవితానికి రక్షణ, భవిష్యత్తుకు భరోసాగా ఉంటాయని ఎమ్మెల్యే అన్నారు.

ఐదేళ్ల లోపు చిన్నారులకు పోలియో వ్యాక్సిన్లు : మెదక్ మున్సిపల్ కార్యాలయంలో పోలియో చుక్కల కార్యక్రమాన్ని జిల్లా కలెక్టర్ ప్రతిమా సింగ్, జిల్లా వైద్యాధికారి జ్ఞానేశ్వర్​తో కలిసి ప్రారంభించారు. జిల్లాలో ఐదు సంవత్సరాలలోపు ఉన్న పిల్లలు 75 వేల మంది ఉన్నారని, వారి తల్లిదండ్రులు బాధ్యతగా పోలియో చుక్కలు వేయించాలని కోరారు. ఈరోజు వేయించని వారు రేపు, ఎల్లుండి తమ ఇంటి వద్దకు వచ్చే ఆరోగ్య సిబ్బంది ద్వారా పోలియో చుక్కలు వేయించాలని కోరారు. లంగర్​హౌస్​ పరిధిలోని హరిదాస్​పుర అంగన్​వాడీ కేంద్రంలో ఉదయం నుంచే వైద్యసిబ్బంది చిన్నారులకు పోలియో డ్రాప్స్​ వేశారు. ఐదేళ్లలోపు చిన్నారులకు తప్పనిసరిగా పోలియో వ్యాక్సిన్ వేయించి, పోలియో నిర్మూలనలో తల్లిదండ్రులు భాగస్వామ్యులు కావాలని వైద్యులు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.

పోలియో చుక్కలు చిన్నారులకు రక్షణ కవచం : అయిదేళ్ల లోపు వయసు ఉన్న ప్రతి చిన్నారులకు తప్పనిసరిగా పోలియో చుక్కలు వేయించాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి కోరారు. తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా జరుగుతున్న పల్స్ పోలియో కార్యక్రమంలో తల్లిదండ్రులందరూ తప్పనిసరిగా భాగస్వాములు కావాలని సీఎం విజ్ఞప్తి చేశారు. పల్స్ పోలియో చుక్కలు చిన్నారులకు జీవితాంతం రక్షణ కవచంలా నిలుస్తాయన్నారు. చిన్నారుల ఆరోగ్యవంతమైన జీవితానికి, బంగారు భవిష్యత్తుకు తోడ్పడుతుందని రేవంత్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. ఆరోగ్యవంతమైన తెలంగాణ, పోలియో రహిత భారతదేశం కోసం ప్రతి చిన్నారికి పోలియో చుక్కలు వేయించాలని ఆయన కోరారు. ఈ మేరకు సామాజిక మాధ్యమం ఎక్స్​ వేదికగా ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయం సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సందేశాన్ని పోస్టు చేసింది.

'చిన్నారుల నిండు జీవితానికి.. రెండు పోలియో చుక్కలు తప్పనిసరి'

Last Updated : June 28, 2026 at 12:14 PM IST

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రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పల్స్​ పోలియో డే
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CM REVANTH REDDY ON PULSE POLIO
PULSE POLIO PROGRAMME IN TG

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