రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పల్స్ పోలియో కార్యక్రమం - 49.20 లక్షల మంది పిల్లలకు పోలియో చుక్కలు
రైల్వే, బస్ స్టేషన్లతోపాటు విమానాశ్రయాల్లో పోలియో చుక్కల కేంద్రాలు ఏర్పాటు - తణుకులోని పల్స్ పోలియో కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించిన పశ్చిమగోదావరి జిల్లా కలెక్టర్ చదలవాడ నాగరాణి -
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 28, 2026 at 11:04 AM IST
Pulse Polio Programme In State : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పల్స్ పోలియో కార్యక్రమం ప్రారంభమైంది. ఐదేళ్లలోపు వయసున్న పిల్లలకు పల్స్ పోలియో చుక్కలు వేస్తున్నారు. రాష్ట్రంలో 49.20 లక్షల మంది పిల్లలకు పోలియో చుక్కలు వేయనున్నారు. రైల్వేస్టేషన్లు, బస్ స్టాండ్లు, విమానాశ్రయాలు, మార్కెట్లు వంటి రద్దీ ప్రదేశాల్లో పోలియో చుక్కల కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేసారు. భారతదేశాన్ని పోలియో రహిత దేశంగా ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ 2014లోనే ప్రకటించింది. కొన్ని దేశాల్లో పోలియో ఇప్పటికీ ప్రభావం చూపుతుండటంతో దేశంలోకి తిరిగి పోలియో రాకుండా ప్రభుత్వం ముందస్తు చర్యలు చేపట్టింది.
విజయవాడ పడమటలంకలో పల్స్ పోలియో కార్యక్రమం : విజయవాడ పడమటలంకలోని వీఎంసీ ప్రాథమిక పాఠశాలలో పల్స్ పోలియో కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఎన్టీఆర్ తనయుడు నందమూరి రామకృష్ణ, గౌడ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ గురుమూర్తి, శాలివాహన కార్పొరేషన్ చైర్మన్ పేరేపి ఈశ్వర్లు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. పల్స్ పోలియో కార్యక్రమం చాలా కీలకమైందని రామకృష్ణ తెలిపారు. తల్లిదండ్రులు ఎంతో బాధ్యతతో పిల్లలకు పోలియో చుక్కలు వేయించాలని ఆయన సూచించారు.
కోనసీమ జిల్లాలో పల్స్ పోలియో చుక్కలు : డాక్టర్ బి.ఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా వ్యాప్తంగా జాతీయ పల్స్ పోలియో కార్యక్రమాన్ని పురస్కరించుకుని ఆదివారం ఉదయం నుంచి వైద్య సిబ్బంది చిన్నారులకు పల్స్ పోలియో చుక్కలు వేశారు. జిల్లాలో ఐదు సంవత్సరాలలోపు వయసుగల చిన్నారులు దాదాపు 1,35,685 మంది ఉన్నారు. వీరికి 1.90లక్షల డోస్లను సిద్ధం చేశామని జిల్లా ఇమ్యునైజేషన్ అధికారులు వెల్లడించారు. 768 నిర్దేశిత బూత్లతో పాటు 21 ట్రాన్సిట్ 46 సంచార బూత్ల ఏర్పాటు చేశామన్నారు. జిల్లావ్యాప్తంగా 1549 బృందాలను పల్స్ పోలియో చుక్కలు వేసేందుకు నియమించమన్నారు. 3345 మంది వెక్సినేటర్లను 150 మంది సూపర్వైజర్లను నియమించినట్లు చెప్పారు. అంబాజీపేట ఆర్టీసీ బస్టాండ్లో ఏర్పాటు చేసిన పల్స్ పోలియో కేంద్రంలో చిన్నారులకు పల్స్ పోలియో చుక్కలను వేశారు.
మైలవరంలో పల్స్ పోలియో కార్యక్రమం : ఎన్టీఆర్ జిల్లా మైలవరం నియోజకవర్గ వ్యాప్తంగా ఐదేళ్ల లోపు చిన్నారులకు పల్స్ పోలియో చుక్కలు వేసేలా ఏర్పాట్లు చేసారు. పల్స్ పోలియో కేంద్రాలకు చిన్నారులను తీసుకువచ్చి తల్లిదండ్రులు పోలియో చుక్కలు వేయిస్తున్నారు. మైలవరంలోని బస్టాండ్ పంచాయతీ కార్యాలయంతో పాటు ప్రధాన కూడళ్లలో అధికారులు పల్స్ పోలియో కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశారు.
తణుకు జిల్లా కేంద్ర ఆస్పత్రిలో పల్స్ పోలియో చుక్కలు : తణుకులోని జిల్లా కేంద్ర ఆస్పత్రిలో పల్స్ పోలియో కార్యక్రమాన్ని పశ్చిమగోదావరి జిల్లా కలెక్టర్ చదలవాడ నాగరాణి ప్రారంభించారు. ఆరోగ్యకరమైన సమాజం ఏర్పాటుకు రెండు పల్స్ పోలియో చుక్కలు అమృతం లాంటివని కలెక్టర్ అన్నారు. జిల్లా వైద్య ఆరోగ్యశాఖ అధికారి గీతాబాయి ఇతర అధికారులతో కలిసి పిల్లలకు పోలియో చుక్కలు వేశారు. కలెక్టర్ నాగరాణి మాట్లాడుతూ, 1995 నుంచి దేశవ్యాప్తంగా పోలియో చుక్కలు వేస్తున్నారని చెప్పారు. పశ్చిమగోదావరి జిల్లాలో 1999 నుంచి ఒక్క పోలియో కేసు కూడా నమోదు కాలేదని వెల్లడించారు. పోలియో కేసులు లేవని పోలియో చుక్కలు ఎందుకు వేసుకోవాలి అని ఆలోచించకూడదని చెప్పారు. భవిష్యత్తులో కూడా పోలియో రాకుండా ఉండడానికి పోలియో చుక్కలు వేయించవలసిన అవసరం ఉందని ప్రతి ఒక్కరు కూడా తల్లిదండ్రులు సహకరించాలని కలెక్టర్ సూచించారు.
బంటుమిల్లి బస్టాండ్లో పల్స్ పోలియో కార్యక్రమం : కృష్ణా జిల్లా పెడన్ నియోజకవర్గంలోని బంటుమిల్లి బస్టాండ్ నందు పల్స్ పోలియో కార్యక్రమం స్థానిక ఎమ్మెల్యే కాగిత కృష్ణ ప్రసాద్ ప్రారంభించారు. పోలియో రహిత దేశంగా ముందుకు సాగుతున్న మనమందరం బాధ్యతతో ఐదు సంవత్సరాలలోపు పిల్లలు అందరికీ పోలియో చుక్కలు వేయించాలని అన్నారు. పోలియో రహిత సమాజాన్ని నిర్మించడంలో భాగస్వాములు కావాలని పిలుపునిచ్చారు. ప్రతి ఒక్కరు బాధ్యతగా వ్యవహరించి ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయాలని, దేశ, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అన్ని ప్రధాన కూడలిలో పల్స్ పోలియో సెంటర్లలో ఉన్నాయని తప్పనిసరిగా అందరూ బాధ్యతగా తీసుకొని ఈ కార్యక్రమం విజయవంతం చేయాలని కోరారు. ఈ కార్యక్రమంలో వైద్యుడు పీకే పవన్తో పాటు సిబ్బంది, కూటమి నాయకులు పాల్గొన్నారు.
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