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రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉత్సాహంగా పల్స్ పోలియో కార్యక్రమం

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రయాణ ప్రాంగణాలు, రద్దీ ప్రదేశాల్లో పోలియో చుక్కల కేంద్రాలు ఏర్పాటు - ఎక్కడికక్కడ పాల్గొన్న ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు - పోలియో రహిత సమాజ నిర్మాణం కోసం ప్రతి ఒక్కరూ సహకరించాలని పిలుపు

Pulse Polio Program in AP 2026
Pulse Polio Program in AP 2026 (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 28, 2026 at 7:54 PM IST

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AP Pulse Polio Program 2026 : జాతీయ ఇమ్యునైజేషన్ డే వేళ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పల్స్ పోలియో కార్యక్రమం ఉత్సాహంగా సాగింది. ఈ మేరకు రైల్వేస్టేషన్లు, బస్టాండ్లు, విమానాశ్రయాలు, మార్కెట్లు వంటి రద్దీ ప్రదేశాల్లో పోలియో చుక్కల కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేశారు. ఇందులో ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు పాల్గొని పిల్లలకు పోలియో చుక్కలు వేశారు. చిన్నారుల నిండు జీవితానికి రెండు పోలియో చుక్కలే శ్రీరామ రక్షని పేర్కొన్నారు. పిల్లలందరికీ పోలియో చుక్కలు వేయించడం మన బాధ్యతనీ తెలిపారు. పోలియో రహిత సమాజ నిర్మాణం కోసం ప్రతి ఒక్కరూ సహకరించాలని వారు పిలుపునిచ్చారు.

ప్రకాశం జిల్లా టంగుటూరు మండలం తూర్పు నాయుడుపాలెంలో మంత్రి డోలా శ్రీబాల వీరాంజనేయ స్వామి, పిల్లలకు పోలియో చుక్కలు వేశారు. పుట్టిన బిడ్డ నుంచి వృద్ధుల వరకు అందరి ఆరోగ్యం కోసమే కూటమి ప్రభుత్వం పాటుపడుతోందని ఆయన తెలిపారు. విజయనగరం జిల్లా గజపతినగరంలో మంత్రి కొండపల్లి శ్రీనివాస్ పాల్గొని చిన్నారులకు పోలియో చుక్కలు వేశారు. ఎన్టీఆర్ జిల్లా విజయవాడ మధురానగర్‌లో మంత్రి సవిత చిన్నారులకు చుక్కలు వేశారు.

పెడనలో ఎమ్మెల్యే కాగిత కృష్ణప్రసాద్ పోలియో చుక్కులు వేశారు. పశ్చిమగోదావరి జిల్లా ఇరగవరంలో పల్స్ పోలియో కార్యక్రమాన్ని ఎమ్మెల్యే ఆరిమిల్లి రాధాకృష్ణ ప్రారంభించారు. బాపట్ల జిల్లా పాండురంగాపురంలో చిన్నారులకు ఎమ్మెల్యే నరేంద్ర వర్మ పోలియో చుక్కలు వేశారు. అనంతపురం నగరంలోని కోర్టు రోడ్డులో ఉన్న నెహ్రూ మున్సిపల్ స్కూల్లో పల్స్ పోలియో కార్యక్రమాన్ని అర్బన్ ఎమ్మెల్యే దగ్గుపాటి ప్రసాద్ ప్రారంభించారు. పోలియో నిర్మూలనలో ప్రతి ఒక్కరూ భాగస్వామ్యం కావాలని ఐదేళ్లలోపు పిల్లలకు కచ్చితంగా పోలియో చుక్కలు వేయించేలా చొరవ తీసుకోవాలని చెప్పారు. ఎన్టీఆర్ తనయుడు నందమూరి రామకృష్ణ విజయవాడలో పల్స్ పోలియో కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు.

National Immunization Day 2026 : పశ్చిమగోదావరి తణుకు జిల్లా ఆసుపత్రిలో కలెక్టర్ చదలవాడ నాగరాణి పల్స్ పోలియో కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. 1999 నుంచి ఈ జిల్లాలో ఒక్క పోలియో కేసు కూడా నమోదు కాలేదని వెల్లడించారు. ఎన్టీఆర్ జిల్లా కలెక్టర్ జి.లక్ష్మీశా అయోధ్యనగర్ పీహెచ్‌సీ వద్ద చిన్నారులకు పోలియో చుక్కలు వేశారు. గుంటూరు నగరంలో జాయింట్ కలెక్టర్ అశుతోష్ శ్రీవాత్సవ చిన్నారులకు చుక్కలు వేశారు. పోలియో రహిత సమాజానికి ప్రతి ఒక్కరూ కృషి చేయాలని పిలుపునిచ్చారు.

విజయనగరం జిల్లా కనపాక యూత్ హాస్టల్ వద్ద జిల్లా కలెక్టర్ ఎస్. రాంసుందర్ రెడ్డి పోలియో కార్యక్రమాన్ని లాంఛనంగా ప్రారంభించారు. పోలియో రహిత సమాజ నిర్మాణం కోసం ప్రతి ఒక్కరూ సహకరించాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు. ఇవాళ ఏదైనా కారణం చేత పోలియో చుక్కలు వేయించుకోని పిల్లల కోసం ప్రభుత్వం ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు చేసింది. సోమ, మంగళవారాల్లో వైద్యసిబ్బంది, ఆశా వర్కర్లు ఇంటింటి సర్వే చేయనున్నారు. మిగిలిన చిన్నారులను గుర్తించి నేరుగా వారి ఇళ్ల వద్దే పోలియో చుక్కలు వేయనున్నారు.

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప‌ల్స్ పోలియో కార్యక్రమం - 49.20 లక్షల మంది పిల్లలకు పోలియో చుక్కలు

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